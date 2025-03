Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0897f39c-ef1c-4927-be8a-9ddf05a133a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt a Sziget ügyvezetője jelentette ki.","shortLead":"Ezt a Sziget ügyvezetője jelentette ki.","id":"20250308_A-Sziget-befogadja-a-Pride-ot-ha-nem-tarthatjak-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0897f39c-ef1c-4927-be8a-9ddf05a133a7.jpg","index":0,"item":"63eda339-0d57-4f0d-bb6d-7df9909f53b2","keywords":null,"link":"/elet/20250308_A-Sziget-befogadja-a-Pride-ot-ha-nem-tarthatjak-meg","timestamp":"2025. március. 08. 13:53","title":"A Sziget befogadja a Pride-ot, ha nem tarthatják meg ott, ahol szeretnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66dedf81-c003-43fe-b4a8-abcd8b6f5c2c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Papp László Sportarénában adott koncertet pénteken a rapper, aki oly sokat tud Bindzsisztán miniszterelnökéről.","shortLead":"A Papp László Sportarénában adott koncertet pénteken a rapper, aki oly sokat tud Bindzsisztán miniszterelnökéről.","id":"20250308_Bindzsisztan-az-Arenaban-nezegessen-fotokat-Majka-penteki-koncertjerol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66dedf81-c003-43fe-b4a8-abcd8b6f5c2c.jpg","index":0,"item":"461caf21-5bb8-41f2-8b70-e971c1765d4e","keywords":null,"link":"/kultura/20250308_Bindzsisztan-az-Arenaban-nezegessen-fotokat-Majka-penteki-koncertjerol","timestamp":"2025. március. 08. 12:51","title":"Bindzsisztán az Arénában - nézegessen fotókat Majka koncertjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott háborús károk megtérítésére.","shortLead":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott...","id":"20250308_A-zarolt-orosz-vagyon-hozamabol-adtak-hitelt-Ukrajnanak-a-britek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8.jpg","index":0,"item":"d610bbc3-8d68-4ae8-b0a5-db78a199560a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250308_A-zarolt-orosz-vagyon-hozamabol-adtak-hitelt-Ukrajnanak-a-britek","timestamp":"2025. március. 08. 13:20","title":"A zárolt orosz vagyon hozamából adtak hitelt Ukrajnának a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan egyelőre nincsen gyanúsított. ","shortLead":"Hivatalosan egyelőre nincsen gyanúsított. ","id":"20250308_Nemi-eroszak-gyanuja-miatt-nyomoznak-a-fogyatekosokat-ellato-intezetben-Gacsalyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308.jpg","index":0,"item":"e9836d26-33da-4330-aa00-0c911843966a","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Nemi-eroszak-gyanuja-miatt-nyomoznak-a-fogyatekosokat-ellato-intezetben-Gacsalyon","timestamp":"2025. március. 08. 20:32","title":"RTL: Nemi erőszak gyanúja miatt nyomoznak egy gacsályi bentlakásos intézetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","shortLead":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","id":"20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8.jpg","index":0,"item":"ef940f0a-dcbf-49b4-831b-0cb3918582fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","timestamp":"2025. március. 10. 06:18","title":"Egynapos sztrájk kezdődött 13 német repülőtéren, 3400 járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e82a84-2eb4-4378-8b5b-0400daf2df81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar állam az átadás előtt módosította a beépíthetőséget.","shortLead":"A magyar állam az átadás előtt módosította a beépíthetőséget.","id":"20250308_reformatus-egyhaz-ingatlan-budapest-mkkp-kovacs-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42e82a84-2eb4-4378-8b5b-0400daf2df81.jpg","index":0,"item":"e6e91064-6b48-4d00-8415-4297835e0771","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_reformatus-egyhaz-ingatlan-budapest-mkkp-kovacs-gergely","timestamp":"2025. március. 08. 17:50","title":"Kovács Gergely: Magánkézbe játszott át a Református Egyház egy többmilliárdos budapesti területet, amelyet nemrég ingyen kapott az államtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4f4efe-8a72-4369-a15b-10d82843fc7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, amit könnyebb szerelni, és van, amit nehezebb – több változást is hozott az Apple új belépőszintű mobilja.","shortLead":"Van, amit könnyebb szerelni, és van, amit nehezebb – több változást is hozott az Apple új belépőszintű mobilja.","id":"20250308_apple-iphone-16e-szetszereles-teardown-video-akkumulator-javithatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4f4efe-8a72-4369-a15b-10d82843fc7e.jpg","index":0,"item":"e90147bd-888a-4914-bd5a-cf88aa6b5ab6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_apple-iphone-16e-szetszereles-teardown-video-akkumulator-javithatosag","timestamp":"2025. március. 08. 16:03","title":"Szétkapták az iPhone 16e-t, több meglepetés is van a hátlap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77305f2d-c268-479e-98a7-c462ebb3613b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Defektnek gondolták a baleset okát, de a kamerakép mást mutatott.","shortLead":"Defektnek gondolták a baleset okát, de a kamerakép mást mutatott.","id":"20250310_baleset-M3-as-Tesla-fedelzeti-kameraja-felfedte-az-igazsagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77305f2d-c268-479e-98a7-c462ebb3613b.jpg","index":0,"item":"4f2bb99e-e3f4-4640-9386-f9ca9f95bc35","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_baleset-M3-as-Tesla-fedelzeti-kameraja-felfedte-az-igazsagot","timestamp":"2025. március. 10. 07:49","title":"Rejtélyes baleset az M3-ason: a Tesla fedélzeti kamerája fedte fel az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]