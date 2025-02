Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9f99fa45-7b9c-4e96-9a09-a2c9442c2ef9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az SZDSZ egykori elnöke szerint üzleti képességei miatt bízik benne a kormány.","shortLead":"Az SZDSZ egykori elnöke szerint üzleti képességei miatt bízik benne a kormány.","id":"20250206_koka-janos-kormany-targyalas-egyesult-arab-emirsegek-delegacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f99fa45-7b9c-4e96-9a09-a2c9442c2ef9.jpg","index":0,"item":"1e26b958-44bc-4b8f-be09-3fbe1d5ad72c","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_koka-janos-kormany-targyalas-egyesult-arab-emirsegek-delegacio","timestamp":"2025. február. 06. 16:35","title":"Kóka János: Nekem is furcsa, hogy Orbánék elvittek az Emírségekbe tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26153e72-669e-4586-bb64-d494d3e19f5c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sarandí-csatorna vize a helyiek szerint sokféle színű volt már, de vörös még nem. A dolognak köze lehet ahhoz, hogy textilgyárak és bőrfeldolgozó üzemek területén halad keresztül.","shortLead":"A Sarandí-csatorna vize a helyiek szerint sokféle színű volt már, de vörös még nem. A dolognak köze lehet ahhoz...","id":"20250207_buenos-aires-sarandi-csatorna-vize-voros-folyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26153e72-669e-4586-bb64-d494d3e19f5c.jpg","index":0,"item":"7fffdc3e-11ce-48d9-b883-944a271a9cf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_buenos-aires-sarandi-csatorna-vize-voros-folyo","timestamp":"2025. február. 07. 16:03","title":"Vörös színűvé vált egy folyó Argentínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Bayer szerint, ha a demonstráció után bármilyen kormánypárti szereplőnek peres ügye lesz, és olyan bíró fogja azt tárgyalni, aki tüntetett, akkor elfogultságot kell jelenteni.","shortLead":"Bayer szerint, ha a demonstráció után bármilyen kormánypárti szereplőnek peres ügye lesz, és olyan bíró fogja azt...","id":"20250205_bayer-zsolt-lista-biro-februar-22-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8272c555-d2fd-42f3-a143-a3be26626b32.jpg","index":0,"item":"dde0b5d6-aae8-4fe2-806e-b165db365497","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_bayer-zsolt-lista-biro-februar-22-tuntetes","timestamp":"2025. február. 05. 19:14","title":"Bayer Zsolt listázná azokat a bírókat, akik részt vesznek a február 22-i tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donald Trump rendelete után a techóriás is törölte a különböző társadalmi csoportok képviseletéhez kötött munkaerő-felvételi céljait.","shortLead":"Donald Trump rendelete után a techóriás is törölte a különböző társadalmi csoportok képviseletéhez kötött...","id":"20250206_donald-trump-google-sokszinusegi-program-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc1afea4-a173-432c-b92b-0438ee835997.jpg","index":0,"item":"4383027c-3a7e-4bff-861b-e567ec20bc3f","keywords":null,"link":"/elet/20250206_donald-trump-google-sokszinusegi-program-torles","timestamp":"2025. február. 06. 13:09","title":"A Google is beállt a sorba, és kukázta a sokszínűségi programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök szerint ezért nem lesz szükség amerikai csapatokra az övezetben.","shortLead":"Az elnök szerint ezért nem lesz szükség amerikai csapatokra az övezetben.","id":"20250206_trump-izrael-gaza-palesztinok-kitelepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"55210e74-18b4-4183-a0f6-84785f923d36","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_trump-izrael-gaza-palesztinok-kitelepites","timestamp":"2025. február. 06. 15:48","title":"Trump: Izrael azután adja át Gázát, hogy a harcok befejeződtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A cseh miniszterelnök-helyettes szerint a magyar külügyminiszter Moszkva trójai falova.","shortLead":"A cseh miniszterelnök-helyettes szerint a magyar külügyminiszter Moszkva trójai falova.","id":"20250207_szijjarto-peter-andrej-babis-talalkozo-csehorszag-petr-fiala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"08a172b1-4c9a-4b00-80a7-e31aa8c243a4","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_szijjarto-peter-andrej-babis-talalkozo-csehorszag-petr-fiala","timestamp":"2025. február. 07. 12:45","title":"Szijjártó legutóbbi húzása miatt akadt ki a cseh kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d5fd1-1132-4835-9b99-22e2fb91f8c3","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A ChatGPT-t a kanyarban előző DeepSeek, a tényekkel mit sem törődő magyar miniszterelnök, a döglött lovon ülő pártja és a magyar valóságot a mobiltelefonok számából leszűrő házi elemzői lapunk friss számában. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"A ChatGPT-t a kanyarban előző DeepSeek, a tényekkel mit sem törődő magyar miniszterelnök, a döglött lovon ülő pártja és...","id":"20250206_hvg-fulszoveg-Dobszay-Janos-Vissza-a-jovonket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec5d5fd1-1132-4835-9b99-22e2fb91f8c3.jpg","index":0,"item":"e65ee7e8-3b14-4e55-bbf2-7b8af786da19","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-fulszoveg-Dobszay-Janos-Vissza-a-jovonket","timestamp":"2025. február. 06. 08:00","title":"Dobszay János: Vissza a jövőnket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51db8940-5bc3-41d5-af78-444d9270427e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rétvári Bence a fejleményekről az Astoria aluljáróban tartott sajtótájékoztatót. ","shortLead":"Rétvári Bence a fejleményekről az Astoria aluljáróban tartott sajtótájékoztatót. ","id":"20250207_rendorseg-retvari-bence-kabitorszerhasznalat-hajlektalansag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51db8940-5bc3-41d5-af78-444d9270427e.jpg","index":0,"item":"e3f907ba-e6d1-40d6-b633-b207a369657c","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_rendorseg-retvari-bence-kabitorszerhasznalat-hajlektalansag","timestamp":"2025. február. 07. 17:24","title":"A rendőrség lement az aluljárókba, és megszüntette a kábítószerhasználatot és a hajléktalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]