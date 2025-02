Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"655daaa8-5397-46f4-bd76-5d2465fe13a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A három balti ország villamosenergia-hálózata sikeresen integrálódott az EU belső energiapiacába azáltal, hogy első körben Lengyelországon keresztül csatlakoztak az európai uniós hálózathoz.","shortLead":"A három balti ország villamosenergia-hálózata sikeresen integrálódott az EU belső energiapiacába azáltal, hogy első...","id":"20250209_esztorszag-lettorszag-litvania-elektromos-aram-oroszorszag-europai-unio-energiafuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/655daaa8-5397-46f4-bd76-5d2465fe13a0.jpg","index":0,"item":"df1b2d0c-0421-46eb-82ea-b5bb60adb196","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250209_esztorszag-lettorszag-litvania-elektromos-aram-oroszorszag-europai-unio-energiafuggoseg","timestamp":"2025. február. 09. 16:56","title":"Vége az orosz függőségnek: Észtország, Lettország és Litvánia is az uniós villamosenergia-rendszerre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0cf740-54c6-4b0d-aa3a-78bc9022b82d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Varga Ferenc értesülései szerint a hivatalosan szakemberhiány miattideiglenesen bezárt szülészeti osztály helyére pedig az idegosztály kerülhet.","shortLead":"Varga Ferenc értesülései szerint a hivatalosan szakemberhiány miattideiglenesen bezárt szülészeti osztály helyére pedig...","id":"20250209_szentes-korhaz-szeged-onkologia-rakos-betegek-dk-varga-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b0cf740-54c6-4b0d-aa3a-78bc9022b82d.jpg","index":0,"item":"7a8d43f5-cc5f-4b1f-b3c6-f07b6e0a9cfd","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_szentes-korhaz-szeged-onkologia-rakos-betegek-dk-varga-ferenc","timestamp":"2025. február. 09. 13:00","title":"A DK szerint kemoterápiás kezelést és protézis műtéteket sem végeznek már a szentesi kórházban, a betegeknek Szegedre kell menniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter ezt izraeli kollégájával folytatott tárgyalását követően mondta még szombaton.","shortLead":"A magyar külügyminiszter ezt izraeli kollégájával folytatott tárgyalását követően mondta még szombaton.","id":"20250209_Szijjarto-A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-atpolitizalodott-Magyarorszag-is-atertekeli-a-reszvetelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef368a7b-51b1-4bd3-95fb-6c3711453a6d.jpg","index":0,"item":"725c37cf-91fd-4f6b-99e9-6026eeaac6da","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Szijjarto-A-Nemzetkozi-Buntetobirosag-atpolitizalodott-Magyarorszag-is-atertekeli-a-reszvetelet","timestamp":"2025. február. 09. 16:21","title":"Szijjártó: A Nemzetközi Büntetőbíróság átpolitizálódott, Magyarország is átértékeli a részvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják a kormányt.","shortLead":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják...","id":"20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529.jpg","index":0,"item":"6ac57f21-f14f-4f30-ab7f-83f39d9f6fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 10. 13:24","title":"Videókon mutogatja a brit kormány, hogyan viszik el a rendőrök az illegális bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan kirángatták a rendőrök.","shortLead":"„Egy lépéssel sem többet a fasizmus felé!” – kiabálta egy nő az európai szélsőjobboldal gyűlésén, ahonnan igen gyorsan...","id":"20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7e84f2f-ea53-439e-be6d-aca8c269b49d.jpg","index":0,"item":"4f1da18c-3587-45e4-90c8-3f6842b5218a","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Femen-aktivista-felmeztelen-madrid-Patriotak-video-fasisztak","timestamp":"2025. február. 08. 19:37","title":"Félmeztelen Femen-aktivista zavarta meg a Patrióták madridi csúcstalálkozóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni egy kutyáját elvesztett állattartótól.","shortLead":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni...","id":"20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e.jpg","index":0,"item":"d66905f6-56bc-4a79-9183-7eaecf59d232","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 09. 17:20","title":"Újfajta telefonos csalás terjed, ha ilyen hívást kap, ne dőljön be neki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","shortLead":"Egyikük ráadásul elképesztő rekorddöntésre készül.","id":"20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e74a97c-4f88-4aa7-a968-c4a72f61524d.jpg","index":0,"item":"f86d9a52-d3de-4604-91cf-6c63b1d69031","keywords":null,"link":"/sport/20250209_apatest-sorhas-sport-nfl-patrick-mahomes-kansas-city-chiefs-super-bowl-philadelphia-eagles-labdarugas-foci-ailton-puskas-ferenc-cristiano-ronaldo-oliver-miller-phil-kessel-luka-doncic-nikola-jokic-nba-nhl-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 14:00","title":"Szégyen az apatest? Ugyan már, a világ legjobb sportolóinak is sörhasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5daf4683-311b-46fe-a926-3916efec2ace","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"A globális meddőségi ipar és azon belül az emberi petesejtek donációja mára 35 milliárd dollárt meghaladó üzletté vált. A petesejtek kereskedelme a donorok számára anyagi haszonnal, de végtelen kizsákmányolással is járhat, amelynek emberi költségei anyagiakkal nem mérhetők. 