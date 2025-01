Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe25724b-cafb-4313-9679-627a7502a45e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rászállt a kínai cégekre az ismert osztrák adatvédelmi aktivista, Max Schrems, aki korábban a Metát is megszorongatta, az Európai Unió pedig az ő nevével fémjelezve hozott már két adatvédelmi ítéletet is.","shortLead":"Rászállt a kínai cégekre az ismert osztrák adatvédelmi aktivista, Max Schrems, aki korábban a Metát is megszorongatta...","id":"20250120_tiktok-temu-xiaomi-wechat-aliexpress-shien-adatvedelem-gdpr-max-schrems","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe25724b-cafb-4313-9679-627a7502a45e.jpg","index":0,"item":"c3ba47c0-443a-46ab-a5c3-98b89e3d59e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_tiktok-temu-xiaomi-wechat-aliexpress-shien-adatvedelem-gdpr-max-schrems","timestamp":"2025. január. 20. 09:06","title":"Brutális bírságot kaphat a Temu, a TikTok, a Xiaomi és több kínai vállalat Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2aeb12-eea8-465b-b481-3dfc60ae43ac","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Metal Shredder Hungary Zrt. elektronikai hulladékokat dolgoz fel, aranyat és ezüstöt is kinyer belőlük. Tulajdonosai között volt ügynökmúltú exállamtitkár, és van bankvezér is.","shortLead":"A Metal Shredder Hungary Zrt. elektronikai hulladékokat dolgoz fel, aranyat és ezüstöt is kinyer belőlük. Tulajdonosai...","id":"20250121_hulladekfeldolgozas-mol-nyrt-metal-shredder-hungary-zrt-tasnadi-laszlo-csanyi-sandor-vallalkozas-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd2aeb12-eea8-465b-b481-3dfc60ae43ac.jpg","index":0,"item":"98f8adc5-495d-4e95-8c2d-f7778e776e50","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_hulladekfeldolgozas-mol-nyrt-metal-shredder-hungary-zrt-tasnadi-laszlo-csanyi-sandor-vallalkozas-kkv","timestamp":"2025. január. 21. 08:06","title":"Hulladékból aranyat csináló céget vesz a Mol, de még érdekesebb, hogy kitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aea67c8e-881b-40b6-b7b7-82eaa2bc3af9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mindeközben közel 3,6 milliárdan élnek a szegénységi küszöb alatt.","shortLead":"Mindeközben közel 3,6 milliárdan élnek a szegénységi küszöb alatt.","id":"20250120_oxfam-milliardosok-egyenlotlenseg-elon-musk-jeff-bezon-mark-zuckerberg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aea67c8e-881b-40b6-b7b7-82eaa2bc3af9.jpg","index":0,"item":"094427ca-e2dc-4364-9ea1-1b5f8a8c173c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_oxfam-milliardosok-egyenlotlenseg-elon-musk-jeff-bezon-mark-zuckerberg","timestamp":"2025. január. 20. 08:39","title":"Naponta két Mészáros Lőrinc-nyivel nőtt a világ dollármilliárdosainak összvagyona 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c032ff-e6d6-413e-ac5b-97c99da5ebba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A képzés akkreditált, tehát beleszámít a dolgozók továbbképzési kötelezettségébe.","shortLead":"A képzés akkreditált, tehát beleszámít a dolgozók továbbképzési kötelezettségébe.","id":"20250121_gyermekvedelem-allami-gondozottak-penzugyi-kepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c032ff-e6d6-413e-ac5b-97c99da5ebba.jpg","index":0,"item":"c43f0f56-c43b-415d-a1da-dab3e8bbacfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_gyermekvedelem-allami-gondozottak-penzugyi-kepzes","timestamp":"2025. január. 21. 13:01","title":"Pénzügyi képzés indult a gyermekvédelemben, hogy az állami gondozásban élő gyerekek „adófizető polgárokká váljanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A biztonsági erők zavargások esetén urai kívánnak lenni a helyzetnek.","shortLead":"A biztonsági erők zavargások esetén urai kívánnak lenni a helyzetnek.","id":"20250120_A-tuzszunet-utan-felvonultattak-a-Gazai-ovezetben-a-Hamasz-biztonsagi-eroit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d63b6c70-a083-4e2a-975d-b00991019788.jpg","index":0,"item":"1035fea5-c155-4432-83f7-8431e8592b36","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_A-tuzszunet-utan-felvonultattak-a-Gazai-ovezetben-a-Hamasz-biztonsagi-eroit","timestamp":"2025. január. 20. 21:59","title":"A tűzszünet után felvonultatták a Gázai övezetben a Hamász biztonsági erőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"febacd42-e85e-456d-bd22-fa68f7b1e4e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 67 éves Nael Bargúti 44 évet töltött izraeli börtönben.","shortLead":"A 67 éves Nael Bargúti 44 évet töltött izraeli börtönben.","id":"20250121_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-nael-barguti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/febacd42-e85e-456d-bd22-fa68f7b1e4e5.jpg","index":0,"item":"15e9ce92-f678-4d30-9191-bd3d077ad8ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250121_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-fogolycsere-nael-barguti","timestamp":"2025. január. 21. 05:55","title":"Izraelben szabadon engedik a legrégebben börtönben ülő palesztint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem biztos, hogy zöldségeket beszél, aki a növényi étrend mellett érvel. Egy friss kutatás ugyanis úgy találta, hogy ez az étrend jelentősen javíthatja a bélrendszer egészségét.","shortLead":"Az vagy, amit megeszel – tartja a mondás, és ha ez így, ebben a formában nem is feltétlenül állja meg a helyét, nem...","id":"20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f.jpg","index":0,"item":"d6da2127-ea30-4a08-b997-21a62411c6a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250121_novenyi-etrend-egeszseg-belmikrobiom-vizsgalat","timestamp":"2025. január. 21. 19:03","title":"21 000 ember vizsgálatából kiderült: egészségesebb, aki húsmentesen étkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel négy kilométeres a torlódás.","shortLead":"Közel négy kilométeres a torlódás.","id":"20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00279779-e194-47cf-b96d-05e362648d72.jpg","index":0,"item":"4945a07f-cb91-48e3-b04d-9d7e28aa58f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_Hat-auto-utkozott-M3-autopalya-baleset","timestamp":"2025. január. 20. 08:06","title":"Hat autó ütközött az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]