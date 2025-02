Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4b62eba4-047d-414a-ace3-628c9f411c74","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újra névleges teljesítményén üzemel a 4-es blokk.","shortLead":"Újra névleges teljesítményén üzemel a 4-es blokk.","id":"20250210_paksi-atomeromu-hiba-elharitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b62eba4-047d-414a-ace3-628c9f411c74.jpg","index":0,"item":"06d04fcc-4ac0-4f51-8317-745e8d4ccee1","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_paksi-atomeromu-hiba-elharitas","timestamp":"2025. február. 10. 08:45","title":"Elhárították a hibát a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7ed897-cfb3-4bef-94ae-881fa1b6e1d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína hatalmas ország, saját nyelvvel, nyelvjárásokkal, azonban a globalizáció alól nem vonhatja ki magát. Rengeteg – pénzt költő – turista érkezik az ázsiai országba, így érdemes a kedvükre tenni, például egy mobilos térképalkalmazás esetében.","shortLead":"Kína hatalmas ország, saját nyelvvel, nyelvjárásokkal, azonban a globalizáció alól nem vonhatja ki magát. Rengeteg –...","id":"20250211_amap-kinai-navigacios-alkalmazas-angol-nyelv-felulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7ed897-cfb3-4bef-94ae-881fa1b6e1d9.jpg","index":0,"item":"bf6cbd8e-7613-499d-b66e-73f234b156af","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_amap-kinai-navigacios-alkalmazas-angol-nyelv-felulet","timestamp":"2025. február. 11. 09:03","title":"Google Térkép helyett: szintet lépett a kínai navigációs alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700f85f1-3613-40e2-9149-5f8254c56d35","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Oroszország phenjani nagykövete a testvéri kapcsolat megnyilvánulásának nevezte, hogy az Ukrajnában megsebesült oroszok észak-koreai kórházakban gyógyulhatnak.","shortLead":"Oroszország phenjani nagykövete a testvéri kapcsolat megnyilvánulásának nevezte, hogy az Ukrajnában megsebesült oroszok...","id":"20250211_oroszorszag-ukrajna-eszak-korea-sebesult-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/700f85f1-3613-40e2-9149-5f8254c56d35.jpg","index":0,"item":"f2f2b9d3-82a7-42c6-8b9e-fe7acb69f9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_oroszorszag-ukrajna-eszak-korea-sebesult-korhaz","timestamp":"2025. február. 11. 10:50","title":"Észak-Koreában láttak el több száz sebesült orosz katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8cee434-1878-449b-85a3-5350bde27f90","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos megállapításokat tett egy, a klasszikus zene és a magzati szívfrekvencia kapcsolatát vizsgáló kutatás: mexikói tudósok arra jutottak, hogy a magzatnak játszott nyugtató zene jótékony hatással lehet a fejlődő szervezetre.","shortLead":"Fontos megállapításokat tett egy, a klasszikus zene és a magzati szívfrekvencia kapcsolatát vizsgáló kutatás: mexikói...","id":"20250210_magzat-fejlodese-klasszikus-zene-terhesseg-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8cee434-1878-449b-85a3-5350bde27f90.jpg","index":0,"item":"2b1911d0-e484-4888-9c40-65910521a69c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_magzat-fejlodese-klasszikus-zene-terhesseg-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 10. 14:03","title":"Hogyan hat egy magzatra, ha az anya klasszikus zenét hallgat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Xiaomi SU7 Ultra a BMW M3 korábbi rekordját döntötte meg.","shortLead":"A Xiaomi SU7 Ultra a BMW M3 korábbi rekordját döntötte meg.","id":"20250211_uj-korrekordot-futott-a-xiaomi-su7-ultra-1548-loeros-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd.jpg","index":0,"item":"a7aa8411-b0ae-4b1a-9fbb-480049623112","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_uj-korrekordot-futott-a-xiaomi-su7-ultra-1548-loeros-villanyauto","timestamp":"2025. február. 11. 07:21","title":"Új körrekordot futott a Xiaomi 1548 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fae498-4fbb-415d-a9d1-6e005d81d811","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlagosan 9 százalékkal drágultak a lakások januárban Magyarországon, legalábbis ezt mutatja az ingatlan.com lakásárindexe. A legnagyobb mértékben Debrecenben és környékén, valamint Budapesten emelkedett az az ár, amit a hirdetők lakásukért kapni szeretnének. Budapesten 1,17 millió forint az átlagos négyzetméterár.","shortLead":"Átlagosan 9 százalékkal drágultak a lakások januárban Magyarországon, legalábbis ezt mutatja az ingatlan.com...","id":"20250210_ingatlan-lakasarindex-lakasar-emelkedes-lakasdragulas-lakashirdetes-elado-lakasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48fae498-4fbb-415d-a9d1-6e005d81d811.jpg","index":0,"item":"0e4ce2ae-be2a-4a6f-ae23-1843d6c5cf32","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250210_ingatlan-lakasarindex-lakasar-emelkedes-lakasdragulas-lakashirdetes-elado-lakasok","timestamp":"2025. február. 10. 11:42","title":"Egyre vastagabban fog a lakásukat hirdetők ceruzája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni egy kutyáját elvesztett állattartótól.","shortLead":"A Facebookon tette közzé a rendőrség azt a rögzített telefonhívást, amelyben egy csaló próbál pénzt kicsalni...","id":"20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fd34851-aa5b-4158-accb-b46cb1e2b60e.jpg","index":0,"item":"d66905f6-56bc-4a79-9183-7eaecf59d232","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_atveres-csalas-telefonos-csalo-elveszett-kutya-telefonhivas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 09. 17:20","title":"Újfajta telefonos csalás terjed, ha ilyen hívást kap, ne dőljön be neki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb196640-47cc-40bf-b835-dabffc10cb4a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Túlélt egy újabb bizalmatlansági indítványt a centrista François Bayrou által vezetett francia kormány.","shortLead":"Túlélt egy újabb bizalmatlansági indítványt a centrista François Bayrou által vezetett francia kormány.","id":"20250210_Meg-mindig-talpon-a-francia-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb196640-47cc-40bf-b835-dabffc10cb4a.jpg","index":0,"item":"5b668ad8-e268-4c21-805e-07474e782047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Meg-mindig-talpon-a-francia-kormany","timestamp":"2025. február. 10. 19:15","title":"Továbbra is talpon a francia kormány, a harmadik bizalmatlansági indítványt is túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]