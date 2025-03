Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c5b053c-1ab1-4dad-a802-4e124cbde2d2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Barcelonában az MWC-kiállításon nemcsak mobilokkal, hanem érdekes autókkal is találkozhatnak a látogatók.","shortLead":"Barcelonában az MWC-kiállításon nemcsak mobilokkal, hanem érdekes autókkal is találkozhatnak a látogatók.","id":"20250303_gaudi-dizajnu-f1-auto-korbefotoztuk-a-gyonyoru-katalan-versenygepet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5b053c-1ab1-4dad-a802-4e124cbde2d2.jpg","index":0,"item":"9f13753c-604f-4fb9-ab41-24027fdabf1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_gaudi-dizajnu-f1-auto-korbefotoztuk-a-gyonyoru-katalan-versenygepet","timestamp":"2025. március. 03. 16:09","title":"Tekintetmágnes Gaudí dizájnú F1-autó: körbefotóztuk a gyönyörű katalán versenygépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfdcce6c-d3b5-4bfc-acab-0c8b50820532","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kihalófélben lévő embertípussal lett szegényebb a világ az egyik iszlám vallási kisebbség vezetőjének, IV. Aga Khan imámnak az elhunytával. A toleranciát hirdető, dúsgazdag filantróp nem a civilizációk közötti harcról, hanem a tudatlanságról beszélt.","shortLead":"Kihalófélben lévő embertípussal lett szegényebb a világ az egyik iszlám vallási kisebbség vezetőjének, IV. Aga Khan...","id":"20250302_hvg-iv-aga-khan-muszlim-iszmailitak-szellem-es-test","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfdcce6c-d3b5-4bfc-acab-0c8b50820532.jpg","index":0,"item":"9bf85de8-9dff-4e42-b5e7-4873e362c3f1","keywords":null,"link":"/360/20250302_hvg-iv-aga-khan-muszlim-iszmailitak-szellem-es-test","timestamp":"2025. március. 02. 10:30","title":"„Ha isten megadta nekünk a vagyont, hogy kiváltságosok legyünk, akkor erkölcsi felelősséggel tartozunk a társadalomnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fc9cbd-8961-4e53-9127-4074e6107a65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai színész megható beszédet mondott a vasárnap esti Oscar-gálán nemrég elhunyt „kedves barátjáról”.","shortLead":"Az amerikai színész megható beszédet mondott a vasárnap esti Oscar-gálán nemrég elhunyt „kedves barátjáról”.","id":"20250303_Morgan-Freeman-Gene-Hackman-tehetsege-mindenki-munkajat-magasabb-szintre-emelte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69fc9cbd-8961-4e53-9127-4074e6107a65.jpg","index":0,"item":"5940ad70-eecf-47ce-81d7-a5e86134bef1","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Morgan-Freeman-Gene-Hackman-tehetsege-mindenki-munkajat-magasabb-szintre-emelte","timestamp":"2025. március. 03. 13:40","title":"Morgan Freeman: Gene Hackman tehetsége mindenki munkáját magasabb szintre emelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A haladás lehetetlen kihívások nélkül, vagyis mielőtt sikerrel járnánk, előbb kudarcot kell vallanunk – mutat rá Adam Alter bestsellerszerző Lendülj túl a holtponton! című könyvében. Szerkesztett részlet a kiadványból.","shortLead":"A haladás lehetetlen kihívások nélkül, vagyis mielőtt sikerrel járnánk, előbb kudarcot kell vallanunk – mutat rá...","id":"20250302_Mi-koze-a-plafon-bamulasanak-a-sikerhez-Adam_Alter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/223679ee-861f-492e-800e-215bedf9ad8d.jpg","index":0,"item":"d72182bf-e508-4d27-9e2c-d4f619311bf9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250302_Mi-koze-a-plafon-bamulasanak-a-sikerhez-Adam_Alter","timestamp":"2025. március. 02. 19:15","title":"Mi köze a plafon bámulásának a sikerhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Az 50 perces sajtótájékoztatón a fáradt ukrán és a könnyed amerikai elnök próbált szót érteni. Zelenszkij rossz taktikát választott, hiába volt igaza. Trumpnak nem maradt választása.","shortLead":"Az 50 perces sajtótájékoztatón a fáradt ukrán és a könnyed amerikai elnök próbált szót érteni. Zelenszkij rossz...","id":"20250302_Foldes-Andras-Egy-optimista-olvasata-van-a-Trump-Zelenszkij-veszekedesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2.jpg","index":0,"item":"aabda8da-49bb-4be8-8e33-da87ea5d91a8","keywords":null,"link":"/360/20250302_Foldes-Andras-Egy-optimista-olvasata-van-a-Trump-Zelenszkij-veszekedesnek","timestamp":"2025. március. 02. 08:00","title":"Egy optimista olvasata van a Trump-Zelenszkij veszekedésnek, és még az is nyomasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","shortLead":"A katolikus egyházfő már 17. napja fekszik kórházban.","id":"20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"eeb3dfa0-cd19-45dc-995c-a120e169f145","keywords":null,"link":"/elet/20250302_Tovabbra-is-stabil-Ferenc-papa-allapota","timestamp":"2025. március. 02. 10:23","title":"Továbbra is stabil Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454eacae-3f0f-4e27-84b4-c89f4fb6c7d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők szerint létezik egy gyűlölködés nélküli, európai Magyarország, ezt akarják megmutatni. ","shortLead":"A szervezők szerint létezik egy gyűlölködés nélküli, európai Magyarország, ezt akarják megmutatni. ","id":"20250301_szolidaritasi-menet-ukrajna-nagykovetseg-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454eacae-3f0f-4e27-84b4-c89f4fb6c7d4.jpg","index":0,"item":"2a731cf4-ed11-42b2-a141-9e0c655eb41e","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_szolidaritasi-menet-ukrajna-nagykovetseg-budapest","timestamp":"2025. március. 01. 22:55","title":"Szolidaritási menetet szerveznek Ukrajnáért Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy új szövetség keretei körvonalazódtak Londonban, amely szerint Ukrajna biztonsága az európai biztonság alapja. A résztvevők elkötelezettek amellett, hogy ez az együttműködés a jövőben is aktív lesz.","shortLead":"Egy új szövetség keretei körvonalazódtak Londonban, amely szerint Ukrajna biztonsága az európai biztonság alapja...","id":"20250303_orosz-ukran-haboru_vedelem_hajlandoak-koalicioja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd.jpg","index":0,"item":"92d4c877-52e7-4ea9-bd68-9bd899bdabbb","keywords":null,"link":"/eurologus/20250303_orosz-ukran-haboru_vedelem_hajlandoak-koalicioja","timestamp":"2025. március. 03. 09:23","title":"A londoni csúcstalálkozón egy új szövetségesi rendszer alapjait rakták le – Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]