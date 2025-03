Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"02e2ae29-a979-4876-993d-b1923790fd06","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nemcsak a Xiaomi, hanem a Realme is előrukkolt Barcelonában egy elképesztő kamerás mobilprototípussal.","shortLead":"Nemcsak a Xiaomi, hanem a Realme is előrukkolt Barcelonában egy elképesztő kamerás mobilprototípussal.","id":"20250304_cserelheto-objektives-mobil-realme-leica-mwc-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02e2ae29-a979-4876-993d-b1923790fd06.jpg","index":0,"item":"64143545-7fc8-43f2-bef0-2e354e844477","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_cserelheto-objektives-mobil-realme-leica-mwc-2025","timestamp":"2025. március. 04. 08:24","title":"Még egy őrült kamerás mobil érkezik, kezünkben a legújabb Realme, cserélhető objektívvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A Fidesz szövetségesének számító Andrzej Duda ebben az egy dologban a saját kormányával ért egyet, amellyel pedig sok másban szemben áll.","shortLead":"A Fidesz szövetségesének számító Andrzej Duda ebben az egy dologban a saját kormányával ért egyet, amellyel pedig sok...","id":"20250305_andrzej-duda-lengyelorszag-ukrajna-haboru-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8.jpg","index":0,"item":"d679c016-87a5-4aba-b645-e892a34c859e","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_andrzej-duda-lengyelorszag-ukrajna-haboru-tamogatas","timestamp":"2025. március. 05. 07:46","title":"A lengyel elnök kiállt Ukrajna támogatása mellett az ENSZ-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9cfd33-a85f-4f4c-8f2e-b39649dd261d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ugyanis videók terjednek az interneten arról, hogy az elégedetlen választók kifütyülik őket.","shortLead":"Ugyanis videók terjednek az interneten arról, hogy az elégedetlen választók kifütyülik őket.","id":"20250304_republikanus-kepviselok-nyilvanos-forum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b9cfd33-a85f-4f4c-8f2e-b39649dd261d.jpg","index":0,"item":"d6823913-35e4-420e-82c0-ad80bb2aaa2b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_republikanus-kepviselok-nyilvanos-forum","timestamp":"2025. március. 04. 19:27","title":"A Republikánus Párt azt javasolja képviselőinek, hogy ne tartsanak nyilvános fórumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik az ember.","shortLead":"Amerikai kutatók óriási adatkészleten vizsgálták meg, miként alakul a bél mikrobioma, ha különböző módon táplálkozik...","id":"20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c757ff6-93b4-4fe9-94a8-649d71c0ce0e.jpg","index":0,"item":"98df89ab-f59b-4d47-a325-13cd1cfe0a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_bel-egeszsege-mikrobiom-emesztorendszer-dieta-vegan-vegetarianus-mindenevo-hus-zoldseg-gyumolcs-tej","timestamp":"2025. március. 04. 14:03","title":"21 561 ember rá a bizonyíték: így változik a bél egészsége a különböző étrendek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump hivatala felkérte a pénzügyminisztériumot és a külügyi tárcát, hogy állítsák össze azon szankciók listáját, amikből az amerikaiak a diplomáciai és a gazdasági kapcsolatok felélesztése érdekében engedhetnek.","shortLead":"Trump hivatala felkérte a pénzügyminisztériumot és a külügyi tárcát, hogy állítsák össze azon szankciók listáját...","id":"20250303_szankciok-enyhites-oroszorszag-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69.jpg","index":0,"item":"cf5ef3a9-d162-4b79-8a6e-0292cfa90967","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_szankciok-enyhites-oroszorszag-usa","timestamp":"2025. március. 03. 21:48","title":"Reuters: Enyhíteni akarja az oroszok elleni szankciókat a Fehér Ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254f6e8b-9b52-41b9-9356-140a60ed9c15","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még a Tesla is érintett, amely az alkatrészei jelentős részét Mexikóból szerzi be. ","shortLead":"Még a Tesla is érintett, amely az alkatrészei jelentős részét Mexikóból szerzi be. ","id":"20250304_9000-dollar-Trump-vamok-amerikaiak-autoarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/254f6e8b-9b52-41b9-9356-140a60ed9c15.jpg","index":0,"item":"7a4667b0-2ec6-45b7-b275-9f79ba9896af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_9000-dollar-Trump-vamok-amerikaiak-autoarak","timestamp":"2025. március. 04. 16:09","title":"Szabadságharc: akár 9000 dollárral is többet fizethetnek majd a Trump-vám miatt az amerikaiak egy autóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f595eaf4-17d1-4313-a155-f4c3b8d697c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gödi Tisza Sziget aktivistáinak meg kell jelenniük a városházán, aki nem megy el a meghallgatásra, az akár félmilliós eljárási bírsággal is sújtható. Az egyik tiszás szerint egy helymeghatározás miatt hívják be őket.","shortLead":"A gödi Tisza Sziget aktivistáinak meg kell jelenniük a városházán, aki nem megy el a meghallgatásra, az akár félmilliós...","id":"20250305_godi-tisza-jegyzo-nevhasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f595eaf4-17d1-4313-a155-f4c3b8d697c4.jpg","index":0,"item":"e04f363f-e9bf-4576-a596-83a03608998d","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_godi-tisza-jegyzo-nevhasznalat","timestamp":"2025. március. 05. 17:58","title":"Beidézték a gödi tiszásokat a jegyző elé, a város nevének használata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi rekordot.","shortLead":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi...","id":"20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba.jpg","index":0,"item":"7d63d6c0-500f-4137-87b1-1ebd7f93e462","keywords":null,"link":"/360/20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","timestamp":"2025. március. 04. 09:16","title":"Mitől szállt el ennyire az étolaj ára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]