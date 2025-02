Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"156b27c4-5855-4b0f-856b-23b32ed91d82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azahriah-t Borsi Bálint költővel sikerült összekeverni.","shortLead":"Azahriah-t Borsi Bálint költővel sikerült összekeverni.","id":"20250203_pestisracok-azahriah-bocsanatkeres-borsi-puzser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156b27c4-5855-4b0f-856b-23b32ed91d82.jpg","index":0,"item":"b6df02f8-1c6c-4759-ac09-af293dcd8271","keywords":null,"link":"/elet/20250203_pestisracok-azahriah-bocsanatkeres-borsi-puzser","timestamp":"2025. február. 03. 14:25","title":"A Pesti Srácok szerzője lehülyézte Azahriah-t olyasmiért, amit nem is ő mondott, aztán jött egy egészen fura bocsánatkérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed négyzetméternyi budapesti új lakásra elég.","shortLead":"Azért olyan nagyon mégse, mert telitalálatos szelvény nem volt, az öttalálatosok nyereménye pedig csak egy negyed...","id":"20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"cf5765ce-743f-4ee1-aaf0-25aa1ec3bdec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250202_Megvannak-a-nyertes-lottoszamok","timestamp":"2025. február. 02. 17:14","title":"Megvannak a nyertes lottószámok, örülhetnek a prímszámok szerelmesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség halált okozó súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz a nő halálának ügyében.","shortLead":"A rendőrség halált okozó súlyos testi sértés gyanúja miatt nyomoz a nő halálának ügyében.","id":"20250203_iskola-bombariado-bombafenyegetes-sz-ervin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e5fd99e-2019-4e7e-a153-3245b0cac225.jpg","index":0,"item":"0c12b65a-6c06-4b6c-ae69-fa2ad9ec619b","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_iskola-bombariado-bombafenyegetes-sz-ervin","timestamp":"2025. február. 03. 19:21","title":"Januárban halt meg az anyja a 15 éves fiúnak, aki bombafenyegetést küldött 46 iskolának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ügyfeleknek azt mondják, csak nullás közüzemi számla esetén engedik el a szemétszállítást. A sajtó megkeresésére mást állítottak.","shortLead":"Az ügyfeleknek azt mondják, csak nullás közüzemi számla esetén engedik el a szemétszállítást. A sajtó megkeresésére...","id":"20250203_mohu-hulladekszallitasi-szolgaltatas-dij-szuneteltetese-ures-haz-csekely-fogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477.jpg","index":0,"item":"bcd72c2a-72ec-4137-a4e7-f8ed6cf046fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mohu-hulladekszallitasi-szolgaltatas-dij-szuneteltetese-ures-haz-csekely-fogyasztas","timestamp":"2025. február. 03. 13:24","title":"Nem engedi a Mohu, hogy felmondják a hulladékszállítást, hiába nem viszi már ki a szemetet a néhai nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Dow Jones, az S&P 500 és a NASDAQ is jóval alacsonyabban nyitott, mint ahol pénteken, a vámok bejelentése előtt abbamaradt a kereskedés.","shortLead":"A Dow Jones, az S&P 500 és a NASDAQ is jóval alacsonyabban nyitott, mint ahol pénteken, a vámok bejelentése előtt...","id":"20250203_donald-trump-usa-tozsde-dow-jones-nasdaq","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb.jpg","index":0,"item":"fbfb67b9-fcce-433e-94de-100ce50ae712","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_donald-trump-usa-tozsde-dow-jones-nasdaq","timestamp":"2025. február. 03. 15:50","title":"Erőteljes mínusszal nyitottak az amerikai tőzsdék a vámhírek utáni hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Nem, nincs a befektetést hetek alatt megtízszerező módszer, és titkos adóvisszatérítés sem: sorra lepik el a Facebookot az átverések.","shortLead":"Nem, nincs a befektetést hetek alatt megtízszerező módszer, és titkos adóvisszatérítés sem: sorra lepik el a Facebookot...","id":"20250203_meta-facebook-csalasok-atveres-hamis-interjuk-sebestyen-balazs-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a03812-da30-47c5-a9e4-d70b7b770dd0.jpg","index":0,"item":"e873d6b6-3997-417e-ba19-e55a22928e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_meta-facebook-csalasok-atveres-hamis-interjuk-sebestyen-balazs-karacsony-gergely","timestamp":"2025. február. 03. 08:03","title":"„Karácsony Gergely ezek után rács mögé kerülhet” – veszélyes átverések lepték el a Facebookot, Sebestyén Balázs nevével is visszaélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Be van jegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásba egy Mere-üzlet a nyíregyházi Pazonyi úton. A Google térképe szerint egyelőre csak egy kiadó üzlethelyiség van itt, bár a tulajdonos egyébként szerbiai érdekeltségű cégben tavaly százmilliós tőkeemelés történt.","shortLead":"Be van jegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásba egy Mere-üzlet a nyíregyházi Pazonyi úton. A Google térképe...","id":"20250203_mere-orosz-diszkont-fapados-uzlet-diszkontlanc-kiskeresledelem-olcso-aruhaz-bolt-nyiregyhaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"b83b9b5d-6d58-4dc0-a658-6f9b06abc197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mere-orosz-diszkont-fapados-uzlet-diszkontlanc-kiskeresledelem-olcso-aruhaz-bolt-nyiregyhaza","timestamp":"2025. február. 03. 15:03","title":"Találtak egy orosz Mere-boltot Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt elhitetni az ukránokkal, hogy a győzelemig mellettük fogunk állni.","shortLead":"A miniszterelnök hosszú interjút adott egy svájci lapnak, amelyben többek között arról beszélt, hogy hiba volt...","id":"20250203_Orban-nnz-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"df60202a-4197-4f14-ab51-41c2677a1680","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Orban-nnz-interju-ebx","timestamp":"2025. február. 03. 11:25","title":"Orbán megkérdezte Putyint, zavarja-e, hogy Magyarország NATO-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]