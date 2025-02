Alekszandar Vucsics megkapta a legnagyobb magyar kitüntetést, szép dolog a kitüntetés, de dolgozni is kell – ezzel kezdte Orbán Viktor miniszterelnök a sajtótájékoztatót, amelyet Alekszandar Vucsiccsal közösen tartott a Karmelitában hétfő délután.

Szerencsénk, hogy Szerbiának olyan elnöke van, aki felismerte, hogy kihívásaink hasonlóak – mondta Orbán. A Balkán stabilitása Szerbia stabilitásával függ össze, Szerbia pedig akkor stabil, ha stabil elnöke van, Vucsics így a balkáni stabilitás bajnoka – méltatta tárgyalópartnerét a magyar miniszterelnök.

Nincs szerb energiabiztonság Magyarország nélkül, és nincs magyar energiabiztonság Szerbia nélkül – magyarázta Orbán. „Van egy nagy közös tervünk: építünk egy olajvezetéket” – jelentette be Orbán. Az új vezeték 300 kilométer hosszú lesz, az előkészítő munkálatok már zajlanak.

Destabilizációs kísérletek vannak Szerbiában és Magyarországon is – utalt az elmúlt hónapok szerbiai tiltakozáshullámára a magyar kormányfő. A magyar–szerb együttműködés ugyanakkor szembeszélben is működik – tette hozzá Orbán.

Szerbia egy sikeres ország, Magyarország azonban szeretne a következő évben a hátrányából faragni – mondta a magyar miniszterelnök. Szerbia azért sikeres Orbán szerint, mert nem csúszott bele a háborúba, pedig komoly nyomás volt a szerbeken. Az is nagy teljesítmény szerinte, hogy Szerbia külkereskedelmének 40 százaléka nem az EU-val zajlik, amik a magyar kormány által is hangoztatott konnektivitásra utalt.

„Most fordult a széljárás, hátszélben vagyunk” – mondta Orbán, aki szerint ezzel még szebb kilátások várnak a szerb–magyar kapcsolatokra.

Alekszandar Vucsics beszédében nagy megtiszteltetésnek nevezte a Sulyok Tamástól kapott kitüntetést, amely szerinte megmutatja, mennyire őszinte, baráti és nyitott a szerb-magyar kapcsolat. A két nép barátsága nem lenne Orbán Viktor nélkül – magyarázta a szerb államfő, aki kiemelte Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 2023-ban elhunyt korábbi elnökének szerepét is.

Orbánt Viktort Szerbia-szerte szeretik és tisztelik Vucsics szerint, méghozzá a politikiai víziója és a bátorsága miatt – méltatta a szerb elnök a magyar miniszterelnököt. Vucsics szerint a szerbek 80 százaléka Magyarországnak szurkol a vízilabda-válogatott meccsein is, ha nem egymás ellen játszik a két csapat.

“Remélhetőleg 2026-ban 2 óra 40 perc alatt eljutunk Belgrádból Budapestre” – bizakodott a készülő vasútvonal kapcsán Vucsics. Az energetika kapcsán elmondta, hogy most a kőolajvezeték előkészítése folyik. A szerb elnök szerint az elmúlt 12 évben sokszorosára nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom is. Vucsics méltatta Orbán Trumppal való viszonyát is, mivel szerinte a magyar miniszterelnök akkor is kitartott Donald Trump mellett, amikor mindenki szembefordult vele.

“Bízunk benne, hogy nemsokára eljön a béke” – tette hozzá a szerb elnök, aki szerint ez Szerbiának és Magyarországnak is nagyon fontos lenne.

A köztévé kérdésére Orbán Viktor az új kőolajvezetékről elmondta, hogy “mi magyarok egy ilyen okoskodó nép vagyunk”, a mostani beruházást is vannak, akik jó dolognak tartják, de vannak, akik feleslegesnek. Orbán szerint ha csak a gazdasági megtérülés szerint gondolkodnánk, semmi nem épülne a régióban. A kormányfő szerint a Szlovákiába vezető gázvezetéket is sokat kritizálták, a háború kitörésével mégis kulcsfontosságú lett.

