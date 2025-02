Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","shortLead":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","id":"20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f.jpg","index":0,"item":"2728dd6e-3198-4643-ad9a-25c81e9e5390","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","timestamp":"2025. február. 11. 08:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami egész egyszerűen megeszi a mérgező örök vegyi anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca13f154-a44d-4a3e-bd83-21fbbc756d75","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Nagyon jó, ha ülőmunka közben fél óránként felállunk, az is jó, ha lift helyett a lépcsőt választjuk, de ez édeskevés ahhoz képest, amennyit minimálisan kellene mozognunk szervezetünk optimális működéséhez. Arról, hogy mire jó az életmódorvoslás, a terület hazai meghonosítóját, Babai Lászlót kérdeztük. A magyar magánegészségügyi szektor egyik legbefolyásosabb szereplője szerint itthon annyian dolgoznak már a magánellátásban, hogy fennáll a veszély: ha valakit elüt a villamos, nem tudják majd hova beszállítani.","shortLead":"Nagyon jó, ha ülőmunka közben fél óránként felállunk, az is jó, ha lift helyett a lépcsőt választjuk, de ez édeskevés...","id":"20250210_babai-laszlo-eletmod-orvos-interju-egeszseges-eletmod-cukorbetegseg-magan-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca13f154-a44d-4a3e-bd83-21fbbc756d75.jpg","index":0,"item":"c1b974e1-fe43-424c-8326-c94873ed47bc","keywords":null,"link":"/360/20250210_babai-laszlo-eletmod-orvos-interju-egeszseges-eletmod-cukorbetegseg-magan-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 10. 19:30","title":"„Ha nem mozgunk, a csontjaink elporladnak, az izmaink leépülnek, és renyhül a bélrendszerünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Alice Weidel dolgozott ugyan a pénzügyi ágazatban, de karrierje egyáltalán nem volt valami fényes, ráadásul szakértők szerint a párt gazdasági programja nagy veszélyeket rejt a német jólét szemszögéből – írja a hetilap éppen a politikus mai és holnapi budapesti vendégjárása előtt.","shortLead":"Alice Weidel dolgozott ugyan a pénzügyi ágazatban, de karrierje egyáltalán nem volt valami fényes, ráadásul szakértők...","id":"20250211_Spiegel-nemet-gazdasag-AfD-Weidel-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80.jpg","index":0,"item":"926d4f9c-a4e7-4de1-9de7-bd6cd25e9849","keywords":null,"link":"/360/20250211_Spiegel-nemet-gazdasag-AfD-Weidel-lapszemle","timestamp":"2025. február. 11. 07:44","title":"Der Spiegel-elemzés: Veszélyezteti a német jólétet az AfD programja, a pártelnök messze nem ért úgy a gazdasághoz, ahogy azt előadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5039a95-0752-4083-b24f-a501eaf3c6b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kórház dolgozói nevet adtak a gyermeknek, és megkezdődött az eljárás a sorsa rendezésére.","shortLead":"A kórház dolgozói nevet adtak a gyermeknek, és megkezdődött az eljárás a sorsa rendezésére.","id":"20250212_szolnoki-korhaz-inkubator-ujszulott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5039a95-0752-4083-b24f-a501eaf3c6b2.jpg","index":0,"item":"dc6521a8-5293-410f-b067-782c99d7aa76","keywords":null,"link":"/elet/20250212_szolnoki-korhaz-inkubator-ujszulott","timestamp":"2025. február. 12. 13:44","title":"Újszülött kisfiút hagytak a szolnoki kórház előtti inkubátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74312ef7-2a69-4c5d-9951-afe226cc451b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bence Szechenyi újságíróként arra használja származását, hogy a hatalom köreiben lévők rangkórságával élve megmutassa, amit mások nem láthatnak.","shortLead":"Bence Szechenyi újságíróként arra használja származását, hogy a hatalom köreiben lévők rangkórságával élve megmutassa...","id":"20250212_bence-szechenyi-direkt36-dokumentumfilm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74312ef7-2a69-4c5d-9951-afe226cc451b.jpg","index":0,"item":"e8bfed64-e867-4286-b07c-5a7efe842abb","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_bence-szechenyi-direkt36-dokumentumfilm","timestamp":"2025. február. 12. 14:34","title":"„Széchenyi a magánvagyonából csinált közvagyont, Tiborcz a közvagyonból magánvagyont” – mondja Bence Szechenyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író is felszólalt merénylőjének perén.","shortLead":"Az író is felszólalt merénylőjének perén.","id":"20250211_Salman-Rushdie-Oriasi-fajdalmat-es-sokkot-ereztem-es-tudataban-voltam-annak-hogy-hatalmas-mennyisegu-verben-fekszem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0.jpg","index":0,"item":"dd3b0b86-c8be-48d5-9154-8096bcd9aa9c","keywords":null,"link":"/kultura/20250211_Salman-Rushdie-Oriasi-fajdalmat-es-sokkot-ereztem-es-tudataban-voltam-annak-hogy-hatalmas-mennyisegu-verben-fekszem","timestamp":"2025. február. 11. 19:14","title":"Salman Rushdie: Óriási fájdalmat és sokkot éreztem, és tudtam, hogy hatalmas mennyiségű vérben fekszem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A beszállítói láncot és az etikus működést érintő szigorú ESG-szabályok ártanak az amerikai cégek versenyképességének.","shortLead":"A beszállítói láncot és az etikus működést érintő szigorú ESG-szabályok ártanak az amerikai cégek versenyképességének.","id":"20250212_Donald-Trump-europa-esg-torveny-csddd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea.jpg","index":0,"item":"4f360d7b-c219-4794-b11e-47d104b07f05","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Donald-Trump-europa-esg-torveny-csddd","timestamp":"2025. február. 12. 08:30","title":"Donald Trump nekimenne az európai fenntarthatósági törvénynek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","shortLead":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","id":"20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc.jpg","index":0,"item":"a14023a2-752d-4f8d-9f25-b60fa5c8afc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","timestamp":"2025. február. 10. 21:22","title":"Szerb mintára tüntetnek az egyetemisták Boszniában és Montenegróban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]