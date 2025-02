Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ab16cf4-854b-4c3d-a92e-717738b501a8","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Vasárnap reggel robbant az átigazolási bomba kosárlabdában: Luka Doncic és Anthony Davis csapatot cserélnek. A Dallas Mavericks elengedte legjobb játékosát, amivel jó időre hazavághatja a franchise jelenét és jövőjét, a Los Angeles Lakers pedig egy fizikailag elég rossz állapotban lévő, jelentős túlsúllyal küzdő zsenire építheti a jövőjét, ezzel selyemzsinórt adva minden idők egyik legjobbjának, LeBron Jamesnek. Ki nyer és ki veszít ezzel a cserével?","shortLead":"Vasárnap reggel robbant az átigazolási bomba kosárlabdában: Luka Doncic és Anthony Davis csapatot cserélnek. A Dallas...","id":"20250203_nba-luka-doncic-anthony-davis-los-angeles-lakers-dallas-mavericks-csere-trade-lebron-james","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ab16cf4-854b-4c3d-a92e-717738b501a8.jpg","index":0,"item":"daec917a-0d3a-47bd-9f7a-77a0490f1b81","keywords":null,"link":"/sport/20250203_nba-luka-doncic-anthony-davis-los-angeles-lakers-dallas-mavericks-csere-trade-lebron-james","timestamp":"2025. február. 03. 17:31","title":"Az évszázad üzletét kötötték meg, amiből mindkét fél rosszul jöhet ki a végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a járvány miatti lezárás bár szükséges volt, a gyerekek szociális fejlődésére negatív hatást gyakorolt.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a járvány miatti lezárás bár szükséges volt, a gyerekek szociális fejlődésére negatív hatást...","id":"20250203_koronavirus-jarvany-lezaras-gyerekek-szocialis-keszsegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/321a8e46-c8e7-4a80-8354-2bf009e7e2b2.jpg","index":0,"item":"6667077e-ea38-49a5-9a35-276305449bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_koronavirus-jarvany-lezaras-gyerekek-szocialis-keszsegek","timestamp":"2025. február. 03. 20:03","title":"Komoly hátrányba kerülhettek a gyerekek a koronavírus-járvány lezárásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal a fenntarthatóságot is sokban képes segíteni.","shortLead":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal...","id":"20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640.jpg","index":0,"item":"b3725e67-0af2-46ef-8deb-9274828bd271","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","timestamp":"2025. február. 04. 12:15","title":"Szuperszámítógép végzi a várostervezést Barcelonában, de a mesterséges intelligenciának a városlakók is beszólhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Be van jegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásba egy Mere-üzlet a nyíregyházi Pazonyi úton. A Google térképe szerint egyelőre csak egy kiadó üzlethelyiség van itt, bár a tulajdonos egyébként szerbiai érdekeltségű cégben tavaly százmilliós tőkeemelés történt.","shortLead":"Be van jegyezve az Országos Kereskedelmi Nyilvántartásba egy Mere-üzlet a nyíregyházi Pazonyi úton. A Google térképe...","id":"20250203_mere-orosz-diszkont-fapados-uzlet-diszkontlanc-kiskeresledelem-olcso-aruhaz-bolt-nyiregyhaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"b83b9b5d-6d58-4dc0-a658-6f9b06abc197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mere-orosz-diszkont-fapados-uzlet-diszkontlanc-kiskeresledelem-olcso-aruhaz-bolt-nyiregyhaza","timestamp":"2025. február. 03. 15:03","title":"Találtak egy orosz Mere-boltot Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mexikó után Kanada is vállalta, hogy szigorúbban ellenőrzi az Egyesült Államokkal közös határszakaszát és fellép a drogcsempészet ellen.","shortLead":"Mexikó után Kanada is vállalta, hogy szigorúbban ellenőrzi az Egyesült Államokkal közös határszakaszát és fellép...","id":"20250204_egyesult-allamok-donald-trump-gazdasagi-haboru-vamok-halasztas-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"90676e4a-e6c4-452d-9d66-cac8b4d2ad73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_egyesult-allamok-donald-trump-gazdasagi-haboru-vamok-halasztas-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 04. 06:21","title":"Trump a Kanadát sújtó vámok bevezetését is elhalasztotta, Kína viszont nem kap halasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf1d713-b170-4169-89fb-d76c2516155a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kedveznek a feltételek azoknak, akik használt jachtokkal kereskednek.","shortLead":"Nem kedveznek a feltételek azoknak, akik használt jachtokkal kereskednek.","id":"20250203_Meg-mindig-nem-kell-el-Szijj-Laszlo-szuperjachtja-tobb-millio-eurot-engedtek-a-Seagull-MRD-arabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daf1d713-b170-4169-89fb-d76c2516155a.jpg","index":0,"item":"a0067713-1194-423f-b879-e0355d8c52a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Meg-mindig-nem-kell-el-Szijj-Laszlo-szuperjachtja-tobb-millio-eurot-engedtek-a-Seagull-MRD-arabol","timestamp":"2025. február. 03. 13:55","title":"Újabb 800 milliót engedtek Szíjj László szuperjachtjának árából, amely még mindig nem kelt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bianca Censorin mindössze egy átlátszó ruhácska volt.","shortLead":"Bianca Censorin mindössze egy átlátszó ruhácska volt.","id":"20250203_Kanye-West-felesege-Grammy-galan-alatta-szinte-meztelen-volt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44d7294a-796a-43e2-9070-6d2a0bc16f5a.jpg","index":0,"item":"7b880b26-65a8-42cd-8512-04979ce79d71","keywords":null,"link":"/elet/20250203_Kanye-West-felesege-Grammy-galan-alatta-szinte-meztelen-volt","timestamp":"2025. február. 03. 16:35","title":"Ledobta a tollkabátot Kanye West felesége a fotósok előtt: alatta szinte meztelen volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7b5594-6b74-44df-9f08-7cb67aa4ee92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nincs olyan információ, hogy a rendőrség vizsgálatot indított volna az ügyben.","shortLead":"Egyelőre nincs olyan információ, hogy a rendőrség vizsgálatot indított volna az ügyben.","id":"20250203_Drognak-latszo-anyagot-rejtett-a-Kutyapart-a-nehany-nemzeti-konzultacios-boritekba-ezzel-teszteltek-le-hogy-kinyitjak-e-egyaltalan-a-kuldemenyeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de7b5594-6b74-44df-9f08-7cb67aa4ee92.jpg","index":0,"item":"f51e2072-7288-4891-98f6-6f4e2f30c01a","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Drognak-latszo-anyagot-rejtett-a-Kutyapart-a-nehany-nemzeti-konzultacios-boritekba-ezzel-teszteltek-le-hogy-kinyitjak-e-egyaltalan-a-kuldemenyeket","timestamp":"2025. február. 03. 13:40","title":"Drognak látszó anyagot rejtett a Kutyapárt a néhány nemzeti konzultációs borítékba, ezzel tesztelték le, hogy kinyitják-e egyáltalán a küldeményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]