Kevesebb mint két év után ismét új parancsnok kerül a kecskeméti légibázis parancsnoki pozíciójába, miután a leköszönő Gróf Gergely ezredes feladatait január 1-től Könczöl Ferenc ezredes vette át. A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandárjának parancsnoki beosztás átadás-átvételi ünnepségéről, így többek között Gróf beszédéről is a kecsup.hu számolt be.

Az ezredes kitért többek között saját, 2023 februári kinevezésének körülményeire, elmondta, hogy valójában már két napja ő volt a légibázis, amikor egy péntek délután, a munkaidő vége felé értesítették őt erről, méghozzá egy e-mailben. A levél küldője az akkori elöljáró, a Gróf által nem megnevezett Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy volt, akit egyébként Novák Katalin akkori köztársasági elnök nem sokkal később, áprilisban felmentett hivatalából.

Gróf szerint ekkor gyorsan telefont ragadott, hogy felvegye a kapcsolatot elődjével, Ugrik Csabával, akit az alapján az akkoriban hatályba lépő rendelet alapján távolítottak el a parancsnoki pozícióból, amely alapján különösebb ok és hivatkozás nélkül kirúghatók a hadseregből mindazok, akik elmúltak 45 évesek, és legalább 25 évet töltöttek tényleges szolgálati viszonyban – Gróf erre a “borítékosztogatások idejeként” hivatkozott beszédében.

A 2023-ban kinevezett parancsnok szerint Ugrik is akkoriban értesült a változásról:

Nagyjából vele is egyidőben közölték, hogy két napja már nem ő a parancsnok. Emlékszem, csak ültem az irodájában – ami már az én irodám volt, ami már Könczöl ezredes úr irodája – és próbáltuk emészteni, hogy akkor most mi is van. Egyikünk részéről sem volt egy felemelő érzés, ott abban a pillanatban.”

– idézte fel az előző átadás-átvétel körülményeit Gróf Gergely. Az ezredes ezután a következő hetek eseményeit is “stand up komédiához” hasonlította: a Honvédség hosszú ideig tulajdonképpen elhallgatta a parancsnokváltás tényét a nyilvánosság elől, az ünnepélyes ceremóniára is csak hetekkel később került sor.

Gróf ezt követően áttért a mostani ünnepség apropójára. “Szerencsére már a mostani parancsnokváltás mindenki már előre értesült, ami várható, volt idő felkészülni az eseményre” – mondta beszédében, majd megjegyezte, hogy “a változások korát éljük, mint mindig, mert két év alatt két vezérkari főnök és harmadik légierő parancsnok vagy a légierő vezetéséért felelős elöljáró jutott.”

Egyben történelmi pillanat is a mai, mert a repülődandár vezető pozíciójában először köszönthetünk egy olyan elöljárót, akinek az elsődleges szakmája nem a repülés. Viszont mostantól, ha szeretné, ha nem, az lesz”

– tette hozzá utódjával kapcsolatban Gróf. Az új parancsnok, Könczöl Ferenc ezredes szinte teljes eddigi pályafutását a légvédelmi rakéta fegyvernem területén töltötte, majd Gróf kinevezésével egy időben, 2023 februárjában a MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred parancsnoki tisztségéből áthelyezték az MH Légierő Parancsnokságra megbízott parancsnokként.

Beszédében az új parancsnok megköszönte az átadás-átvétel során kapott támogatást, és arról is beszélt, hogy elődje a pilóta utánpótlás-képzés területén fog kulcsszerepet betölteni a jövőben. Könczöl elmondta, hogy ugyan kívülről érkezik a dandár életébe, de arra fog törekedni, hogy “ezek a korlátok mihamarabb eltűnjenek.”

Az ünnepségen beszédet mondott Böröndi Gábor vezérkari főnök is, aki megköszönte Gróf ezredes eddigi parancsnoki munkáját: “személyisége, a nyitottsága és – valljuk be őszintén – néha a lazasága segített átmenni bizonyos fajta konfliktusokon és megoldásokon” – mondta a leköszönő parancsnokkal kapcsolatban, az új vezetőt pedig “klasszikus katonának” nevezte, akitől azt várja el, hogy “karmesterként hangolja össze a dandár minden alkotóelemét”.

Gróf ezredes beszédével kapcsolatban a Telex megkereste a Honvédelmi Minisztériumot, válaszában a tárca közölte, hogy a Magyar Honvédség szakmai szempontok alapján és alapos körültekintéssel hozza meg döntéseit, így történt ez a 2023 februári parancsnokváltás idején is, amely alatt az alakulat működése és a feladatok ellátása természetesen zavartalan volt.

A kecskeméti légibázis parancsnoki pozíciója többek között azért is jelentős, mivel a repülőtér jelentős hadászati fejlesztés előtt áll, amerikai sajtóértesülések szerint a jövőben atomfegyverek célba juttatására alkalmas repülőgépek is érkezhetnek a repülőtérre – azt, hogy valóban érkeznének ilyen gépen, Gulyás Gergely egy néhány nappal későbbi kormányinfón tagadta. Az Egyesült Államokkal együttműködésben megvalósuló beruházás részleteit lapunk az amerikai kormányzati adatbázisokban fellelhető dokumentumok alapján ismertette, de a kecskeméti légibázis fejlesztése szerepelt a Joe Biden leköszönő elnök által aláírt utolsó amerikai védelmi költségvetésben is.