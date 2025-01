Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ÖVP szakadékba zuhant. Önmagát veri szét és ez, párosulva a baloldal gyengeségével, töri az utat a demokrácia rablólovagjai számára a tekintélyuralmi állam felé – írja Wolfgang Müller-Funk.","shortLead":"Az ÖVP szakadékba zuhant. Önmagát veri szét és ez, párosulva a baloldal gyengeségével, töri az utat a demokrácia...","id":"20250127_ausztria-lapszemle-koztarsasag-fpo-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08ac2d4e-b7ff-4721-a6cb-6a720d0551a5.jpg","index":0,"item":"12c65d53-ce44-42d7-bf00-83f5bcbe767c","keywords":null,"link":"/360/20250127_ausztria-lapszemle-koztarsasag-fpo-kickl","timestamp":"2025. január. 27. 15:30","title":"Osztrák tudós: Ausztria afelé tart, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV megtagadta a belépést. ","shortLead":"Rózsa András zuglói polgármester kedden megpróbálta megnézni, mennyi szemét halmozódott fel a helyszínen, de a MÁV...","id":"20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88c16c59-ebcd-4a02-bcc8-7a2d960f2d67.jpg","index":0,"item":"8b52084c-66ee-4576-8bfa-e215f95a094d","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Legalabb-50-kobmeter-szemet-lehet-azon-a-teruleten-ahova-Mini-Dubajt-tervezik-felepiteni","timestamp":"2025. január. 28. 14:19","title":"Nem engedték be a zuglói polgármestert Rákosrendező területére, ahol a Mini-Dubajt húznák fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc62230a-5daa-4c06-92a2-06e01e100879","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak köszönhetően a jövőben nagyobb biztonságban lehetnek majd a méhek. Azzal ugyanis, hogy pontosabban meg lehet határozni, mekkora távolságokra hagyják el a kaptárat, a mezőgazdaságban is jobban oda lehet figyelni a rovarölő szerek használatára.","shortLead":"Amerikai kutatóknak köszönhetően a jövőben nagyobb biztonságban lehetnek majd a méhek. Azzal ugyanis, hogy pontosabban...","id":"20250127_mehek-megfigyeles-qr-kod-repules-elelem-pollengyujtes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc62230a-5daa-4c06-92a2-06e01e100879.jpg","index":0,"item":"af4228c6-0ac7-4fc9-a8c2-0b6666fda43d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_mehek-megfigyeles-qr-kod-repules-elelem-pollengyujtes","timestamp":"2025. január. 27. 19:03","title":"32 000 méh hátára szereltek QR-kódot, meglepő eredmény született a viselkedésükről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53097cd8-4968-41df-8ef8-660b85181d3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tisza-szavazók pedig már azt remélik, hogy a Csurran, cseppen című dalnak még a parlamenti választásokra is hatása lesz. Felmérés készült Majka legújabb számának a fogadtatásáról. ","shortLead":"A Tisza-szavazók pedig már azt remélik, hogy a Csurran, cseppen című dalnak még a parlamenti választásokra is hatása...","id":"20250128_majka-csurran-cseppen-bindzsisztan-kozvelemeny-kutatas-europion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53097cd8-4968-41df-8ef8-660b85181d3d.jpg","index":0,"item":"79259b99-d208-4817-811c-297f9b1ef205","keywords":null,"link":"/elet/20250128_majka-csurran-cseppen-bindzsisztan-kozvelemeny-kutatas-europion","timestamp":"2025. január. 28. 12:15","title":"Még a kormánypártiaknak is bejön Majka Bindzsisztánja egy kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5110d777-b00a-4886-b450-fce072e9fad1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Április közepétől kezdve már csak az EA alkalmazással lehet majd hozzáférni azokhoz a játékokhoz, amit korábban az EA Originen keresztül vásároltak meg a felhasználók.","shortLead":"Április közepétől kezdve már csak az EA alkalmazással lehet majd hozzáférni azokhoz a játékokhoz, amit korábban az EA...","id":"20250127_electronic-arts-origin-megszunes-jatek-mentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5110d777-b00a-4886-b450-fce072e9fad1.jpg","index":0,"item":"7a589d10-5009-4d2a-aff6-e258de8749f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250127_electronic-arts-origin-megszunes-jatek-mentese","timestamp":"2025. január. 27. 11:03","title":"Megszűnik az EA Origin, ha nem lép, elvesznek a megvásárolt játékai – így mentheti meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4459b97f-3d0f-488a-ba61-0407ecf2dd43","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 89 éves férfi nem vette észre a csoportot.","shortLead":"A 89 éves férfi nem vette észre a csoportot.","id":"20250128_nemet-palyakerekpar-valogatott-gazolas-sofor-mallorca-csonttores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4459b97f-3d0f-488a-ba61-0407ecf2dd43.jpg","index":0,"item":"a7f36c40-b0fb-4f9a-bbaf-e5ffd26bc59c","keywords":null,"link":"/sport/20250128_nemet-palyakerekpar-valogatott-gazolas-sofor-mallorca-csonttores","timestamp":"2025. január. 28. 10:28","title":"Belehajtott a német kerékpár-válogatottba egy sofőr, hat sportolót sodort el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bbb70-aa66-403a-a3b6-7c1987af0096","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit már ismerték a svéd hatóságok.","shortLead":"A férfit már ismerték a svéd hatóságok.","id":"20250128_svedorszag-stockholm-autos-tamadas-orosz-nagykovetseg-ukran-ferfi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e20bbb70-aa66-403a-a3b6-7c1987af0096.jpg","index":0,"item":"6fdc9eea-27e0-4e38-9b2e-2cf78c904a45","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_svedorszag-stockholm-autos-tamadas-orosz-nagykovetseg-ukran-ferfi","timestamp":"2025. január. 28. 14:12","title":"Autóval próbált betörni Oroszország stockholmi nagykövetségére egy ukrán férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d9dca3-1b2e-44f1-8e9c-4b59bf59c8c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak a tőzsdéket, a világ szinte minden országának felhasználóit is lázba hozta az új kínai mesterséges intelligencia. No meg a hatása: az emberek nemcsak a DeepSeek nevére keresnek rá, hanem arra a berobbanás kárvallotjára is.","shortLead":"Nemcsak a tőzsdéket, a világ szinte minden országának felhasználóit is lázba hozta az új kínai mesterséges...","id":"20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-nvidia-reszvenyek-google-trends-keresesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60d9dca3-1b2e-44f1-8e9c-4b59bf59c8c2.jpg","index":0,"item":"687b1b9c-3927-4c0e-99a9-ce621a4ab928","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_deepseek-mesterseges-intelligencia-nvidia-reszvenyek-google-trends-keresesek","timestamp":"2025. január. 28. 11:38","title":"Akkorát durrant az új kínai MI, hogy a magyarok is tömegesen keresnek rá – meg a nagy vesztesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]