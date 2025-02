Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Brüsszelbe menekül a „globális-liberális-Soros NGO-hálózat”.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Brüsszelbe menekül a „globális-liberális-Soros NGO-hálózat”.","id":"20250218_orban-viktor-usaid-eu-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3183f646-a5a7-4bf1-8e48-fe30e6319b43.jpg","index":0,"item":"e1a2a5b8-559d-4479-bec2-e521a8e102a3","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_orban-viktor-usaid-eu-civilek","timestamp":"2025. február. 18. 14:53","title":"Orbán: A félelmeink beigazolódtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d52da0f-ce1b-412e-bde4-3d350973b80e","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Petőfi Sándort, az író barátját annyira feldúlta a küszöbön álló házasság híre, hogy elrohant az eljegyzési ebédjükről. Sőt még az évtizedekkel későbbi, Mikszáth-féle Jókai-életrajzban is az volt a narratíva, hogy a Nemzeti Színház vezető tragikája, „a hervadó nő” számító módon behálózta a nála fiatalabb, tapasztalatlan írót, aki még csak nem is az első férfi volt az életében. Hogy ez mennyire volt igaz vagy sem, kiderül Szécsi Noémi Jókai és a nők című könyvéből, amely az író születésének 200. évfordulója alkalmából jelent meg. ","shortLead":"Petőfi Sándort, az író barátját annyira feldúlta a küszöbön álló házasság híre, hogy elrohant az eljegyzési ebédjükről...","id":"20250218_Jokai-Mor-eletrajz-Laborfalvi-Roza-hazassag-kapcsolat-Szecsi-Noemi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d52da0f-ce1b-412e-bde4-3d350973b80e.jpg","index":0,"item":"92a1b087-d054-4690-86e2-568acf728cfb","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Jokai-Mor-eletrajz-Laborfalvi-Roza-hazassag-kapcsolat-Szecsi-Noemi","timestamp":"2025. február. 18. 17:57","title":"Wesselényi megmentette, Petőfi kigúnyolta – Laborfalvi Róza még a halála után is szálka volt a Jókai-imádók szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76565e6e-ee72-44cd-ba9c-cead55274072","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A várost megszálló turistákról a Corriere della Sera tett közzé egy riasztó videót.","shortLead":"A várost megszálló turistákról a Corriere della Sera tett közzé egy riasztó videót.","id":"20250218_velence-karneval-tomegnyomor-turistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76565e6e-ee72-44cd-ba9c-cead55274072.jpg","index":0,"item":"54c53f0e-a28d-42d0-9db5-a5489a77c445","keywords":null,"link":"/elet/20250218_velence-karneval-tomegnyomor-turistak","timestamp":"2025. február. 18. 14:01","title":"Tömegnyomor Velencében: videón, ahogy a karnevál első hétvégéje megbénította a várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e68a70-e7ca-4d81-bcb1-8cc5664dc3e7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szívesen dicsekszenek a gyártók összehajtható telefonjuk vékonyságával. Jelenleg két kínai gyártó verseng egymással a „legvékonyabb” jelző elnyerése érdekében. Az Oppo holnap mutatja be újdonságát, a Honor pedig tavasszal rukkolna ki telefonjával, bár elképzelhető, hogy az Oppo bemutatója korábbi megjelenésre sarkallja.","shortLead":"Szívesen dicsekszenek a gyártók összehajtható telefonjuk vékonyságával. Jelenleg két kínai gyártó verseng egymással...","id":"20250219_legvekonyabb-osszehajthato-okostelefon-honor-magic-v3-oppo-find-n5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74e68a70-e7ca-4d81-bcb1-8cc5664dc3e7.jpg","index":0,"item":"bfc6e281-73b9-4c19-ac6e-6f1b255686dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_legvekonyabb-osszehajthato-okostelefon-honor-magic-v3-oppo-find-n5","timestamp":"2025. február. 19. 