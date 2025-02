Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"27c1be80-445b-424d-9117-074f53b58b74","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Na, már tábornoka is van az ellenzéknek. Kicsit savanyú, de az övék.","shortLead":"Na, már tábornoka is van az ellenzéknek. Kicsit savanyú, de az övék.","id":"20250220_Tota-W-Arpad-Ruszin-Szendi-Romulusz-bacsi-mesei-Tisza-Part-Magyar-Peter-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27c1be80-445b-424d-9117-074f53b58b74.jpg","index":0,"item":"127ad153-eb91-439e-95da-6d4c8842765b","keywords":null,"link":"/360/20250220_Tota-W-Arpad-Ruszin-Szendi-Romulusz-bacsi-mesei-Tisza-Part-Magyar-Peter-Fidesz","timestamp":"2025. február. 20. 10:30","title":"Tóta W. Árpád: Romulusz bácsi meséi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mérések szerint a határértéket sehol nem haladja meg a gázkoncentráció.","shortLead":"A mérések szerint a határértéket sehol nem haladja meg a gázkoncentráció.","id":"20250221_2es-metro-gazszag-katasztrofavedelem-fovarosi-gazmuvek-bkv-potlobuszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09bacbab-973c-43ca-b60b-d11b7010ecdb.jpg","index":0,"item":"06226075-7a97-4211-9207-9dee86f7efa8","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_2es-metro-gazszag-katasztrofavedelem-fovarosi-gazmuvek-bkv-potlobuszok","timestamp":"2025. február. 21. 12:49","title":"A metróban terjengő gázszag miatt pótlóbuszok járnak az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotókat is készített a 444 arról, ahogy Orbán Viktor milliárdos barátja és felesége, Várkonyi Andrea kiszáll a csütörtök este 10 körül landoló OE-LOT lajstromjelű magángépből Budapesten.","shortLead":"Fotókat is készített a 444 arról, ahogy Orbán Viktor milliárdos barátja és felesége, Várkonyi Andrea kiszáll...","id":"20250221_Meszaros-Lorincek-hazajottek-a-Maldiv-szigetekrol-Orban-evertekeloje-elott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"491952f0-9cb6-4848-9fad-7ae07f90378e","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Meszaros-Lorincek-hazajottek-a-Maldiv-szigetekrol-Orban-evertekeloje-elott-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 13:45","title":"Mészáros Lőrincék 22 milliárdos magángéppel jöttek haza a Maldív-szigetekről Orbán évértékelője előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d92c2b-8a8e-4384-a641-587b9c7e66ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a Model 3 a frissített Model Y külső dizájnjával.","shortLead":"Vázoljuk, hogy hogyan mutat a Model 3 a frissített Model Y külső dizájnjával.","id":"20250220_igy-fest-a-tesla-model-3-a-legujabb-model-y-csik-lampakkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9d92c2b-8a8e-4384-a641-587b9c7e66ce.jpg","index":0,"item":"b2153935-b61d-4e1c-9964-528ca0500112","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_igy-fest-a-tesla-model-3-a-legujabb-model-y-csik-lampakkal","timestamp":"2025. február. 20. 06:41","title":"Így fest a Tesla Model 3 a legújabb csík lámpákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40f5fcc-9ab4-4874-b7f6-6375244ee632","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre több konkrét ötlet kerül napvilágra, hogyan változhat meg a mindennapi életében talán legtöbbet alkalmazott jogszabály, a KRESZ. Nem túlzás az állítás: komoly újdonságok lesznek.","shortLead":"Egyre több konkrét ötlet kerül napvilágra, hogyan változhat meg a mindennapi életében talán legtöbbet alkalmazott...","id":"20250220_uj-kresz-valtozasok-szakerto-velemenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40f5fcc-9ab4-4874-b7f6-6375244ee632.jpg","index":0,"item":"d6d0461d-fb58-4e3d-81c3-cfbd80a44b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_uj-kresz-valtozasok-szakerto-velemenye","timestamp":"2025. február. 20. 11:00","title":"50 év után jön az új KRESZ – ezekről a változásokról lesz a legnagyobb vita a szakértők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Scott Bessent ígéretet sem tett Szijjártó Péternek az adóegyezmény újrakötésére vagy Rogán Antal szankciótlanítására. Magyarországot az Európában dobogós inflációért és a megnyekkent autó- és akkuipari beruházásokért dicsérte.","shortLead":"Scott Bessent ígéretet sem tett Szijjártó Péternek az adóegyezmény újrakötésére vagy Rogán Antal szankciótlanítására...","id":"20250220_Az-amerikai-penzugyminiszter-ket-dologert-dicserte-Magyarorszagot-Az-egyik-az-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c.jpg","index":0,"item":"f1d19187-71fc-40b5-aa25-1c6c8fa4365c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_Az-amerikai-penzugyminiszter-ket-dologert-dicserte-Magyarorszagot-Az-egyik-az-inflacio","timestamp":"2025. február. 20. 07:51","title":"Az amerikai pénzügyminiszter két dologért dicsérte Magyarországot. Az egyik az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203cc8e0-e84a-4535-811b-862f5df79c03","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Biztonsági okok miatt a Zöld Pokolban mostantól már csak autósok vehetnek részt a nyílt napokon. A motorosok kapnak összesen négy napot egy évben, hogy használják a pályát. ","shortLead":"Biztonsági okok miatt a Zöld Pokolban mostantól már csak autósok vehetnek részt a nyílt napokon. A motorosok kapnak...","id":"20250221_kitiltottak-a-motorosokat-a-nordschleiferol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/203cc8e0-e84a-4535-811b-862f5df79c03.jpg","index":0,"item":"640a53a0-cdfb-490d-a597-c31b85a91bbf","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_kitiltottak-a-motorosokat-a-nordschleiferol","timestamp":"2025. február. 21. 07:09","title":"Lényegében kitiltották a motorosokat a Nordschleiféről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Feltehetőleg magát lőtte fejbe a szolgálati fegyverével.","shortLead":"Feltehetőleg magát lőtte fejbe a szolgálati fegyverével.","id":"20250219_szlovakia-leva-lott-fejserules-laktanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9.jpg","index":0,"item":"44b25b10-35a5-49f9-b593-453e4bf23b49","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_szlovakia-leva-lott-fejserules-laktanya","timestamp":"2025. február. 19. 17:00","title":"Fejbe lőve találtak rá egy katonára a lévai laktanyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]