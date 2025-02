Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff5b9195-938d-4173-97a8-8fbc8df77d5c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeged polgármestere szerint a kínai dolgozókon túl Makó környéki, valamint Szerbiából vajdasági munkásokra is számítanak a szegedi pályakezdő fiatalok mellett. ","shortLead":"Szeged polgármestere szerint a kínai dolgozókon túl Makó környéki, valamint Szerbiából vajdasági munkásokra is...","id":"20250205_Szeged-BYD-kinai-munkasok-Botka-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff5b9195-938d-4173-97a8-8fbc8df77d5c.jpg","index":0,"item":"9c015b1d-28a3-4c17-b20a-5d8e9a86be87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Szeged-BYD-kinai-munkasok-Botka-Laszlo","timestamp":"2025. február. 05. 20:30","title":"Több ezer kínai munkás érkezik Szegedre a BYD-gyár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ced2038-e45e-44af-a90d-6cfaedb60fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","shortLead":"Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","id":"20250205_Most-mar-hivatalosan-is-egy-a-ritmusa-Toth-Gabinak-es-parjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ced2038-e45e-44af-a90d-6cfaedb60fdd.jpg","index":0,"item":"93bbcc3a-1ce7-41c2-adb0-424309587d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Most-mar-hivatalosan-is-egy-a-ritmusa-Toth-Gabinak-es-parjanak","timestamp":"2025. február. 05. 12:33","title":"Most már hivatalosan is egy a ritmusa Tóth Gabinak és párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal a fenntarthatóságot is sokban képes segíteni.","shortLead":"A barcelonai várostervezést egy mesterséges intelligencián alapuló szuperszámítógép vette át, amely egyúttal...","id":"20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b05ef47-f691-4d15-9b2d-fabda3067640.jpg","index":0,"item":"b3725e67-0af2-46ef-8deb-9274828bd271","keywords":null,"link":"/360/20250204_hvg-fenntarthato-fejlodes-2025-MI-Barcelona","timestamp":"2025. február. 04. 12:15","title":"Szuperszámítógép végzi a várostervezést Barcelonában, de a mesterséges intelligenciának a városlakók is beszólhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f9ce926-8e2c-4938-88b6-2c68ff521e5f.jpg","index":0,"item":"a61119ba-156b-4dee-a0d7-86a9e34d57fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_integritas-hatosag-biro-ferenc-gyanusitas-ugyeszseg-panasz-elutasitas","timestamp":"2025. február. 05. 15:28","title":"Gyanúsított marad az Integritás Hatóság elnöke, az ügyészség elutasította panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét vagy pénzvisszatérítést is választhatnak a tulajdonosok; Magyarországon utóbbi opció. ","shortLead":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét...","id":"20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434.jpg","index":0,"item":"dafb8d58-8e37-451b-981b-bf22005748b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","timestamp":"2025. február. 05. 18:03","title":"39 ezer forint is ütheti a markát annak, aki ilyen mobilt használ – pénzvisszatérítést jelentett be a gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszbarát Grúz Álom komoly csapást mérhet a független sajtóra, ugyanis jelentős változásokat jelentettek be a médiatörvénnyel kapcsolatban is. ","shortLead":"Az oroszbarát Grúz Álom komoly csapást mérhet a független sajtóra, ugyanis jelentős változásokat jelentettek be...","id":"20250205_Gruzia-parlament-kizartak-a-kepviseloket-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da668d24-faa6-4402-9749-0b1cbb3d7e0a.jpg","index":0,"item":"736ff6e7-ef8f-4069-a6e1-d1494e6c2d5a","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_Gruzia-parlament-kizartak-a-kepviseloket-ellenzek","timestamp":"2025. február. 05. 21:47","title":"Kizárták a grúz parlamentből az ellenzéki képviselők négyötödét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy a munkásokon akar segíteni. Valójában mindent magáért és a maga köré gyűjtött oligarcháiért tesz.","shortLead":"Az amerikai elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy a munkásokon akar segíteni. Valójában mindent magáért és a maga...","id":"20250206_Robert-Reich-Trump-penzre-valtja-a-hatalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f00ca27-d35e-424d-89d1-354575d03be6.jpg","index":0,"item":"c62fcd57-a30f-403a-ab51-5d5209cf0758","keywords":null,"link":"/360/20250206_Robert-Reich-Trump-penzre-valtja-a-hatalmat","timestamp":"2025. február. 06. 07:30","title":"Robert Reich: Trump pénzre váltja a hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee67ee95-54c5-45b4-88ec-21b0c272c374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavasszal indul Kapu Tibor, az első magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomásra, de a magyar űrprogram jelképét már most levédette Szijjártó Péter tárcája. A logóban a Holdról is látszik Magyarország, és van benne egy csillagokból álló csodaszarvas.","shortLead":"Tavasszal indul Kapu Tibor, az első magyar űrhajós a Nemzetközi Űrállomásra, de a magyar űrprogram jelképét már most...","id":"20250204_Levedette-a-kulugy-a-magyar-urprogram-jelkepet-amit-cipotol-a-karacsonyfadiszig-mindenre-ratennenek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee67ee95-54c5-45b4-88ec-21b0c272c374.jpg","index":0,"item":"1e5598ae-89e0-4b11-b4c9-3b3253a8129a","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_Levedette-a-kulugy-a-magyar-urprogram-jelkepet-amit-cipotol-a-karacsonyfadiszig-mindenre-ratennenek-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 12:07","title":"Levédette a külügy a magyar űrprogram jelképét, és cipőtől a karácsonyfadíszig mindenre rátenné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]