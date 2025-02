Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"19946c8d-34a2-47c5-a8fa-ae62055ddfb0","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Hatalmas a vasárnapi német parlamenti választás tétje: a leendő koalíciós kormány pártjainak úgy kell megoldást találniuk a migráció, a gazdaság gondjaira, hogy megakadályozzák a szélsőségek előretörését.","shortLead":"Hatalmas a vasárnapi német parlamenti választás tétje: a leendő koalíciós kormány pártjainak úgy kell megoldást...","id":"20250223_hvg-valasztas-nemetorszag-afd-cdu-menekultek-gazdasag-egymasra-utalva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19946c8d-34a2-47c5-a8fa-ae62055ddfb0.jpg","index":0,"item":"a3e99525-7880-493c-b8b3-f6c1c23210fb","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-valasztas-nemetorszag-afd-cdu-menekultek-gazdasag-egymasra-utalva","timestamp":"2025. február. 23. 08:30","title":"„Ez az egyetlen, utolsó töltényünk van” – így készül Németország a választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2024-ben 22 milliárd eurót fizettek a tagállamok az orosz gázért, Ukrajna három milliárd euróval kevesebb támogatást kapott.","shortLead":"2024-ben 22 milliárd eurót fizettek a tagállamok az orosz gázért, Ukrajna három milliárd euróval kevesebb támogatást...","id":"20250224_Az-EU-tobb-penzert-vesz-orosz-gazt-es-olajat-mint-amennyivel-az-ukranokat-tamogatja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b00ca776-116d-4c6a-87e2-8936a97111eb.jpg","index":0,"item":"00801d12-96c5-4c87-989a-835b5711ab51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_Az-EU-tobb-penzert-vesz-orosz-gazt-es-olajat-mint-amennyivel-az-ukranokat-tamogatja","timestamp":"2025. február. 24. 07:20","title":"Az EU több pénzért vett tavaly orosz gázt és olajat, mint amennyivel az ukránokat támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának tagja – közölte a Vígszínház.","shortLead":"Kilencven éves korában elhunyt Harkányi Endre Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész, érdemes- és kiváló művész...","id":"20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8584cc45-18de-44d9-9237-920c488b1a00.jpg","index":0,"item":"40916e98-3baa-4a62-a7a3-68337dc0ece1","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Meghalt-Harkanyi-Endre-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 17:45","title":"Meghalt Harkányi Endre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1c15d4-14f8-408b-83f5-e940021bb4b0","c_author":"Gergely Márton, Hamvay Péter","category":"360","description":"Mi történik Amerikában, és miért ment bele az ország abba a vad kalandba, amit a másik Trump-elnökség hoz magával? Miért nem értjük az amerikaiakat, és az alapvető különbségek ellenére hogyan történhetett meg velük ugyanaz, mint a magyarokkal? Mi tette alkalmassá Trumpot arra, hogy túlélje a lehetetlent, és miben más ő, mint bármelyik elődje? Simó Györggyel és Wahorn Andrással beszélgettünk a HVG Címlapsztoriban.","shortLead":"Mi történik Amerikában, és miért ment bele az ország abba a vad kalandba, amit a másik Trump-elnökség hoz magával...","id":"20250223_cimlapsztori-amerika-trump-wahorn-simo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1c15d4-14f8-408b-83f5-e940021bb4b0.jpg","index":0,"item":"406bd18f-9406-4103-b6d0-76e323fe734c","keywords":null,"link":"/360/20250223_cimlapsztori-amerika-trump-wahorn-simo","timestamp":"2025. február. 23. 09:36","title":"Amerika utolérte Magyarországot – Wahorn és Simó megfejtik Trump szép új világát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar kormány, amit az EU kért a gazdaságpolitikában; gyengülni kezdett a forint, miután Orbán Viktor megmondta, hogy erősödni fog. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar...","id":"20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"cb17bdd4-b137-493d-87ef-331a94052afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","timestamp":"2025. február. 23. 07:00","title":"És akkor az USA új elnöke mégsem Elon Musk, hanem Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f657775-2562-4e1e-9cbe-7111baa53d99","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az alig 10 példányban készült Bugatti Centodieci nem talált gazdára a párizsi árverésen, ahol a legdrágább portéka egy 14 milliárd forintos Ferrari volt.","shortLead":"Az alig 10 példányban készült Bugatti Centodieci nem talált gazdára a párizsi árverésen, ahol a legdrágább portéka...","id":"20250223_megneztuk-a-vevore-varo-tobb-milliard-forintos-es-1600-loeros-szuperritka-bugatti-centodieci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f657775-2562-4e1e-9cbe-7111baa53d99.jpg","index":0,"item":"c99c4382-8c6c-4e85-8537-190e6b8af578","keywords":null,"link":"/cegauto/20250223_megneztuk-a-vevore-varo-tobb-milliard-forintos-es-1600-loeros-szuperritka-bugatti-centodieci","timestamp":"2025. február. 23. 07:21","title":"Megnéztük a vevőre váró több milliárd forintos és 1600 lóerős szuperritka Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdec00b-476a-401e-8e77-41f4a2148f1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a Windows 7 rendszeren is lehet naprakész biztonsággal rendelkező böngészőt használni, ráadásul most kiderült, hogy a korábbi ígéretnél tovább meg is marad a Firefox támogatása.","shortLead":"Akár a Windows 7 rendszeren is lehet naprakész biztonsággal rendelkező böngészőt használni, ráadásul most kiderült...","id":"20250222_microsoft-windows-7-8-firefox-bongeszo-tamogatas-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cdec00b-476a-401e-8e77-41f4a2148f1c.jpg","index":0,"item":"06f97999-a9b2-46a6-8365-851b2f19ba66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_microsoft-windows-7-8-firefox-bongeszo-tamogatas-hosszabbitas","timestamp":"2025. február. 22. 20:03","title":"Régebbi Windowst használ? Érkezett egy jó hír, igaz, csak a katasztrofális mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09f78b2-18fd-4629-b694-bd7256213c85","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elfogadta a bíróság az ügyészség fellebbezését, az eddiginél súlyosabb büntetést kapott az elmúlt évek egyik legijesztőbb biztosítási csalásának elkövetője.","shortLead":"Elfogadta a bíróság az ügyészség fellebbezését, az eddiginél súlyosabb büntetést kapott az elmúlt évek egyik...","id":"20250222_Vagyonelkobzas-biztositasi-csalas-vonat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e09f78b2-18fd-4629-b694-bd7256213c85.jpg","index":0,"item":"8e5fd356-bc36-45cd-85da-a96821bd27d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Vagyonelkobzas-biztositasi-csalas-vonat","timestamp":"2025. február. 22. 10:23","title":"Vagyonelkobzásra ítélték a férfit, aki biztosítási csalás miatt vágatta le a lábait a vonattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]