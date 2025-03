Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „csendes gyilkos” végzett velük, szombat este találtak rá a holttestre.","shortLead":"A „csendes gyilkos” végzett velük, szombat este találtak rá a holttestre.","id":"20250309_pest-megye-szen-monoxid-mergezes-halal-kutyak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"5b781567-1ca3-479d-a406-a9b29ddd35f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_pest-megye-szen-monoxid-mergezes-halal-kutyak","timestamp":"2025. március. 09. 11:34","title":"Két kutyájával együtt halt meg egy férfi Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f83e115-7a1d-49f2-b14a-a14b0b75d2a6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Távoli kódfuttatást és a készülékek feloldását is lehetővé tették az Android frissen javított sebezhetőségei.","shortLead":"Távoli kódfuttatást és a készülékek feloldását is lehetővé tették az Android frissen javított sebezhetőségei.","id":"20250309_google-android-biztonsagi-res-hibajavitas-telefonok-feltorese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f83e115-7a1d-49f2-b14a-a14b0b75d2a6.jpg","index":0,"item":"fe4d31f7-2147-4489-a836-3d4cd0f786a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_google-android-biztonsagi-res-hibajavitas-telefonok-feltorese","timestamp":"2025. március. 09. 10:03","title":"43 súlyos hibát találtak az Androidban – most javították őket, de van, amit a már a hatóságok is kihasználtak telefonok feltörésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban munkahelyi környezetben jelentkezik, de előfordulhat például tanulmányi stresszhelyzetekben vagy bármilyen hosszú távú, intenzív érzelmi erőfeszítés esetén. De mi vezet el idáig, hogyan ismerhető fel, és mit tehetünk ellene?","shortLead":"A kiégés, más néven burnout szindróma fizikai, érzelmi és mentális kimerüléssel járó tünetegyüttes. Leggyakrabban...","id":"20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2fd453-89fe-49e7-93bc-1829b3a61307.jpg","index":0,"item":"b23d09c0-7471-4468-a46b-1a6b07830a15","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Igy-ismerje-fel-a-burnout-szindromat-remotiv","timestamp":"2025. március. 09. 11:30","title":"Így ismerje fel a burnout szindrómát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"dbfe27b1-17d2-40d4-95cd-6f4ccf9290b5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglátjuk – mondta a VW egyik nagyfőnöke. ","shortLead":"Meglátjuk – mondta a VW egyik nagyfőnöke. ","id":"20250307_GTI-verziot-is-kaphat-a-Volkswagen-ID1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfe27b1-17d2-40d4-95cd-6f4ccf9290b5.jpg","index":0,"item":"c1c4f161-c450-4548-8d1c-40476775e35e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_GTI-verziot-is-kaphat-a-Volkswagen-ID1","timestamp":"2025. március. 07. 20:20","title":"GTI verziót is kaphat a Volkswagen ID.1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5887b094-ac39-461a-970a-e761f73e5e8a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem meglepő, hogy a hímzett blúzos, nagycsaládos, mezei naplementés idill különdíjat is kapott.","shortLead":"Nem meglepő, hogy a hímzett blúzos, nagycsaládos, mezei naplementés idill különdíjat is kapott.","id":"20250309_Mesterseges-intelligencia-keszitette-fotoval-trollkodtak-meg-Novak-Elod-kismama-szepsegversenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5887b094-ac39-461a-970a-e761f73e5e8a.jpg","index":0,"item":"5ab2f2bb-7852-489b-9968-cf1d521154d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Mesterseges-intelligencia-keszitette-fotoval-trollkodtak-meg-Novak-Elod-kismama-szepsegversenyet","timestamp":"2025. március. 09. 12:42","title":"Mesterséges intelligencia készítette fotóval trollkodták meg Novák Előd kismama-szépségversenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Drágán, néhány megkötéssel nyithat az Apple első szétnyitható mobilja, de ha hinni lehet az értesüléseknek, ezektől függetlenül is komoly iPhone-ról lehet szó.","shortLead":"Drágán, néhány megkötéssel nyithat az Apple első szétnyitható mobilja, de ha hinni lehet az értesüléseknek, ezektől...","id":"20250307_apple-hajlithato-iphone-specifikaciok-adatok-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b82ed6a8-416a-4f79-b39f-6a724c5c26f2.jpg","index":0,"item":"985f5132-147f-4dec-a5e4-c991c90ba0eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_apple-hajlithato-iphone-specifikaciok-adatok-megjelenes","timestamp":"2025. március. 07. 15:03","title":"2026-ban jöhet az Apple első összehajtható iPhone-ja – itt van minden, amit a mobilról tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b33de81-31ee-4791-9662-890eedea3c4e","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Zajos közgyűlésen választottak újra a Magyar Taekwondo-szövetség vezetőjét, Márton Zsolt Krisztiánt.","shortLead":"Zajos közgyűlésen választottak újra a Magyar Taekwondo-szövetség vezetőjét, Márton Zsolt Krisztiánt.","id":"20250308_magyar-taekwondo-szovetseg-elnokvalasztas-tisztujitas-marton-zsolt-krisztian-breznai-agnes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b33de81-31ee-4791-9662-890eedea3c4e.jpg","index":0,"item":"1fdaaac6-159d-49f0-b53a-7353ae30f710","keywords":null,"link":"/sport/20250308_magyar-taekwondo-szovetseg-elnokvalasztas-tisztujitas-marton-zsolt-krisztian-breznai-agnes-ebx","timestamp":"2025. március. 08. 21:09","title":"„A taekwondo dél-koreai sportág, nem észak-koreai” – kiabálás és feszült pillanatok az új magyar sikersportág elnökválasztásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"Magyarország nem lesz jobb hely addig, amíg nem lesznek egyenlő arányban nők és férfiak a politikában – hangzott el egy kerekasztal-beszélgetésen, ahol három politikus járta körül azt, hogy egy nőnek mennyi esélye van labdába rúgni a mai magyar közéletben. ","shortLead":"Magyarország nem lesz jobb hely addig, amíg nem lesznek egyenlő arányban nők és férfiak a politikában – hangzott el...","id":"20250308_nok-a-politikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b.jpg","index":0,"item":"cba2edc3-27a7-465b-9a53-4b24c8c1b304","keywords":null,"link":"/elet/20250308_nok-a-politikaban","timestamp":"2025. március. 08. 09:00","title":"Fennhangon ment az üvöltés, hogy nincsen nőnap virág nélkül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]