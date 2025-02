Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"92f145e7-1dba-4acc-aa71-d1684537d4d5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pedig már vezetett a Galatasaray, az ellenfél azonban levonult a pályáról.","shortLead":"Pedig már vezetett a Galatasaray, az ellenfél azonban levonult a pályáról.","id":"20250209_Sallai-Galatasaray-Adana-Demirspor-Morata-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f145e7-1dba-4acc-aa71-d1684537d4d5.jpg","index":0,"item":"89f26f62-1db2-43a3-9990-ac15a3f995d0","keywords":null,"link":"/sport/20250209_Sallai-Galatasaray-Adana-Demirspor-Morata-ebx","timestamp":"2025. február. 09. 18:49","title":"Sallai visszatért, de botrányosan félbeszakadt a meccsük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc20b17-8b42-47d4-92c8-91fe7860d815","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Többször előfordult már Nógrádban, hogy egy településen fényes nappal jelentek meg az erdei állatok.","shortLead":"Többször előfordult már Nógrádban, hogy egy településen fényes nappal jelentek meg az erdei állatok.","id":"20250209_nograd-kisterenye-szarvasok-futasa-nappal-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc20b17-8b42-47d4-92c8-91fe7860d815.jpg","index":0,"item":"ad1cee24-5e72-4df3-ba76-ec88063eb652","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_nograd-kisterenye-szarvasok-futasa-nappal-video","timestamp":"2025. február. 09. 18:32","title":"Szarvasok rohantak fényes nappal a nógrádi Kisterenye utcáin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az F1-es versenyzők közt is kevesen vannak, akik saját géppel repkednek.","shortLead":"Az F1-es versenyzők közt is kevesen vannak, akik saját géppel repkednek.","id":"20250210_Uj-magangepet-vett-maganak-Max-Verstappen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d373d3c-2327-4622-9c18-71650e5769f5.jpg","index":0,"item":"2a394603-53fe-4418-b7df-86f34bdbecbd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Uj-magangepet-vett-maganak-Max-Verstappen","timestamp":"2025. február. 10. 08:14","title":"Új magángépet vett magának Max Verstappen, több mint 20 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel szembesül, mint az öröm vagy a fájdalom. Egyáltalán, hogyan fogja fel ezeket?","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport arra volt kíváncsi, milyen döntéseket hoz a mesterséges intelligencia, ha olyan érzésekkel...","id":"20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b16cd3e5-11ec-4e38-bcf0-178aa4b11a34.jpg","index":0,"item":"1b01757d-2eb0-4c1f-8ad4-9dc1589fb0d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mesterseges-intelligencia-fajdalom-erzet-kiserlet-reakcio","timestamp":"2025. február. 10. 09:03","title":"Fájdalmat okoztak a mesterséges intelligenciának – gondolták: mi baj lehet a kegyetlenkedésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege, hogy „gondolkodjunk lassan, cselekedjünk gyorsan” – mutat rá a világ vezető megaprojekt-szakértőjeként számon tartott Flyvbjerg Bent. Szerkesztett részlet a Megvalósítás hatékonyan című könyvből.","shortLead":"A kultikus Empire State Building építésénél és más sikeres projektek esetében követett minta lényege...","id":"20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90af775d-efe7-414d-8302-ad3770582c57.jpg","index":0,"item":"cea37b25-9ffb-432a-bd3a-ff9035207ae1","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250209_Egy-ceruza-New-York-latkepe-Empire_state_building-felhokarcolo","timestamp":"2025. február. 09. 19:15","title":"Egy ceruza, amely megváltoztatta New York látképét: Így született a legendás felhőkarcoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény tagadja, hogy lenne náluk VIP-osztály.","shortLead":"Az intézmény tagadja, hogy lenne náluk VIP-osztály.","id":"20250208_Budapesti-Bajcsy-Zsilinszky-Korhaz-kardiologiai-osztaly-vip-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76.jpg","index":0,"item":"5acaca5a-adde-4d53-87a2-16c9bae9e7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Budapesti-Bajcsy-Zsilinszky-Korhaz-kardiologiai-osztaly-vip-felujitas","timestamp":"2025. február. 08. 10:55","title":"Lelkesen számoltak be a Bajcsy-Zsilinszky kórház megújult kardiológiai osztályáról, ami valójában a VIP-részleg lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c2a4a7-dd88-4475-a3e7-87cdc5fb7faf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció a tragédia helyszínétől indult, és a Parlament előtt ért véget. Az eseményre főként női rendőröket vezényeltek ki a hatóságok, a résztvevők több százan voltak. Nem csak a japán anya tragédiája miatt vonultak: a magyar hatóságok rendre magukra hagyják a bántalmazott nőket, gyerekeket.","shortLead":"A demonstráció a tragédia helyszínétől indult, és a Parlament előtt ért véget. Az eseményre főként női rendőröket...","id":"20250208_patent-egyesulet-tuntetes-budapest-nok-elleni-eroszak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61c2a4a7-dd88-4475-a3e7-87cdc5fb7faf.jpg","index":0,"item":"0be36313-45a5-4e66-b023-23764a4e75fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_patent-egyesulet-tuntetes-budapest-nok-elleni-eroszak-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 15:36","title":"„A lányom halott, hol az igazságszolgáltatás?” – a Kossuth térre vonultak a tűzben elhunyt édesanyáért tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","shortLead":"A harmonikus együttélést komoly tréningezés előzi meg, amiből a látogatók keveset érzékelnek.","id":"20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b49c3-3a66-4193-89f9-c7addf1d380d.jpg","index":0,"item":"4a71fabb-2bcb-4c32-a430-c9be68ffe57f","keywords":null,"link":"/elet/20250209_ezert-nem-eszik-meg-a-capak-kis-halakat-az-akvariumban","timestamp":"2025. február. 09. 05:01","title":"Ezért nem falják fel a cápák a kis halakat az akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]