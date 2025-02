Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"84110dca-b382-44f5-8ecc-1872e0e9c183","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Varsó a háború kezdete óta 20 ezer Starlink-egységet szállított Ukrajnának.","shortLead":"Varsó a háború kezdete óta 20 ezer Starlink-egységet szállított Ukrajnának.","id":"20250222_Lengyelorszag-tovabbra-is-fizetne-az-ukranok-Starlink-hozzafereset-amit-az-amerikaiak-epp-megszuntetnenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84110dca-b382-44f5-8ecc-1872e0e9c183.jpg","index":0,"item":"08238e51-40cd-459a-bd41-851faf70c69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_Lengyelorszag-tovabbra-is-fizetne-az-ukranok-Starlink-hozzafereset-amit-az-amerikaiak-epp-megszuntetnenek","timestamp":"2025. február. 22. 20:44","title":"Lengyelország továbbra is fizetné az ukránok Starlink-hozzáférését, amit az amerikaiak épp megszüntetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9faf808-18c2-45fa-87c4-6abd6d4a0a3a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hosszasan üldözték a BMW-vel száguldozó férfit.","shortLead":"Hosszasan üldözték a BMW-vel száguldozó férfit.","id":"20250224_szombathelyi-amokfuto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9faf808-18c2-45fa-87c4-6abd6d4a0a3a.jpg","index":0,"item":"ce94702c-9540-4656-8754-8b285880c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_szombathelyi-amokfuto-video","timestamp":"2025. február. 24. 09:28","title":"Először még lerázta a rendőröket egy szombathelyi ámokfutó, de pár nappal később elkapták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump és Vlagyimir Putyin is találkozhat személyesen a közeljövőben.","shortLead":"Donald Trump és Vlagyimir Putyin is találkozhat személyesen a közeljövőben.","id":"20250223_Ket-heten-belul-folytatodhatnak-az-orosz-amerikai-beketargyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda.jpg","index":0,"item":"7957fcd9-d69d-48ec-ac88-85f9668cd3d8","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_Ket-heten-belul-folytatodhatnak-az-orosz-amerikai-beketargyalasok","timestamp":"2025. február. 23. 10:07","title":"Február 25-én folytatódhatnak az orosz–amerikai béketárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel velük a kesztyűt. Elég, ha a két legfontosabb szegmensre, a táplálkozásra és a mozgásra fókuszálunk, és máris kifelé tarthatunk a mély gödörből. ","shortLead":"A depressziós hangulatot, sőt, még akár a depressziót mint betegséget is le lehet győzni, ha tudatosan vesszük fel...","id":"20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ceb8ed4-c046-4d89-b0b3-3b46fb2dc84f.jpg","index":0,"item":"0ae8f10b-9a9e-426c-b2d6-5f56bd46e924","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250210_remotivextra-Depressziodietaval-es-fizikai-antidepresszanssal-a-lelkunkert","timestamp":"2025. február. 22. 15:30","title":"Depressziódiétával és fizikai antidepresszánssal a lelkünkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az intézkedések „Putyin háborús gépezetét” fogják célba venni az ígéretek szerint.","shortLead":"Az intézkedések „Putyin háborús gépezetét” fogják célba venni az ígéretek szerint.","id":"20250223_A-brit-kormanyfo-szerint-Kijevnek-reszt-kell-venni-a-targyalasokon-es-ujabb-szankciokat-jelentett-be-Oroszorszag-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe94403a-08a2-4b66-8b1b-a7f209a3bc75.jpg","index":0,"item":"c1afb03b-8977-4c8f-90e8-71cc38d3a49b","keywords":null,"link":"/vilag/20250223_A-brit-kormanyfo-szerint-Kijevnek-reszt-kell-venni-a-targyalasokon-es-ujabb-szankciokat-jelentett-be-Oroszorszag-el","timestamp":"2025. február. 23. 08:45","title":"A brit kormányfő szerint Kijevnek részt kell venni a tárgyalásokon, és újabb szankciókat jelentett be Oroszország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79180f2-487d-43a4-9aeb-ed383329c066","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A klímaváltozás miatt egyre többen gondolnak szorongással és rettegéssel bolygónk várható sorsára. De ez nem a legjobb hozzáállás a témához – figyelmeztet az Oxford Egyetem adattudósa, Hannah Ritchie. Szerkesztett részlet az Ez nem a világvége című könyvből.","shortLead":"A klímaváltozás miatt egyre többen gondolnak szorongással és rettegéssel bolygónk várható sorsára. De ez nem a legjobb...","id":"20250223_ez-nem-a-vilag-vege-konyv-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a79180f2-487d-43a4-9aeb-ed383329c066.jpg","index":0,"item":"86af2706-e62c-4254-b9c3-8ebb133f5a70","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250223_ez-nem-a-vilag-vege-konyv-reszlet","timestamp":"2025. február. 23. 19:15","title":"Ez nem a világvége: Van egy pár dolog, amit rosszul tudunk a klímaváltozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós: a Monty Python első valódi mozifilmje idén 50 éves. A 84 éves rendezővel Zoomon interjúztunk.","shortLead":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós...","id":"20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3.jpg","index":0,"item":"e7a4ad18-f300-4cc7-97d8-e19065d8ba3e","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"Terry Gilliam a HVG-nek: Csoda, hogy befejeztük a Gyalog galopp forgatását, de végül azért túléltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1741fda2-0b8d-4d10-bdc9-46ff1a4696bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250223_aram-vezetese-levegoben-szen-dioxidot-megkoto-por-quipu-struktura-vernyomasmeros-ora-cpu-teljesitmeny-csokken","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1741fda2-0b8d-4d10-bdc9-46ff1a4696bd.jpg","index":0,"item":"69b60162-ae7c-44d1-a0e8-88811aa9de9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_aram-vezetese-levegoben-szen-dioxidot-megkoto-por-quipu-struktura-vernyomasmeros-ora-cpu-teljesitmeny-csokken","timestamp":"2025. február. 23. 12:00","title":"Ez történt: Sikerült rájönni, hogyan lehet áramot vezeték nélkül elvezetni a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]