[{"available":true,"c_guid":"3d33f626-fd6a-46ba-9063-5b2c2729056f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Legközelebb ősszel lesz lehetőségük újabb indítványt előterjeszteni. ","shortLead":"Legközelebb ősszel lesz lehetőségük újabb indítványt előterjeszteni. ","id":"20250228_Tulelte-az-ellenzek-bizalmatlansagi-inditvanyat-a-bukaresti-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d33f626-fd6a-46ba-9063-5b2c2729056f.jpg","index":0,"item":"ca9dc8bb-280a-415e-8124-29e002bedca1","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_Tulelte-az-ellenzek-bizalmatlansagi-inditvanyat-a-bukaresti-kormany","timestamp":"2025. február. 28. 19:25","title":"Túlélte az ellenzék bizalmatlansági indítványát a bukaresti kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d0b43b-a340-41f8-bdea-1477a1371ba7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tyihon Sevkunov krími metropolita évtizedek óta szoros viszonyt ápol az orosz elnökkel.","shortLead":"Tyihon Sevkunov krími metropolita évtizedek óta szoros viszonyt ápol az orosz elnökkel.","id":"20250228_oroszorszag-ukrajna-merenylet-tyihon-sevkunov-metropolita-putyin-gyontatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d0b43b-a340-41f8-bdea-1477a1371ba7.jpg","index":0,"item":"fb02f29a-d52f-42d4-8fee-4c0c78ee23b4","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_oroszorszag-ukrajna-merenylet-tyihon-sevkunov-metropolita-putyin-gyontatoja","timestamp":"2025. február. 28. 16:20","title":"„Putyin gyóntatójának” felrobbantására készült két ukrán ügynök az oroszok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ac2032-edfb-426a-8219-305add274ab1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Lemaradt a csomagolásról a magyar nyelvű tájékoztatás.","shortLead":"Lemaradt a csomagolásról a magyar nyelvű tájékoztatás.","id":"20250228_fogyasztovedelem-visszahivas-hianyzo-jeloles-milka-croisant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47ac2032-edfb-426a-8219-305add274ab1.jpg","index":0,"item":"4e0f9c0a-7758-4503-9854-e9786ce954e6","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_fogyasztovedelem-visszahivas-hianyzo-jeloles-milka-croisant","timestamp":"2025. február. 28. 14:08","title":"Visszahívták a Milka egyik croissant-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f38f42f6-f18f-4718-9f44-2fd2cdd6d958","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Három évvel ezelőtt új, általános offenzívával folytatta a 2014-ben megkezdett háborúját Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin orosz államfő. A konfliktus legfontosabb mérföldkövei.","shortLead":"Három évvel ezelőtt új, általános offenzívával folytatta a 2014-ben megkezdett háborúját Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin...","id":"20250228_hvg-Putyin-haboruja-kronologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f38f42f6-f18f-4718-9f44-2fd2cdd6d958.jpg","index":0,"item":"51efb0f2-ddd5-4dfd-8e63-a343897397a3","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-Putyin-haboruja-kronologia","timestamp":"2025. február. 28. 14:05","title":"Putyin háborújának kronológiája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint még az is előfordulhat, hogy az idei Pride nagyobb lesz, mint eddig bármikor.","shortLead":"A főpolgármester szerint még az is előfordulhat, hogy az idei Pride nagyobb lesz, mint eddig bármikor.","id":"20250228_karacsony-gergely-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"f7f151a8-c804-48ba-93db-879288a03544","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_karacsony-gergely-pride","timestamp":"2025. február. 28. 15:20","title":"Karácsony Gergely: Bárki bármit mond, lesz Pride Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ee6ef6-0ff4-47a2-862a-502b00f1c9bd","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A sport egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, többek között ezért is szeretik annyira világszerte. Ebből kifolyólag a versenyeknek, mérkőzéseknek szerves része a káromkodás is, a döntéshozók azonban időről időre próbálnak küzdeni ellene. Összeállításunk alapján azonban nem úgy tűnik, hogy lenne esélyük.","shortLead":"A sport egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felkorbácsolja az érzelmeket, többek között ezért is szeretik annyira...","id":"20250301_foci-karomkodas-meszoly-kalman-jude-bellingham-forma-1--david-beckham-alex-ferguson","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70ee6ef6-0ff4-47a2-862a-502b00f1c9bd.jpg","index":0,"item":"5fe51008-2e1e-496a-988f-43bdce197330","keywords":null,"link":"/sport/20250301_foci-karomkodas-meszoly-kalman-jude-bellingham-forma-1--david-beckham-alex-ferguson","timestamp":"2025. március. 01. 12:00","title":"Ne baszd meg, hogy már ezt sem lehet! – a sportpályák legendás káromkodásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ügyfél mindössze néhány órán át örülhetett.","shortLead":"Az ügyfél mindössze néhány órán át örülhetett.","id":"20250301_citi-bank-tranzakcios-hiba-atutalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239.jpg","index":0,"item":"198fc0ca-16ef-4566-8bbd-735f397ab77b","keywords":null,"link":"/kkv/20250301_citi-bank-tranzakcios-hiba-atutalas","timestamp":"2025. március. 01. 17:26","title":"280 helyett 81 ezermilliárd dollár landolt egy ügyfél bankszámláján Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai szélsőségesek”.","shortLead":"Vagyis arról, hogyan próbálták azt megakasztani „a jórészt külföldi támogatásból élő ultraliberális akadémiai...","id":"20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94d6b03e-afc8-4779-b499-356f0643b564.jpg","index":0,"item":"2d68704e-94dc-40d9-a4d8-0f3a54c64be0","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_Orban-Balazs-konyvet-ir-doktori-vedese-tanulsagairol","timestamp":"2025. március. 01. 10:13","title":"Orbán Balázs könyvet ír doktori védése tanulságairól és a vele járó politikai dzsihádról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]