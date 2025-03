Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Donald Trump elnök éppen az amerikai dominanciájú globális kereskedelmi rendszer alapjait támadja, amikor 1939 óta nem látott csúcsra emeli az importra vonatkozó összesített vámtarifát. Az elnök egyértelmű célja visszahozni az USA-ba a gyártást, és erősíteni a hazai piac szerepét, ám mindennek ára van, ami hosszabb távon akár a dollárt és az amerikai gazdaságot is gyengítheti.","shortLead":"Donald Trump elnök éppen az amerikai dominanciájú globális kereskedelmi rendszer alapjait támadja, amikor 1939 óta nem...","id":"20250303_Mit-jelentenek-Trump-vamtarifai-a-fogyasztok-az-USA-kereskedelmi-partnerei-es-a-vilaggazdasag-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"3e610541-a61e-4cc3-9459-a2f0d4bbf0b1","keywords":null,"link":"/360/20250303_Mit-jelentenek-Trump-vamtarifai-a-fogyasztok-az-USA-kereskedelmi-partnerei-es-a-vilaggazdasag-szamara","timestamp":"2025. március. 03. 17:30","title":"Kedden élesedhetnek Trump vámjai, már csak az a kérdés, kinek fognak jobban fájni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy új szövetség keretei körvonalazódtak Londonban, amely szerint Ukrajna biztonsága az európai biztonság alapja. A résztvevők elkötelezettek amellett, hogy ez az együttműködés a jövőben is aktív lesz.","shortLead":"Egy új szövetség keretei körvonalazódtak Londonban, amely szerint Ukrajna biztonsága az európai biztonság alapja...","id":"20250303_orosz-ukran-haboru_vedelem_hajlandoak-koalicioja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72d95cf0-b19c-4f05-bc94-9536dc9101cd.jpg","index":0,"item":"92d4c877-52e7-4ea9-bd68-9bd899bdabbb","keywords":null,"link":"/eurologus/20250303_orosz-ukran-haboru_vedelem_hajlandoak-koalicioja","timestamp":"2025. március. 03. 09:23","title":"A londoni csúcstalálkozón egy új szövetségesi rendszer alapjait rakták le – Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45695d2d-ff9e-4c02-96f9-006e8d7451db","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az állat megtisztította magát, majd újra álomba szenderült.","shortLead":"Az állat megtisztította magát, majd újra álomba szenderült.","id":"20250303_kiralyret-denever-teleles-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45695d2d-ff9e-4c02-96f9-006e8d7451db.jpg","index":0,"item":"75323c0d-4c34-4927-9cba-0021e9b85651","keywords":null,"link":"/elet/20250303_kiralyret-denever-teleles-video","timestamp":"2025. március. 03. 14:39","title":"Telelés közben vettek videóra egy denevért a Királyréten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter emiatt levelet küldött Kaja Kallasnak, amiben figyelmeztet, hogy a magyar kormány ezért az ukránokon verheti majd el a port.","shortLead":"A külügyminiszter emiatt levelet küldött Kaja Kallasnak, amiben figyelmeztet, hogy a magyar kormány ezért az ukránokon...","id":"20250302_Szijjarto-szerint-az-EU-megsertette-a-Magyarorszag-fele-vallalt-energiabiztonsagi-garanciait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"0e4d3cc8-deec-4c93-beec-32a574f250c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Szijjarto-szerint-az-EU-megsertette-a-Magyarorszag-fele-vallalt-energiabiztonsagi-garanciait","timestamp":"2025. március. 02. 17:20","title":"Szijjártó szerint az EU megsértette a Magyarország felé vállalt energiabiztonsági garanciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f285ac-0ff4-4133-ab72-f5de34a6e035","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felhőalapú működéssel és mesterséges intelligenciával erősíti a telekommunikációs vállalatok számára rendelkezésre álló eszköztárát az Amazon Web Services (AWS). A Barcelonában zajló MWC 2025 szakkiállításon bejelentett újítások a szolgáltatók számára új üzleti lehetőségeket jelenthetnek, az ügyfelek számára pedig jobb felhasználói élményt ígérnek.","shortLead":"Felhőalapú működéssel és mesterséges intelligenciával erősíti a telekommunikációs vállalatok számára rendelkezésre álló...","id":"20250303_aws-outposts-5g-mobilhalozat-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6f285ac-0ff4-4133-ab72-f5de34a6e035.jpg","index":0,"item":"da379cd5-f459-4220-9a80-9e83b95c1548","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_aws-outposts-5g-mobilhalozat-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 03. 08:00","title":"Az ügyfelek is megérezhetik, hogy új eszközöket kapnak a mobilszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f95aa8b-ebaa-461d-b0b6-07f3d68b35ed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, van egy telitalálat.","shortLead":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait, van egy telitalálat.","id":"20250302_hatos-lotto-nyeroszamok-telitalalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f95aa8b-ebaa-461d-b0b6-07f3d68b35ed.jpg","index":0,"item":"933bbbec-390a-4cf4-b41b-3308d120be49","keywords":null,"link":"/elet/20250302_hatos-lotto-nyeroszamok-telitalalat","timestamp":"2025. március. 02. 18:11","title":"Valaki csaknem 650 millió forintot nyert a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Negyedik alkalommal nyílik meg a Városi Civil Alap pénzcsapja, 4,8 milliárd forint folyik ki rajta – sejthető, hova.","shortLead":"Negyedik alkalommal nyílik meg a Városi Civil Alap pénzcsapja, 4,8 milliárd forint folyik ki rajta – sejthető, hova.","id":"20250303_fideszes-civilek-varosi-civil-alap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c49cb32-26f1-4dc9-a6f2-77a307db49cd.jpg","index":0,"item":"bbeeab9f-562d-49ac-bd0b-2368dc22ebfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_fideszes-civilek-varosi-civil-alap","timestamp":"2025. március. 03. 09:04","title":"Újraindítja a Fidesz a közpénzosztást az állítólagos civiljeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ee1332-5022-44cc-b3fe-67b168075588","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fűthető autósülésektől kezdve a bútorokon át akár a szkafanderekig is lehet majd használni a jövőben azt, a mesterséges intelligenciával kiegészített elektronikus textiliát, amely először egy „okoskabátban” mutatkozott be.","shortLead":"A fűthető autósülésektől kezdve a bútorokon át akár a szkafanderekig is lehet majd használni a jövőben azt...","id":"20250303_okoskabat-hoszabalyozo-mesterseges-intelligencia-e-textil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9ee1332-5022-44cc-b3fe-67b168075588.jpg","index":0,"item":"08783b71-84fd-4bee-9355-df3652f3a782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_okoskabat-hoszabalyozo-mesterseges-intelligencia-e-textil","timestamp":"2025. március. 03. 16:03","title":"Már a kabátokba is beteszik a mesterséges intelligenciát, és ennek több értelme lehet, mint elsőre hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]