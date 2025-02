„Ha valaki érteni akarja, miért is fontos, hogy Rákosrendező immár a budapestieké és nem a kormányzati mini-Dubaj őrületé, akkor elég, ha tüzetesen tanulmányozza a kormány által támogatott arab milliárdos terveit” – írja a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely a bejegyzéséhez képet is mellékelt a beruházó Eagle Hills oldaláról, az egyik látványtervből. Jól látható rajta, hogy a falon látható táblán nem sikerült eltalálni a kerület számát: a XXI. kerület szerepel rajta, ami Csepel, nem pedig Zugló, ahová a tervek szólnak. Furcsa az is, hogy az utca Gorcsev Ivánról van elnevezve.

„Az hagyján, hogy a zuglói területet Csepelre helyezték át, de ki is az örökbecsű Gorcsev Iván?” – tette fel a kérdést Karácsony, majd meg is válaszolta. „Gorcsev Iván, a Rangoon teherhajó matróza még huszonegy éves sem volt, midőn elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Ilyen nagy jelentőségű tudományos jutalmat e poétikusan ifjú korban megszerezni példátlan nagyszerű teljesítmény, még akkor is, ha egyesek előtt talán szépséghibának tűnik majd, hogy Gorcsev Iván a fizikai Nobel-díjat a makao nevű kártyajátékon nyerte el.” Gorcsev, Rejtő Jenő egyik halhataltan karaktere, akiről így ír: „egyik tettétől a következőkig ritkán vezetett valamiféle okszerűség.”

A főpolgármester megjegyezte: nagy kérdés, mit akart üzenni a grafikus. „Előre látta, hogy az egész mini-Dubaj ügy egy követhetetlen hazugságsorozatba fog fulladni?”

A csütörtöki kormányinfón derült ki, hogy az emírségekbeli befektető helyett a főváros szerezheti meg azt a 85 hektáros területet, ahová a Mini-Dubajt tervezték. A fővárosnak ezután ki kell fizetnie a vételárat és meg kell tisztítania a területet. Az első részlet, a teljes összeg 25 százaléka (nagyjából 12,7 milliárd forint), a Budapesti Közművek (BKM) Nonprofit Zrt. szerint fedezhető a saját költségvetéséből. A szerződés aláírása után tíz napon belül fizetniük kell. Ha mindez klappol, a főváros eldöntheti, kivel és mit valósít meg a területen.

Vitézy Dávid ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a kormány csapdát állíthat a fővárosnak az ügyben.