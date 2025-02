Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34f4b18d-37a6-4e7f-b3e7-15cea2de321d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kormányzati szervezetek és magánvállalatok is célpontjai voltak egy kiterjedt kibertámadási kampánynak, mely már évek óta zajlik. A nem megfelelően védett rendszereket célozzák a rosszindulatú felek.","shortLead":"Kormányzati szervezetek és magánvállalatok is célpontjai voltak egy kiterjedt kibertámadási kampánynak, mely már évek...","id":"20250221_fbi_cisa-kibertamadas-zsarolovirus-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34f4b18d-37a6-4e7f-b3e7-15cea2de321d.jpg","index":0,"item":"273ae1fb-67fa-417b-9f63-fdcc571e1baf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_fbi_cisa-kibertamadas-zsarolovirus-figyelmeztetes","timestamp":"2025. február. 21. 19:03","title":"Az FBI figyelmeztetést adott ki: több mint 70 országot ért el egy veszélyes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3655c75-0e98-448b-92c7-4e98e56379a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Philál Tamás fél a háborús helyzettől és úgy gondolja, nem lehet megtudni, hogy mi az igazság.","shortLead":"Philál Tamás fél a háborús helyzettől és úgy gondolja, nem lehet megtudni, hogy mi az igazság.","id":"20250222_Racz-Andras-felajanlas-Magyar-Nemzet-publicista-Philal-Tamas-nem-megy-Bucsaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3655c75-0e98-448b-92c7-4e98e56379a7.jpg","index":0,"item":"90ab95d4-3240-4fb9-ade7-45a6c47f8b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Racz-Andras-felajanlas-Magyar-Nemzet-publicista-Philal-Tamas-nem-megy-Bucsaba","timestamp":"2025. február. 22. 14:37","title":"Reagált Rácz András felajánlására a Magyar Nemzet publicistája, nem megy el vele Bucsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt ígérte, hogy a legalább két gyereket nevelő anyák életük végéig mentesülnek az adófizetés alól. A nyugdíjasok számára áfa-visszatérítési akció indul, Ukrajna uniós csatlakozását pedig megakadályozza Magyarország. Az alaptörvénybe beleírnák a készpénzhasználathoz való jogot, valamint azt is, hogy az ember vagy férfi, vagy nő.","shortLead":"A miniszterelnök azt ígérte, hogy a legalább két gyereket nevelő anyák életük végéig mentesülnek az adófizetés alól...","id":"20250222_Orban-viktor-evertekelo-2025-fidesz-miniszterelnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d20850c1-fae3-42f0-bb5a-e162937927a3.jpg","index":0,"item":"d15f16be-19f1-4f8f-a896-f2d0a59e2bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Orban-viktor-evertekelo-2025-fidesz-miniszterelnok","timestamp":"2025. február. 22. 14:50","title":"Orbán Viktor: A Pride szervezői ne bajlódjanak az idei felvonulás előkészítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a1b686-3c8d-48f6-a8d6-513a30ff72c7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A bírói tanácsok európai hálózata ezt a következtetést januári magyarországi látogatása után vonta le.","shortLead":"A bírói tanácsok európai hálózata ezt a következtetést januári magyarországi látogatása után vonta le.","id":"20250221_ENCJ-A-magyar-igazsagszolgaltatas-fuggetlensege-komoly-kihivasokkal-nez-szembe-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85a1b686-3c8d-48f6-a8d6-513a30ff72c7.jpg","index":0,"item":"04da0a9c-4a0e-4c95-a609-b6425666a1f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_ENCJ-A-magyar-igazsagszolgaltatas-fuggetlensege-komoly-kihivasokkal-nez-szembe-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 19:09","title":"ENCJ: A magyar igazságszolgáltatás függetlensége „komoly kihívásokkal néz szembe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Paks2 kitelepülésein lehet majd találkozni a legóerőművekkel.","shortLead":"A Paks2 kitelepülésein lehet majd találkozni a legóerőművekkel.","id":"20250221_lego-paks2-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c.jpg","index":0,"item":"28949b43-7ac3-4a88-8250-e7023c2b3ddc","keywords":null,"link":"/elet/20250221_lego-paks2-atomeromu","timestamp":"2025. február. 21. 20:13","title":"Legóból már elkészült a Paks2 atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdc5f41-019d-4b1d-98fd-446373b0bf39","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen egy nepáli étteremben.","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250221_Hasbeszelo-annapura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fdc5f41-019d-4b1d-98fd-446373b0bf39.jpg","index":0,"item":"b2ac8b30-ef2b-4136-b226-e39ad0ed2bdc","keywords":null,"link":"/360/20250221_Hasbeszelo-annapura","timestamp":"2025. február. 21. 19:30","title":"Hasbeszélő Nepál helyett a Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint az ukrán elnök eddig rosszul tárgyalt, ezért nem hívták meg a szaúdi találkozóra sem.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint az ukrán elnök eddig rosszul tárgyalt, ezért nem hívták meg a szaúdi találkozóra sem.","id":"20250221_trump-zelenszkij-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"ec98c735-f85c-4a72-925a-f8b3480fb782","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_trump-zelenszkij-beketargyalas","timestamp":"2025. február. 21. 21:05","title":"Trump: Nincs szükség Zelenszkijre a béketárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e481645-f382-48d7-939a-b4c6de9285d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is titok, mi lesz a következő munkája, de azt állítja, marad a miniszterelnök mellett.","shortLead":"Továbbra is titok, mi lesz a következő munkája, de azt állítja, marad a miniszterelnök mellett.","id":"20250222_Havasi-Bertalan-sajtofonok-tavozas-okai-evertekelo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e481645-f382-48d7-939a-b4c6de9285d2.jpg","index":0,"item":"74f93b77-f7b3-4e96-8fef-22243c71f820","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Havasi-Bertalan-sajtofonok-tavozas-okai-evertekelo","timestamp":"2025. február. 22. 17:31","title":"Havasi Bertalan elárulta, miért mondott le sajtófőnöki állásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]