[{"available":true,"c_guid":"9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Őrült Nők Ketrece című előadás szervezői szerint a győri Audi Aréna lemondta az oda szervezett produkciót, amint megtudták, melyik darabról van szó. Erre reagált a csarnok üzemeltetője.","shortLead":"Az Őrült Nők Ketrece című előadás szervezői szerint a győri Audi Aréna lemondta az oda szervezett produkciót, amint...","id":"20250123_Gyori-Arena-Stohl-Andras-Orult-Nok-Ketrece","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9382d490-173d-43cb-b588-580d208f0cd4.jpg","index":0,"item":"3de80f5a-8e43-4ec9-bbaf-4382dc4d53a5","keywords":null,"link":"/elet/20250123_Gyori-Arena-Stohl-Andras-Orult-Nok-Ketrece","timestamp":"2025. január. 23. 15:54","title":"A Győri Aréna szerint nem letiltották, hanem más helyszínt javasoltak Az Őrült Nők Ketrece-előadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök maga is fegyverként tekint a vámokra, így egy hasonló európai intézkedést kihívásként értelmezhet. ","shortLead":"Az amerikai elnök maga is fegyverként tekint a vámokra, így egy hasonló európai intézkedést kihívásként értelmezhet. ","id":"20250124_trump-gaz-eu-klimavedelmi-szabalyok-birsagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2.jpg","index":0,"item":"e696df03-a629-4872-aa71-e05b7da07e67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250124_trump-gaz-eu-klimavedelmi-szabalyok-birsagok","timestamp":"2025. január. 24. 10:52","title":"Bár Trump határozottnak tűnik a kérdésben, az európai klímavédelmi szabályok megakadályozhatják a tengerentúli gázüzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42244d23-72d0-42a5-8272-217fc29c5340","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Két nappal azelőtt, hogy a magyar állam eladta a területet az arab befektetőnek.","shortLead":"Két nappal azelőtt, hogy a magyar állam eladta a területet az arab befektetőnek.","id":"20250122_mini-dubaj-rakosrendezo-habony-arpad-garancsi-istvan-stockton-zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42244d23-72d0-42a5-8272-217fc29c5340.jpg","index":0,"item":"d7421b6d-d9fe-447e-ac5b-97e30cda2eb5","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_mini-dubaj-rakosrendezo-habony-arpad-garancsi-istvan-stockton-zrt","timestamp":"2025. január. 22. 17:25","title":"Válasz: Garancsi István is tulajdonos lett a Mini-Dubaj területére elővásárlási joggal bíró cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bejegyezték azt az állami vállalatot, amely az Operáról leválasztott intézményt üzemelteti majd.","shortLead":"Bejegyezték azt az állami vállalatot, amely az Operáról leválasztott intézményt üzemelteti majd.","id":"20250123_erkel-szinhaz-nonprofit-kft-szente-vajk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c71b75a-9d7b-49c2-8211-223c23374e5c.jpg","index":0,"item":"909e44f7-9a95-4ad8-8851-17e0a2a8826f","keywords":null,"link":"/360/20250123_erkel-szinhaz-nonprofit-kft-szente-vajk","timestamp":"2025. január. 23. 16:00","title":"Szente Vajk viszi a zenés-táncos műfajokra váltott Erkel Színház ügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","shortLead":"A 73 éves sztár később kárpótolja a rajongóit.","id":"20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e1753c9-5a86-4a90-8524-03aba8c57d30.jpg","index":0,"item":"df9cf301-6912-4b81-9652-77199b1fd235","keywords":null,"link":"/elet/20250122_Sting-lebetegedett-ket-koncertjet-is-elhalasztotta","timestamp":"2025. január. 22. 14:23","title":"Sting beteg lett, két koncertjét is elhalasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347ce26f-fa7c-4fa1-997f-d91ef1c79550","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hétszeres világbajnok leginkább Monacoban használta a kocsit.","shortLead":"A hétszeres világbajnok leginkább Monacoban használta a kocsit.","id":"20250123_Schumacher-Ferrari-F355-GTS","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/347ce26f-fa7c-4fa1-997f-d91ef1c79550.jpg","index":0,"item":"6e7b9e84-bf98-45e3-aab1-728ce97f872d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Schumacher-Ferrari-F355-GTS","timestamp":"2025. január. 23. 20:20","title":"Aukcióra kerül Michael Schumacher kék Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615379a8-b3e1-44bb-97a7-e657181173e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump elnöki rendeletben intézkedett a John Fitzgerald Kennedy, Robert F. Kennedy és Martin Luther King elleni merényletek minden aktájának nyilvánossá tételéről csütörtökön.","shortLead":"Donald Trump elnöki rendeletben intézkedett a John Fitzgerald Kennedy, Robert F. Kennedy és Martin Luther King elleni...","id":"20250124_trump-jfk-mlk-rfk-titkositas-feloldasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/615379a8-b3e1-44bb-97a7-e657181173e3.jpg","index":0,"item":"144d2b4e-f438-4690-9271-5965581fe333","keywords":null,"link":"/vilag/20250124_trump-jfk-mlk-rfk-titkositas-feloldasa","timestamp":"2025. január. 24. 06:50","title":"Donald Trump rendeletet hozott a John Fitzgerald Kennedy, Robert F. Kennedy és Martin Luther King elleni merényletek aktáinak nyilvánosságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges bombafenyegetés hatására sem emeltek rajta. Azért sem, mert hiába a nagy ijedtség, ez nem terrorcselekmény. Még két magasabb terrorfokozat van, és a törvény elég szabad kezet ad a belügyminiszternek az emelésre, de több, a fényre csak ritkán lépő szakmai és politikai szervnek is van beleszólása.","shortLead":"Továbbra is közepes, 3-as szintű a terrorfenyegetettség Magyarországon, egyelőre ugyanis az iskolákat ért tömeges...","id":"20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b0ef01c-75fc-4333-b00e-7c1def870f32.jpg","index":0,"item":"195fa2cc-4e55-4fae-8e17-e35cd0667226","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskolai-bombariado-terrorfenyegetes-keszultsegi-szint-ebx","timestamp":"2025. január. 23. 19:38","title":"Miért nem elég ahhoz 287 iskolai bombariadó, hogy Pintér Sándor emeljen a terrorkészültség szintjén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]