A kőolajvezetéknek is stratégiai jelentősége van Orbán szerint. “Ez a beruházás a szakértői számításoktól függetlenül az első helyen van, mert lehet olyan nap, amikor az életünk múlik rajta” – magyarázta a miniszterelnök. Vucsics Orbánra reagálva elmondta, hogy ha a politikai ellenfelekre hallgattak volna, a Török Áramlat sem épült volna meg, Szerbia pedig gáz nélkül maradt volna. Vucsics azt is hozzátette, hogy ma tárgyalt a Roszatom elnökével is, arról, hogy hogyan lehetne bevezetni a nukleáris energiát Szerbiába. “Mindent meg fogok tenni, hogy mi is tudjunk atomerőművet építeni Szerbiába” – fogadkozott az államfő.

A szankciók esetleges felfüggesztésével kapcsolatban Vucsics elmondta, hogy Szijjártó Péter Washingtonban van, és biztos benne, hogy lesznek fontos hírek Szerbia számára is. “Ha Szijjártó Péter ott van Moszkvában vagy Washingtonban, akkor kicsit mi is ott vagyunk” – mondta a szerb elnök. Szerbiában külső erők gyerekeket felhasználva próbáltak meg színes forradalmat kirobbantani – magyarázta Vucsics, aki szerint ezt a kihívást már majdnem biztosan le is győzték. A szerb elnök erről egy könyvet is ki tervez adni, amit elmondása szerint Magyarországon is publikál majd.

Orbán Viktor hozzátette, hogy rendszeresen közösen elemzik a politikai helyzetet. “Én nem az örök tanárok, hanem az örök diákok fajtájához tartozok” – mondta Orbán arra a kérdésre, hogy mit tanulhat tőle a szerb elnök. A magyar kormányfő szerint Vucsics tudása egy nélkülözhetetlen tudás a Balkán viszonylatában. Szerbia jelentősége túlmutat saját magán, de nem kapja meg azt az elismertést az EU-tól, ami kijár neki – magyarázta.

“Nekünk minden az orosz-ukrán háborúról szól” – mondta a jövővel kapcsolatban Orbán, de szerinte ennél a világ sokkal nagyobb, vannak sokkal nagyobb kihívások. Amikor világhatalmak tárgyalnak egymással, akkor más problémák is az asztalon vannak. “Az orosz-ukrán háborút nem egy, az orosz-ukrán háborúról szóló tárgyalás fogja lezárni” – jósolta a magyar miniszterelnök. Szaúd-Arábiában ennél nagyobb kérdésekről fognak tárgyalni – utalt a keddi, rijádi találkozóra.

“Mi európaiak ezt majd igyekszünk az újságokból megtudni” – mondta Orbán, majd számonkérte a nagy európai országokat, amiért elmulasztották a kezdeményezést, amire ők alkalmasak, az európai intézmények viszont nem. Orbán szerint így Európa kívülről nézheti majd, ahogy világügyekben nélküle születnek döntések.

“Most nagy célokat lehet közösen kitűzni” – vázolta fel a szerb-magyar kapcsolatok jövőjét Orbán, majd fogadkozott, hogy noha nem avatkozik be más országok belügyeibe, a destabilizációs kísérletek ellen mindig ki fog állni. “Akármi is jön ki azon az ajtón, maradjunk együtt” – idézett a Gladiátorból Orbán, hozzátéve, hogy ez a legfontosabb tanácsa a szerb elnök részére.

Vasárnap derült ki, hogy Alekszandar Vucsics szerb elnök Budapestre utazik, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mellett Sulyok Tamás köztársasági elnök is fogadja. Sulyoktól a szerb államfő a szerb köztársasági elnöki hivatal kommunikációs irodája szerint meg fogja kapni a Magyar Érdemrend nagykeresztjét a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal, ami az egyik legmagasabb magyar kitüntetés.

Orbán Viktor Vucsics előtt nem sokkal Milorad Dodikkal, a Boszniai Szerb Köztársaság elnökével tárgyalt a Karmelita kolostorban, a politikus budapesti látogatása során részt vesz Alekszandar Vucsics kitüntetési ceremóniáján is.