[{"available":true,"c_guid":"c78da024-3ee8-4a72-80ef-cef109adba58","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából négy hetet kellett várni 2025 első súlyos hibájára az Apple operációs rendszereiben – a jó hír, hogy már a hibajavítás is megérkezett hozzá. ","shortLead":"Nagyjából négy hetet kellett várni 2025 első súlyos hibájára az Apple operációs rendszereiben – a jó hír, hogy már...","id":"20250129_apple-veszfrissites-hibajavitas-iphone-ipad-mac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78da024-3ee8-4a72-80ef-cef109adba58.jpg","index":0,"item":"2d2ef6b0-a89c-40c9-a9c5-f7a8d1040f82","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_apple-veszfrissites-hibajavitas-iphone-ipad-mac","timestamp":"2025. január. 29. 15:03","title":"Vészfrissítés jött az Apple eszközeihez – iPhone, iPad, Mac és sok más is érintett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8fe505-49bc-43cc-a380-537350481da0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az 57 éves férfi megpróbálta megvédeni családtagjait.","shortLead":"Az 57 éves férfi megpróbálta megvédeni családtagjait.","id":"20250129_Egy-eltevedt-kalapacs-miatt-eletet-vesztette-egy-iskolai-atletikai-versenyt-nezo-ferfi-Coloradoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f8fe505-49bc-43cc-a380-537350481da0.jpg","index":0,"item":"a78d13b7-7e41-4154-9971-45173410d560","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_Egy-eltevedt-kalapacs-miatt-eletet-vesztette-egy-iskolai-atletikai-versenyt-nezo-ferfi-Coloradoban","timestamp":"2025. január. 29. 19:16","title":"Egy eltévedt kalapács miatt életét vesztette egy iskolai atlétikai verseny nézője Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több nyugdíjas érzi úgy, hogy évről évre egyre kevesebbet ér a nyugdíja, pedig az állam az emelésekkel gondoskodik arról, hogy annak vásárlóértéke ne csökkenjen. Mégis, ha ez igaz, akkor vajon miért érzik úgy a nyugdíjasok, hogy rosszabb anyagi helyzetbe kerülnek?","shortLead":"Egyre több nyugdíjas érzi úgy, hogy évről évre egyre kevesebbet ér a nyugdíja, pedig az állam az emelésekkel...","id":"20250130_nyugdij-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1.jpg","index":0,"item":"e3e31685-7731-432f-b54a-950a3307d428","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_nyugdij-bankmonitor","timestamp":"2025. január. 30. 06:09","title":"Így kerültek padlóra a nyugdíjak az elmúlt tíz évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, a film segített minket abban, hogy elviseljük az elviselhetetlent, és kimondhassuk a kimondhatatlant – ezt a Nemzeti Filmintézet új fóti stúdiókomplexumának megnyitóján mondta Orbán Viktor.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyaroknak vérükben van a filmgyártás, a film segített minket abban, hogy elviseljük...","id":"20250130_Orban-Viktor-Vegre-eljutottunk-arra-a-pontra-hogy-allami-tamogatas-nelkul-keszulnek-sajat-labukon-megallo-filmek-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709fc839-3bd8-4334-a84a-efb89009eaea.jpg","index":0,"item":"c3fc6201-7c14-47af-8e86-e9052d6a99fe","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Orban-Viktor-Vegre-eljutottunk-arra-a-pontra-hogy-allami-tamogatas-nelkul-keszulnek-sajat-labukon-megallo-filmek-is","timestamp":"2025. január. 30. 16:04","title":"Orbán Viktor: Végre eljutottunk arra a pontra, hogy állami támogatás nélkül készülnek saját lábukon megálló filmek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média Pályázat nyertesei is fellélegezhetnek.","shortLead":"Miután egy bíró felfüggesztette a jogszabály végrehajtását, Donald Trumpék visszakoztak. A magyarországi a Szabad Média...","id":"20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"d020f026-bea0-4768-8da8-992331cb6b76","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_visszavonas-feher-haz-tamogatasok-befagyasztas-rendeletet-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 19:38","title":"Visszavonta a Fehér Ház a támogatások befagyasztásáról szóló rendeletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A gazdasági miniszter szerint Németország alapvető strukturális problémákkal küzd.","shortLead":"A gazdasági miniszter szerint Németország alapvető strukturális problémákkal küzd.","id":"20250129_nemetorszag-gazdasag-kormany-prognozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da.jpg","index":0,"item":"eaa0aef8-b420-4715-97ff-bd893151f241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_nemetorszag-gazdasag-kormany-prognozis","timestamp":"2025. január. 29. 16:06","title":"Nekünk sem jó hír: borúsabb képet festett a német gazdaságról a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16f94a6-486b-4d09-addb-9c8af254b5c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kevesebb tiszta hajtás kell. A VW már le is fújta, hogy elektromos autót vigyen az USA-ba. ","shortLead":"Kevesebb tiszta hajtás kell. A VW már le is fújta, hogy elektromos autót vigyen az USA-ba. ","id":"20250130_Trump-autok-uzemanyagtakarekossagi-szabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e16f94a6-486b-4d09-addb-9c8af254b5c9.jpg","index":0,"item":"d60215d7-e331-404d-9049-5e39f7c26ddc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Trump-autok-uzemanyagtakarekossagi-szabaly","timestamp":"2025. január. 30. 08:44","title":"Trumpék máris átírják az autók üzemanyag-takarékossági szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tiszások kivonultak a Fővárosi Közgyűlés szerdai üléséről, majd amikor visszatértek, nem szavaztak. Emiatt viszont egy sor javaslat bukott meg. Magyar kommentben sunnyogással vádolta meg a kutyapártos képviselőket. ","shortLead":"A tiszások kivonultak a Fővárosi Közgyűlés szerdai üléséről, majd amikor visszatértek, nem szavaztak. Emiatt viszont...","id":"20250130_magyar-peter-mkkp-budapest-fovarosi-kozgyules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdf7d05-3bd1-45b5-b6df-02b7f4137a97.jpg","index":0,"item":"5a2ae413-ad8b-4b1e-b749-3313a2028c94","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_magyar-peter-mkkp-budapest-fovarosi-kozgyules-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 07:34","title":"Összekapott a Kutyapárt Magyar Péterrel: „Az nem felelős városvezetés, ha bárki megakasztja Budapest működését”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]