[{"available":true,"c_guid":"77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit különbözőképpen érint ez az időszak, egy általános jó tanács azért mégis adható az érintett hölgyeknek: mozogni, mozogni, mozogni!","shortLead":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit...","id":"20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0.jpg","index":0,"item":"e412e9df-3fe4-467b-883d-cea0250d6d2b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","timestamp":"2025. február. 07. 07:30","title":"Így mozogjon a változókorban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Áttörés jöhet a veserák kezelésében, ha a következő vizsgálati szakaszokban is hasonlóan jó eredményeket tud felmutatni egy új vakcina.","shortLead":"Áttörés jöhet a veserák kezelésében, ha a következő vizsgálati szakaszokban is hasonlóan jó eredményeket tud felmutatni...","id":"20250206_rak-daganat-vakcina-vesedaganat-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c976002-1c5a-42ea-b2e0-c5d765e91727.jpg","index":0,"item":"a034ac3d-fb55-4520-80be-dade56652e48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_rak-daganat-vakcina-vesedaganat-gyogyszer","timestamp":"2025. február. 06. 20:03","title":"Ígéretes a rák elleni vakcina – három éve vizsgálják, eddig minden résztvevő rákmentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint bár nagy győzelmet arattak, a háború még nem dőlt el.","shortLead":"A főpolgármester szerint bár nagy győzelmet arattak, a háború még nem dőlt el.","id":"20250206_karacsony-rakosrendezo-beepites-nyugdij-fopolgarmesteri-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8528eb06-b8ff-4857-86d9-e0de62616d8a.jpg","index":0,"item":"edcf6752-678d-4d55-a1f9-e107ee042672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_karacsony-rakosrendezo-beepites-nyugdij-fopolgarmesteri-ciklus","timestamp":"2025. február. 06. 21:43","title":"Karácsony Gergely a rákosrendezői fejlesztésről: „Mire megvalósul, nyugdíjas leszek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46787444-e58a-4df4-8082-ed24f1cd9795","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük elfogadhatatlan, amit Orbán Viktor Fóton mondott. ","shortLead":"Szerintük elfogadhatatlan, amit Orbán Viktor Fóton mondott. ","id":"20250207_nyilt-level-filmesek-reakcio-orban-viktor-fot-filmstudio-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46787444-e58a-4df4-8082-ed24f1cd9795.jpg","index":0,"item":"e2ac9423-91b7-4835-a6e4-948cfe308302","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_nyilt-level-filmesek-reakcio-orban-viktor-fot-filmstudio-beszed","timestamp":"2025. február. 07. 09:53","title":"„A magyar állami filmfinanszírozás csődje és szégyene” – nyílt levélben tiltakoznak a filmesek Orbán fóti beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","shortLead":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","id":"20250207_b-my-lake-fesztival-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"868ee3d8-ad95-4e30-bd7f-78db25298e86","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_b-my-lake-fesztival-velence","timestamp":"2025. február. 07. 14:18","title":"Idén a Velencei-tónál lesz a B my Lake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kórház állítja, elkülönítette a fertőzött betegeket.","shortLead":"A kórház állítja, elkülönítette a fertőzött betegeket.","id":"20250206_uzsoki-korhaz-fertozes-antibiotikumoknak-ellenallo-bakterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/062a1c49-b791-4754-af19-4278cbd66c40.jpg","index":0,"item":"f116daef-14b6-4c38-b0fb-d3b5fcb53413","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_uzsoki-korhaz-fertozes-antibiotikumoknak-ellenallo-bakterium","timestamp":"2025. február. 06. 15:51","title":"A legerősebb antibiotikumoknak is ellenálló baktérium fertőzött meg betegeket az Uzsokiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10bfd024-a273-40ee-b029-24bd8028bee9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Január 15-én észleltek repedéseket az 5-ös reaktorblokk munkagödrének falában, január 30-án történt az omlás. Az OAH az érintett részeken azonnal leállíttatott minden munkát, az építkezést ott nem lehet folytatni, amíg a falat meg nem erősítik.","shortLead":"Január 15-én észleltek repedéseket az 5-ös reaktorblokk munkagödrének falában, január 30-án történt az omlás. Az OAH...","id":"20250207_paks-II-munkagodor-beomlas-orszagos-atomenergia-hivatal-munkalatok-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10bfd024-a273-40ee-b029-24bd8028bee9.jpg","index":0,"item":"8f4b67c2-b9a0-43b7-8e5f-103ac12e4f14","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_paks-II-munkagodor-beomlas-orszagos-atomenergia-hivatal-munkalatok-leallitas","timestamp":"2025. február. 07. 15:29","title":"Beomlott a Paks II. munkagödre, azonnal leállíttatták az építkezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e456d4-3aff-4044-8e9c-f813927943a7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem találják a mentőcsapatok azt a repülőgépet, ami Alaszka felett tűnt el a radarról.","shortLead":"Nem találják a mentőcsapatok azt a repülőgépet, ami Alaszka felett tűnt el a radarról.","id":"20250207_eltunt-repulogep-bering-air","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8e456d4-3aff-4044-8e9c-f813927943a7.jpg","index":0,"item":"ce2c95bd-1727-4c10-a7fa-3336e33c2e83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_eltunt-repulogep-bering-air","timestamp":"2025. február. 07. 09:05","title":"Eltűnt egy utasszállító repülőgép Alaszka felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]