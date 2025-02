Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6b898fe9-f3b0-4b8c-a358-7e991a90144a","c_author":"Básthy Ágnes","category":"360","description":"Egymásba oldódva – Endokrin rezsimek címmel különleges kiállítás látható március 2-ig a Trafó Galériában. Az egymástól látszólag távol eső területeket összekapcsoló tárlat művészeti alkotásokon keresztül vizsgálja a hormonok életünkre gyakorolt hatását. A nem mindennapi vállalkozást szociológia-elméleti nézőpontból elemzi az alábbi írás.","shortLead":"Egymásba oldódva – Endokrin rezsimek címmel különleges kiállítás látható március 2-ig a Trafó Galériában. Az egymástól...","id":"20250212_A-mu-Poszthumanizmus-mint-posztpolitika-kepzomuveszeti-kiallitas-a-hormonokrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b898fe9-f3b0-4b8c-a358-7e991a90144a.jpg","index":0,"item":"1fd96bdd-18d1-4411-a3c4-f041f119d25e","keywords":null,"link":"/360/20250212_A-mu-Poszthumanizmus-mint-posztpolitika-kepzomuveszeti-kiallitas-a-hormonokrol","timestamp":"2025. február. 12. 15:35","title":"Poszthumanizmus mint posztpolitika – képzőművészeti kiállítás a hormonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter elsőként az orosz állami sajtónak újságolta el, hogy az ukránok milyen energiabiztonsági garanciákat adtak a magyar kormánynak.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter elsőként az orosz állami sajtónak újságolta el, hogy az ukránok milyen...","id":"20250211_szijjarto-peter-ukrajna-torok-aramlat-gazvezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"50abba83-97c3-4912-983c-7b0ab1bb1c05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_szijjarto-peter-ukrajna-torok-aramlat-gazvezetek","timestamp":"2025. február. 11. 11:42","title":"Szijjártó: Az ukránok megígérték, hogy nem támadják meg a Török Áramlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8579d8d-3bd0-43f4-8dcf-91b7e6f0a93b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horvátország északnyugati részén, 24 km-re Gospićtól, tíz kilométeres mélységben mozdult meg a föld.","shortLead":"Horvátország északnyugati részén, 24 km-re Gospićtól, tíz kilométeres mélységben mozdult meg a föld.","id":"20250211_Foldrenges-Horvatorszag-Szeizmologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8579d8d-3bd0-43f4-8dcf-91b7e6f0a93b.jpg","index":0,"item":"aeaf042a-f5de-4031-a7e2-6ee25a860b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_Foldrenges-Horvatorszag-Szeizmologia","timestamp":"2025. február. 11. 19:38","title":"Földrengés volt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Herbert Kickl Szabadságpártjának nem sikerült megállapodnia a tárcák elosztásáról a Néppárttal.","shortLead":"Herbert Kickl Szabadságpártjának nem sikerült megállapodnia a tárcák elosztásáról a Néppárttal.","id":"20250212_herbert-kickl-fpo-kormanyalakitas-visszaadta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e759f61e-2f9e-4227-9363-b65df5976c80.jpg","index":0,"item":"54f0d8fc-f9b2-403f-932a-03f50b252291","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_herbert-kickl-fpo-kormanyalakitas-visszaadta-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 15:29","title":"Visszaadta a kormányalakítási megbízást Orbán osztrák szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036106ff-ade6-4fe5-8842-9f50a4a63c25","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Lelombozó volt a hang, az a türelmetlen, sértődött, és támadó stílus, a neki feltett kérdéseket, valójában szinte minden újságírói kérdést visszautasított Magyar Péter a Partizánban. Még ijesztőbb volt a kommentszekciót olvasni. Hamvay Péter cikke.","shortLead":"Lelombozó volt a hang, az a türelmetlen, sértődött, és támadó stílus, a neki feltett kérdéseket, valójában szinte...","id":"20250212_Magyar-Peter-evfordulos-interjuja-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/036106ff-ade6-4fe5-8842-9f50a4a63c25.jpg","index":0,"item":"aaad15a8-6f7a-4f06-bf0e-2b05785676d4","keywords":null,"link":"/360/20250212_Magyar-Peter-evfordulos-interjuja-velemeny","timestamp":"2025. február. 12. 07:00","title":"Ha csak az érzelmek fontosak, Magyar Péter jól csinálta. De ha az ész is, akkor nagy ziccert hagyott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper őrjöngése folytatódik, a rasszista, szexista és antiszemita kommentek után most megpróbálja pénzre váltani a provokálást.","shortLead":"A rapper őrjöngése folytatódik, a rasszista, szexista és antiszemita kommentek után most megpróbálja pénzre váltani...","id":"20250211_kanye-west-horogkeresztes-polo-yeezy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8268ae92-81ae-4294-a5a4-8600c538b564.jpg","index":0,"item":"968b6bae-7c7f-4da0-b84e-1cbdfb926358","keywords":null,"link":"/elet/20250211_kanye-west-horogkeresztes-polo-yeezy","timestamp":"2025. február. 11. 10:35","title":"Horogkeresztes pólót árul Kanye West","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkoholbetegséggel küzdő színész egyik barátja azt mondta: ez egy ördögi kör, és úgy tűnik, mindenki tehetetlen.","shortLead":"Az alkoholbetegséggel küzdő színész egyik barátja azt mondta: ez egy ördögi kör, és úgy tűnik, mindenki tehetetlen.","id":"20250212_Molnar-Gusztav-korhazba-kerult-alkoholizmus-elvonokura-fuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32cd0b6e-6884-480f-beeb-46788007db22.jpg","index":0,"item":"f70994d3-a125-4674-a754-c0c4ee577de0","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Molnar-Gusztav-korhazba-kerult-alkoholizmus-elvonokura-fuggoseg","timestamp":"2025. február. 12. 09:39","title":"Molnár Gusztáv újra kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sokáig kibírta a magyar gazdaság a korrupciót, de ezeknek az időknek vége van: százmilliárdokat veszít Magyarország azon, hogy az EU legkorruptabb állama – hangzott el a Transparency International Magyarország jelentésének bemutatóján. Szó esett arról is, hogy nem a képesség, hanem az akarat hiányzik a javuláshoz, és a lengyel példán azt is érdemes megnézni, mennyire hozhat gyors változást egy kormányváltás.","shortLead":"Sokáig kibírta a magyar gazdaság a korrupciót, de ezeknek az időknek vége van: százmilliárdokat veszít Magyarország...","id":"20250211_transparency-international-magyarorszag-korrupcio-korrupt-korrupcioerzekeles-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83.jpg","index":0,"item":"000a9c5a-be67-49e5-99f1-5ae694b415db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_transparency-international-magyarorszag-korrupcio-korrupt-korrupcioerzekeles-lista-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 12:18","title":"Már Koszovó, Albánia és Moldova is tisztább Magyarországnál a friss korrupciós listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]