[{"available":true,"c_guid":"b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","shortLead":"A tűzszerészek nem találtak robbanószerkezetet. ","id":"20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5ed737e-df36-42d2-9dbb-d50ca7560055.jpg","index":0,"item":"1d128bf6-13f2-4803-a239-edfebd6f23f6","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_tapioszele-altalanos-iskola-bombariado","timestamp":"2025. február. 11. 10:56","title":"Tápiószelén két iskola is kapott bombafenyegetést hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","shortLead":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","id":"20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f.jpg","index":0,"item":"2728dd6e-3198-4643-ad9a-25c81e9e5390","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","timestamp":"2025. február. 11. 08:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami egész egyszerűen megeszi a mérgező örök vegyi anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb652f66-90f7-411b-9c80-57e490e20746","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Pont egy éve tűnt fel a Partizán műsorában Varga Judit volt igazságügyi miniszter és volt fideszes EP-listavezető exférje, Magyar Péter. Magyar elég látványosan, egy Facebook poszttal, majd a Gulyás Mártonnak adott interjújával csekkolt ki a NER-ből. Egy évvel később a Fideszen kívüli világ vezető politikusaként tért vissza, ismét interjút adni.","shortLead":"Pont egy éve tűnt fel a Partizán műsorában Varga Judit volt igazságügyi miniszter és volt fideszes EP-listavezető...","id":"20250211_magyar-peter-partizan-eloben-tisza-fidesz-orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb652f66-90f7-411b-9c80-57e490e20746.jpg","index":0,"item":"2528cedd-d5b8-4287-ab6d-5b4255169bfb","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_magyar-peter-partizan-eloben-tisza-fidesz-orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 17:57","title":"Most felcsúti maharadzsánk van Magyar Péter szerint, de ő nem Fidesz 2-t, és nem Orbán Viktor light-ot szeretne Magyarországon - ez volt a Partizán-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schadl irodája továbbra is végrehajtásokat végez, ám végrehajtóként az állandó helyettesének kijelölt, 10 százalékos tulajdonrésszel rendelkező Kovássy Szabolcs jár el.","shortLead":"Schadl irodája továbbra is végrehajtásokat végez, ám végrehajtóként az állandó helyettesének kijelölt, 10 százalékos...","id":"20250212_Nem-dolgozhat-vegrehajtokent-megis-szazmilliokat-kereshet-Schadl-Gyorgy-evente","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318.jpg","index":0,"item":"121b5f68-dcbb-4ea9-8db7-83aba62a6c25","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Nem-dolgozhat-vegrehajtokent-megis-szazmilliokat-kereshet-Schadl-Gyorgy-evente","timestamp":"2025. február. 12. 08:13","title":"Nem dolgozhat végrehajtóként, mégis százmilliókat kereshet Schadl György évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Zabaron reggel 7 órakor -12,3 fokot mutatott a hőmérő.","shortLead":"Zabaron reggel 7 órakor -12,3 fokot mutatott a hőmérő.","id":"20250211_idojaras-tel-hideg-rekord-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d557c19-cebc-4a6e-ba78-f2ded054b271.jpg","index":0,"item":"f152d726-a634-4028-bcbc-785f9fa84ebc","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_idojaras-tel-hideg-rekord-hungaromet","timestamp":"2025. február. 11. 11:11","title":"A mai volt az idei tél eddigi leghidegebb reggele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását kritizálta.","shortLead":"A katolikus egyházfő az illegális bevándorlók tömeges kitoloncolását kritizálta.","id":"20250211_egyesult-allamok-tomeges-deportalas-ferenc-papa-kritika-tom-homan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"593dae90-0f40-4b82-ab20-cae15e8bbb2c","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_egyesult-allamok-tomeges-deportalas-ferenc-papa-kritika-tom-homan","timestamp":"2025. február. 11. 16:47","title":"„Bárcsak maradna a katolikus egyháznál, és rendbe tenné azt” – visszaszólt a pápának Trump határügyi biztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két, Mészáros köreihez köthető magántőkealap.","shortLead":"A Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. egyik tulajdonosa Barna Zsolt, az MBH Bank elnöke, valamint két...","id":"20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7edb185-c065-48ac-b020-a249869b78a6.jpg","index":0,"item":"9a5e4932-fbd2-46eb-8a1c-5b0cc31ae9d3","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Meszaros-Lorinchez-kozeli-ceg-bizniszel-Kuvaitban","timestamp":"2025. február. 12. 13:52","title":"Kuvaitban kapott munkát egy Mészáros Lőrinchez köthető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","shortLead":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","id":"20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc.jpg","index":0,"item":"a14023a2-752d-4f8d-9f25-b60fa5c8afc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","timestamp":"2025. február. 10. 21:22","title":"Szerb mintára tüntetnek az egyetemisták Boszniában és Montenegróban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]