[{"available":true,"c_guid":"4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi járművekkel lehet a csatornákon csónakázni.","shortLead":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi...","id":"20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06.jpg","index":0,"item":"7cae189e-4b1f-468c-9961-357f32f76e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","timestamp":"2025. március. 10. 07:38","title":"Kitiltják a szennyező sétahajókat Amszterdam belvárosából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ede4213-cd13-4ab9-b7af-05d35a7deabf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország a középmezőnyben van.","shortLead":"Magyarország a középmezőnyben van.","id":"20250310_eu-matematika-oktatas-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ede4213-cd13-4ab9-b7af-05d35a7deabf.jpg","index":0,"item":"a2348f5d-6bc8-419c-9264-9aadc77be0b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_eu-matematika-oktatas-teljesitmeny","timestamp":"2025. március. 10. 08:55","title":"Zuhan a diákok teljesítménye matekból az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","shortLead":"A tanker lángokban áll, tűzoltó hajókat küldtek a helyszínre.","id":"20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b847ece-7741-4449-b485-ec1a2cda04a6.jpg","index":0,"item":"d2cb11d3-db44-4ff6-958c-7aa8ed6d1d60","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_olajszallito-tanker-teherhajo-baleset-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 13:22","title":"Egy olajszállító tanker és egy teherhajó ütközött a brit partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A három tekintélyuralmi nagyhatalom vezetői közti fura jó viszony dermesztő hatással van a világra – írja Simon Tisdall a The Guardianben.","shortLead":"A három tekintélyuralmi nagyhatalom vezetői közti fura jó viszony dermesztő hatással van a világra – írja Simon Tisdall...","id":"20250310_Simon-Tisdall-Putyin-lakajakent-Trump-nem-kap-Nobel-bekedijat-de-egy-Lenin-rend-meg-leeshet-neki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"b5e07a72-d24f-4448-8e79-9ba86515472d","keywords":null,"link":"/360/20250310_Simon-Tisdall-Putyin-lakajakent-Trump-nem-kap-Nobel-bekedijat-de-egy-Lenin-rend-meg-leeshet-neki","timestamp":"2025. március. 10. 07:16","title":"The Guardian-kommentár: Putyin lakájaként Trump nem kap Nobel-békedíjat, de egy Lenin-rend még leeshet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1aa798-86f4-4be6-b78e-26b4ea3efa00","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felvonulás betiltása nem csak az LMBTQ-közösség tagjai számára ijesztő gondolat. Mutatjuk, mi a baj a miniszterelnök tervével.","shortLead":"A felvonulás betiltása nem csak az LMBTQ-közösség tagjai számára ijesztő gondolat. Mutatjuk, mi a baj a miniszterelnök...","id":"20250310_Budapest-Pride-betiltasa-LMBTQ-kozosseg-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee1aa798-86f4-4be6-b78e-26b4ea3efa00.jpg","index":0,"item":"8160da19-21ef-489f-9b5c-2f7a14118766","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Budapest-Pride-betiltasa-LMBTQ-kozosseg-video-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 20:00","title":"„Négy fal között nem lehet az egyenlő jogokért küzdeni” – videóriport a Pride központjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485be320-7cec-4d26-8e31-dcc7ace30d95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több ezren jelentkeztek a Tisza Párthoz, és úgy tűnik, mindenhol sikerül kettő-öt embert kiválasztani, akikkel együtt dolgoznak majd a kampányban.","shortLead":"Több ezren jelentkeztek a Tisza Párthoz, és úgy tűnik, mindenhol sikerül kettő-öt embert kiválasztani, akikkel együtt...","id":"20250309_Nyugat-Magyarorszagon-kevesebben-jelentkeznek-tiszas-jeloltnek-Tarr-Zoltan-szerint-ott-jobban-tartanak-a-retorzioktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/485be320-7cec-4d26-8e31-dcc7ace30d95.jpg","index":0,"item":"f1889714-d264-4964-846e-c9b55e7498d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Nyugat-Magyarorszagon-kevesebben-jelentkeznek-tiszas-jeloltnek-Tarr-Zoltan-szerint-ott-jobban-tartanak-a-retorzioktol","timestamp":"2025. március. 09. 16:35","title":"Tarr Zoltán: Kevesebben jelentkeznek tiszás jelöltnek Nyugat-Magyarországon, ott jobban tartanak a retorzióktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. március. 10. 07:30","title":"Stresszfaktorok a mindennapokban: tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi ellen vádat emeltek, az ügyészség kiutasíttatná Magyarországról.","shortLead":"A férfi ellen vádat emeltek, az ügyészség kiutasíttatná Magyarországról.","id":"20250310_orosz-ukran-kazah-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"8315ed8d-aca1-4b7e-92e3-2ba70e56a0cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_orosz-ukran-kazah-keseles","timestamp":"2025. március. 10. 10:30","title":"Orosz kollégájával beszélgetett egy ukrán sofőr Soroksáron, egy kazah késelte meg ezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]