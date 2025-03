Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","shortLead":"A feldolgozóipari ágazatok többségében csökkent a termelés a KSH adatai szerint.","id":"20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/242b133a-3674-4e93-8450-257ea63a9730.jpg","index":0,"item":"ca5e01f8-d919-4d40-9ffc-8ca4ce3062e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Tovabb-doglodik-az-autoipar-januarban-is-zuhant-az-ipari-termeles","timestamp":"2025. március. 06. 08:39","title":"Tovább döglődik az autóipar, januárban is zuhant az ipari termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A Fidesz szövetségesének számító Andrzej Duda ebben az egy dologban a saját kormányával ért egyet, amellyel pedig sok másban szemben áll.","shortLead":"A Fidesz szövetségesének számító Andrzej Duda ebben az egy dologban a saját kormányával ért egyet, amellyel pedig sok...","id":"20250305_andrzej-duda-lengyelorszag-ukrajna-haboru-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8.jpg","index":0,"item":"d679c016-87a5-4aba-b645-e892a34c859e","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_andrzej-duda-lengyelorszag-ukrajna-haboru-tamogatas","timestamp":"2025. március. 05. 07:46","title":"A lengyel elnök kiállt Ukrajna támogatása mellett az ENSZ-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf6d929-7dc5-42c5-975a-13972683f252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mekkora problémának tartja a politikai korrupciót? Mik az ország legnagyobb problémái? Jogos-e Oroszország Ukrajna elleni inváziója, megbízható gazdasági partnernek számít Kína? Az ezekkel kapcsolatos lakossági véleményekre is kíváncsiak voltak a legújabb társadalmi közvélemény-kutatásban.","shortLead":"Mekkora problémának tartja a politikai korrupciót? Mik az ország legnagyobb problémái? Jogos-e Oroszország Ukrajna...","id":"20250304_Oroszorszag-Kina-tarsadalmi-kozvelemeny-kutatas-piackutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baf6d929-7dc5-42c5-975a-13972683f252.jpg","index":0,"item":"b51573f3-90c0-4d17-838b-8b8c46cc33d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Oroszorszag-Kina-tarsadalmi-kozvelemeny-kutatas-piackutatas","timestamp":"2025. március. 04. 17:03","title":"Az ukrajnai invázióról is kérdeznek egy új, társadalmi közvélemény-kutatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha a boltok nem csökkentenek önként árat, akkor a kormány kész „minden eszközt” bevetni. Egy hetük van előállni az árcsökkentési terveikkel.","shortLead":"Ha a boltok nem csökkentenek önként árat, akkor a kormány kész „minden eszközt” bevetni. Egy hetük van előállni...","id":"20250305_Ketyeg-az-ora---igy-zsarolja-a-boltokat-a-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5a51975-3e24-416b-888d-dfce1784797e.jpg","index":0,"item":"e2ef1f29-6ba3-45e7-98e9-14ea20ece41e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_Ketyeg-az-ora---igy-zsarolja-a-boltokat-a-kormany","timestamp":"2025. március. 05. 10:18","title":"Ketyeg az óra! – elküldte a selyemzsinórt a boltoknak Nagy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6213e54f-bbeb-4766-a96c-bbbfe111279c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac leleplezte a tisztán elektromos hajtású Escalade IQ nyújtott verzióját.","shortLead":"A Cadillac leleplezte a tisztán elektromos hajtású Escalade IQ nyújtott verzióját.","id":"20250305_tul-kicsi-volt-a-4-tonnas-cadillac-escalade-iql-villany-suv-most-nagyobb-lett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6213e54f-bbeb-4766-a96c-bbbfe111279c.jpg","index":0,"item":"c4ca115e-4f61-4287-8b78-10a673e22669","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_tul-kicsi-volt-a-4-tonnas-cadillac-escalade-iql-villany-suv-most-nagyobb-lett","timestamp":"2025. március. 05. 07:21","title":"Túl kicsi volt a 4 tonnás Cadillac villany SUV, most nagyobb lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b717301d-8e02-41e3-999d-a591dcce4903","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nyomokban SUV géneket is felvonultató Volvo ES90 a hagyományos szedánok és kupélimuzinok közötti határmezsgye elmosására hivatott.","shortLead":"A nyomokban SUV géneket is felvonultató Volvo ES90 a hagyományos szedánok és kupélimuzinok közötti határmezsgye...","id":"20250306_stilusos-elektromos-szedan-itt-a-700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-volvo-es90","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b717301d-8e02-41e3-999d-a591dcce4903.jpg","index":0,"item":"2595b015-4e26-45e9-a659-1e740ea164f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_stilusos-elektromos-szedan-itt-a-700-kilometeres-hatotavu-vadonatuj-volvo-es90","timestamp":"2025. március. 06. 07:58","title":"Stílusos elektromos szedán: itt a 700 kilométeres hatótávú vadonatúj Volvo ES90","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a53af9-8017-4d80-918b-968f80c32ac2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 2024-es számok azt mutatták, hogy jár az eredményrészesedési kifizetés.","shortLead":"A 2024-es számok azt mutatták, hogy jár az eredményrészesedési kifizetés.","id":"20250305_Bonuszosztas-a-kecskemeti-Mercedes-gyarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0a53af9-8017-4d80-918b-968f80c32ac2.jpg","index":0,"item":"dcd00d73-21c3-4525-b597-6c6fc71ec4f8","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Bonuszosztas-a-kecskemeti-Mercedes-gyarban","timestamp":"2025. március. 05. 11:16","title":"800 ezer forintos bónuszt fizet dolgozóinak a kecskeméti Mercedes-gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5426a862-0964-4386-9a47-5a4652e2773e","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Az amerikai színész régóta vágyott arra, hogy ősei hazájának is állampolgára legyen.","shortLead":"Az amerikai színész régóta vágyott arra, hogy ősei hazájának is állampolgára legyen.","id":"20250304_A-lengyel-elnok-szemelyesen-adja-at-a-lengyel-utlevelet-Jesse-Eisenbergnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5426a862-0964-4386-9a47-5a4652e2773e.jpg","index":0,"item":"59d21fdb-444f-46e5-a4dd-1bcde8673a8b","keywords":null,"link":"/elet/20250304_A-lengyel-elnok-szemelyesen-adja-at-a-lengyel-utlevelet-Jesse-Eisenbergnek","timestamp":"2025. március. 04. 18:47","title":"A lengyel elnök személyesen adja át a lengyel útlevelet Jesse Eisenbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]