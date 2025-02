Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3468b9db-f310-49e2-9071-98a290af2c8a","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Szabó Álmos szerint a kétszeres olimpiai bajnok úszónak jó kedve van, dolgozik, jókat úszik.","shortLead":"Szabó Álmos szerint a kétszeres olimpiai bajnok úszónak jó kedve van, dolgozik, jókat úszik.","id":"20250226_milak-kristof-szabo-almos-uszi-edzo-edzotabor-felkeszules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3468b9db-f310-49e2-9071-98a290af2c8a.jpg","index":0,"item":"e92e6160-0a73-4cc3-a7a9-533651222d4f","keywords":null,"link":"/sport/20250226_milak-kristof-szabo-almos-uszi-edzo-edzotabor-felkeszules","timestamp":"2025. február. 26. 16:15","title":"Milák Kristóf edzője: Most azt érzem, hogy van kulcsom hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszbarát politikus előállításával párhuzamosan Románia-szerte házkutatásokat tartottak, a rendőrök fegyvereket és rengeteg pénzt találtak.","shortLead":"Az oroszbarát politikus előállításával párhuzamosan Románia-szerte házkutatásokat tartottak, a rendőrök fegyvereket és...","id":"20250226_eloallitas-rendorok-calin-georgescu-kihallgatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adea598a-b01a-4961-bd96-70314511c7ab.jpg","index":0,"item":"0345ddef-0f0e-48be-b6dc-ac2af05ca5fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_eloallitas-rendorok-calin-georgescu-kihallgatas-ebx","timestamp":"2025. február. 26. 13:38","title":"Előállították a rendőrök az orosz segítséggel román választást nyert Calin Georgescut és kihallgatásra vitték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színművész méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.","shortLead":"A színművész méltósággal viselt, hosszan tartó súlyos betegség után hunyt el.","id":"20250227_meghalt-Mecs-Karoly-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333a8442-de57-4354-b78b-f70419416a85.jpg","index":0,"item":"304241cb-a575-4f1d-9dd5-43be79403bdc","keywords":null,"link":"/kultura/20250227_meghalt-Mecs-Karoly-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 09:15","title":"Meghalt Mécs Károly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hét közepi árváltozás most sem marad el. ","shortLead":"A hét közepi árváltozás most sem marad el. ","id":"20250226_Kisebb-mozgas-megint-jon-az-uzemanyagarakban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cc31edc-6ffb-4afb-902a-58bd5e7e0c16.jpg","index":0,"item":"2cf98ab3-8698-46f8-824a-e303e3cc850b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_Kisebb-mozgas-megint-jon-az-uzemanyagarakban","timestamp":"2025. február. 26. 10:05","title":"Megint esnek az árak a kutaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54e2b20-1317-4673-b818-abd09969feb6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A határozati javaslat szerint hadiállapot mellett lehetetlen választásokat tartani, és a háborúért Putyin a felelős.","shortLead":"A határozati javaslat szerint hadiállapot mellett lehetetlen választásokat tartani, és a háborúért Putyin a felelős.","id":"20250225_ukran-parlament-zelenszkij-elnokseg-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f54e2b20-1317-4673-b818-abd09969feb6.jpg","index":0,"item":"a3e30ded-0ac4-4862-a612-194153def993","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_ukran-parlament-zelenszkij-elnokseg-valasztas","timestamp":"2025. február. 25. 16:29","title":"Megerősítette az ukrán parlament Zelenszkij elnökségét, és azt is kimondták, mikor lehet választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"John Lithgow 87 éves lesz, amikor a munka véget ér, de bevállalta.","shortLead":"John Lithgow 87 éves lesz, amikor a munka véget ér, de bevállalta.","id":"20250226_Valoban-o-lesz-a-kovetkezo-Dumbledore-John-Lithgow-megerositette","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7c2fb76-e10a-42e0-961d-bdbecac49867.jpg","index":0,"item":"5ed7cbc2-bcea-43f2-9650-d1c24cdee28b","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Valoban-o-lesz-a-kovetkezo-Dumbledore-John-Lithgow-megerositette","timestamp":"2025. február. 26. 08:20","title":"Valóban ő lesz a következő Dumbledore – a 79 éves amerikai színész megerősítette a hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"1,5 TB méretű adatcsomag kezdett terjedni, tele különböző felhasználói fiókok adataival. Van azonban egy oldal, ahol ellenőrizheti, érintett-e.","shortLead":"1,5 TB méretű adatcsomag kezdett terjedni, tele különböző felhasználói fiókok adataival. Van azonban egy oldal, ahol...","id":"20250226_adatszivargas-284-millio-ellopott-adat-szivargas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b.jpg","index":0,"item":"ef5d5e37-0e0f-4fae-ad1f-185ced3d1541","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_adatszivargas-284-millio-ellopott-adat-szivargas","timestamp":"2025. február. 26. 11:03","title":"Az öné is köztük lehet: 284 millió felhasználói fiók adatai kerültek ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal dönthet a kormány – mondta Baán László, aki a múzeum idei kiállítási tervét is ismertette.","shortLead":"Az új Nemzeti Galéria építésének pályázatára öt építőipari cég adott be pályázatot, a projekt megkezdéséről tavasszal...","id":"20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87d48aaf-38cc-4956-b652-21b92bd23058.jpg","index":0,"item":"db81f699-41df-474f-90b3-6d7a102d3ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_szepmuveszeti-muzeum-idei-kiallitasok-fotografiai-muzeum","timestamp":"2025. február. 26. 10:43","title":"Itt vannak a Szépművészeti Múzeum idei kiállításai, jövő tavasszal megnyílik a Fotográfiai Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]