10:03","title":"Holnap fordulhat a harci helyzet: kié lesz a legvékonyabb hajtható okostelefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök esetlegesen megválna tisztségétől, ha Ukrajnát felvennék az EU-ba és a NATO-ba, valamint az orosz csapatok visszavonulnának és meglennének a szükséges biztonsági garanciák.","shortLead":"Az ukrán elnök esetlegesen megválna tisztségétől, ha Ukrajnát felvennék az EU-ba és a NATO-ba, valamint az orosz...","id":"20250218_Zelenszkij-szerint-Putyinnak-kedveznek-a-jelenlegi-amerikai-nyilatkozatok-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"81124a24-7d4d-4768-97fe-36bce478dda4","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Zelenszkij-szerint-Putyinnak-kedveznek-a-jelenlegi-amerikai-nyilatkozatok-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 18. 06:46","title":"Zelenszkij szerint Putyinnak kedveznek a jelenlegi amerikai nyilatkozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcb4ffe0-7939-4c67-928c-03cf10255e05","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Máig Christophe Rocancourt az egyik legismertebb francia Hollywoodban, akinek ünnepelt sztárok, modellek és szépségkirálynők keresték a társaságát – többüket feleségül is vette. Kimagasló színészi képességeit és hihetetlen meggyőző erejét azonban nem a filmvásznon kamatoztatta: hol francia nemesnek, hol a Rockefeller család örökösének vagy Sophia Loren törvénytelen fiának, hol filmproducernek vagy menő bokszpromóternek adta ki magát, hogy a lehető legtöbb pénzt csalja ki áldozataiból. Nagy csalások című sorozatunk legújabb cikke.","shortLead":"Máig Christophe Rocancourt az egyik legismertebb francia Hollywoodban, akinek ünnepelt sztárok, modellek és...","id":"20250218_Christophe-Rocancourt-nagy-csalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcb4ffe0-7939-4c67-928c-03cf10255e05.jpg","index":0,"item":"273bf6ac-2460-4243-b9cf-69787a4e729c","keywords":null,"link":"/360/20250218_Christophe-Rocancourt-nagy-csalok","timestamp":"2025. február. 18. 19:45","title":"Aki fél Hollywoodot bepalizta: a világ legsármosabb szélhámosa, Christophe Rocancourt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH Bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig stabilizálódó forintot hozhat. Ahhoz azonban kisebb csoda kellene, hogy 400 alá menjen az euró ára.","shortLead":"A korábban vártnál magasabb inflációval számolnak az MBH Bank elemzői, ami viszont óvatos kamatpolitikát, ezzel pedig...","id":"20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded5334e-c442-4966-bfff-0b1229db3347.jpg","index":0,"item":"be6d3e58-8a67-4a3f-a1b2-c2e509a031cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_MBH-gdp-makrogazdasag-prognozis-arokszallasi","timestamp":"2025. február. 19. 13:35","title":"MBH: Messze a repülőrajttól a magyar gazdaság, de egy békekötés sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65d001b-c069-4dc7-b429-d8d92dd32d5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A több mint egymillió lakosú Odessza legnagyobb kerületében tanítási szünetet rendeltek el.","shortLead":"A több mint egymillió lakosú Odessza legnagyobb kerületében tanítási szünetet rendeltek el.","id":"20250219_Korhazak-es-ovodak-maradtak-aram-futes-es-viz-nelkul-egy-ejszakai-orosz-legicsapas-utan-Odesszaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d65d001b-c069-4dc7-b429-d8d92dd32d5c.jpg","index":0,"item":"9c5e56cf-1f2b-4444-8725-5d75e3fb1d75","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Korhazak-es-ovodak-maradtak-aram-futes-es-viz-nelkul-egy-ejszakai-orosz-legicsapas-utan-Odesszaban","timestamp":"2025. február. 19. 10:59","title":"Kórházak és óvodák maradtak áram, fűtés és víz nélkül egy éjszakai orosz légicsapás után Odesszában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]