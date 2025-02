Páros interjút adott Orbán Viktor miniszterelnök és Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke a Mandinernek, amikor a német politikus Magyarországon volt egy hete.

Természetesen felmerült, hogy az AfD mikor csatlakozhat a Patrióták Európáért (PfE) európai parlamenti frakcióhoz, miután az AfD-vel szemben fenntartások vannak, mindenekelőtt Franciaországban. Orbán azt mondta, hogy ezek a fenntartások még megvannak, ugyanakkor „a hétvégi németországi választás sokat segíthet abban, hogy az AfD elfogadottabb legyen a Patrióták körében, de áttörés nem lesz a mostani választás eredményeképpen”. Azt is hozzátette, egy erős parlamenti párt viszont kitartó munkával egy év alatt tud ezen változtatni, ehhez az AfD részéről meggyőző, felelősségteljes parlamenti teljesítmény kell, amire jó esély van.

A német választás után az AfD csatlakozhat a Fidesz EP-frakciójához A Patrióták Európáért ezzel 101 fősre duzzadhat az Európai Parlamentben, míg az AfD jelenlegi képviselőcsoportja, a Mi Hazánk részvételével működő Szuverén Nemzetek Európája széteshet.

A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy mit terveznek a Patrioták az Európai Unióban. Azt mondta, ahhoz, hogy megreformálják az EU-t, többséget kell szerezniük. Az Európa Tanácsban jelenleg kisebbségben van, mondja magáról, hozzátéve, talán Olaszország miniszterelnöke és Robert Fico erősíti még. Viszont szerinte „ha bejön az osztrák kancellár, a cseh miniszterelnök, és Franciaországban is lesz változás, akkor mi leszünk a legerősebb csoport”. Az Európai Parlamentben úgy lehetne szerinte a legerősebb frakció, ha az orosz–ukrán háború lekerül a napirendről. „Akkor az Európai Konzervatívok és Reformistákkal való együttműködés is könnyebbé válik; a migráció és a zöldmegállapodás kapcsán egybeesik a két csoport véleménye” – mondta. Ha az AfD legitimációt szerez, akkor el lehet gondolkodni azon, hogyan bővítsük tovább az együttműködést.

Orbán szerint az Európai Néppártból is magukhoz kell majd vonni néhány pártot, „amely már unja, hogy a szervezet elárulja a saját szavazóit, és balra köt koalíciókat. Ezzel létrejön majd a szükséges jobboldali többség”.

A német választásokról Alice Weidel beszélt. Azt mondta, „ha a CDU nem működik együtt az AfD-vel – márpedig kizárta –, akkor a zöldekkel és a szocdemekkel nem fogja tudni beváltani az ígéreteit”. Arra számítanak, hogy nem kell négy évet várniuk, egy-két évig instabil koalíció lesz, aztán újra választás. És akkor az AfD kormányzati felelősséghez jut majd – mondta Weidel.

Donald Trump elnökségéről is beszélt a két politikus. Orbán szerint az EU nagy hibája, hogy nem tudja, mit akar, de az egész interjú visszatérő eleme, hogy azt hangoztatták mindketten, hogy nincs vezetése az uniónak. Orbán a trumpi vámpolitikáról kijelentette, „itt ülünk, s mint a riadt nyulak, azt várjuk, hogy a róka egyszer csak előjön, és valami rossz fog velünk történni – ahelyett, hogy már régen megkerestük volna az amerikaiakat ajánlatokkal”.

Orbán azt mondta, hogy Trump több dologban is megváltoztatja a világot. Az egyik ebből a migráció, a második a háborúhoz való hozzáállás. Úgy mondta, „Donald Trump békét akar. Itt, Európában Magyarország kivételével mindenki más le akarja győzni az oroszokat, ami őrület”. Emellett megváltozik még az energiáról és a Green Dealről alkotott képünk. „Trump kimondja, hogy nem lehet mellőzni a gazdasági szempontokat a zöldpolitikában, és nem lehet a gazdasági észszerűség ellenében zöldpolitikát folytatni” – mondta.