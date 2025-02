Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1edc8af7-7f76-4b66-8066-95e76ce07dcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"2018 után ismét megpróbálkozna egy dedikált rövid videós appal a Meta, kihasználva a TikTok körüli bizonytalanságot.","shortLead":"2018 után ismét megpróbálkozna egy dedikált rövid videós appal a Meta, kihasználva a TikTok körüli bizonytalanságot.","id":"20250227_meta-instagram-uj-alkalmazas-reels-videok-tiktok-versenytars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1edc8af7-7f76-4b66-8066-95e76ce07dcc.jpg","index":0,"item":"9668c271-736e-4792-99e6-d7eb354b5352","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_meta-instagram-uj-alkalmazas-reels-videok-tiktok-versenytars","timestamp":"2025. február. 27. 15:03","title":"Teljesen új appot adhat ki az Instagram, a TikTokot szorongatná meg vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36649938-671d-4239-9c62-98ec38c382c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Még tovább növelheti az új adókedvezmény a gazdagok és a szegények, sőt a gazdagok és a középosztály közötti szakadékot is.","shortLead":"Még tovább növelheti az új adókedvezmény a gazdagok és a szegények, sőt a gazdagok és a középosztály közötti szakadékot...","id":"20250227_adomentesseg-szja-ado-kedvezmeny-gazdagok-szegenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36649938-671d-4239-9c62-98ec38c382c9.jpg","index":0,"item":"b2f56fd5-f54f-431e-88e8-2ae930ed984d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_adomentesseg-szja-ado-kedvezmeny-gazdagok-szegenyek","timestamp":"2025. február. 27. 13:28","title":"Többet nyerhet az adómentességen a leggazdagabb 10 százalék, mint az ország szegényebb fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Új tagok a Hunguest láncában.","shortLead":"Új tagok a Hunguest láncában.","id":"20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f24ec15-7dac-40d2-b342-24d940e80531.jpg","index":0,"item":"e1fcf7c3-fdd1-4e88-acd4-a44d3dc0faa0","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-uj-tagok-meszaros-hotellancaban-hunguest-bdpst","timestamp":"2025. február. 27. 06:00","title":"Mészáros Lőrinc ahol tud, segít, most épp Tiborcz veszteséges hoteljének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA tudományos berendezéseit juttatja el a Holdra.","shortLead":"Az amerikai Intuitive Machines űripari magáncég szerdán elindította második holdküldetését, amely keretében a NASA...","id":"20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de368285-c6e7-421b-9d1b-1b9d45f63217.jpg","index":0,"item":"c2d26be0-63cb-4d70-a459-4ce6ede2d238","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_intuitive-machines-athena-holdszonda-inditas-leszalloegyseg","timestamp":"2025. február. 27. 16:03","title":"Videó: útnak indult a második privát holdszonda, amely 4G-t is visz a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Donald Trump azt az európai autóipart sújtaná 25 százalékos vámmal, amelynek Magyarország is fontos szereplője, hiszen az USA-ba közvetlenül és Németországon keresztül is termelnek a hazai gyárak.","shortLead":"Donald Trump azt az európai autóipart sújtaná 25 százalékos vámmal, amelynek Magyarország is fontos szereplője, hiszen...","id":"20250227_vamhaboru-donald-trump-magyarorszag-autoipar-export-bmw-mercedes-gyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"e11cdea2-9b82-45f8-9c30-f07531692823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_vamhaboru-donald-trump-magyarorszag-autoipar-export-bmw-mercedes-gyar-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 18:51","title":"Magyarországba is belerúgott Trump a vámterveivel, de nem biztos, hogy az EU-nak érdemes visszaütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bizonyos fokú érzelmi intelligenciát is fel tud mutatni az OpenAI új, GPT-4.5-ös modellje, mellyel a ChatGPT minden korábbinál „emberibb” lehet. Vannak azonban hátulütői. Például nagyon drága.","shortLead":"Bizonyos fokú érzelmi intelligenciát is fel tud mutatni az OpenAI új, GPT-4.5-ös modellje, mellyel a ChatGPT minden...","id":"20250228_openai-gpt-4-5-chatgpt-mesterseges-intelligencia-termeszetes-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"19ed8ba2-5805-4229-b72c-a051a9027e6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_openai-gpt-4-5-chatgpt-mesterseges-intelligencia-termeszetes-beszed","timestamp":"2025. február. 28. 09:05","title":"Nagy bejelentést tett az OpenAI: itt az új ChatGPT, amivel már majdnem olyan beszélgetni, mint egy emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe116d1-02ba-4612-b114-9fb065ea0b15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felnőtt magyar lakosság fele azonban elsősorban Oroszországot okolja az ukrajnai háborúért.","shortLead":"A felnőtt magyar lakosság fele azonban elsősorban Oroszországot okolja az ukrajnai háborúért.","id":"20250227_Foleg-a-fideszesek-es-a-Mi-Hazank-szavazoi-hibaztatjak-Ukrajnat-a-haboruert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe116d1-02ba-4612-b114-9fb065ea0b15.jpg","index":0,"item":"d791cf82-e4a6-444e-b7dd-7cb196a4c1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Foleg-a-fideszesek-es-a-Mi-Hazank-szavazoi-hibaztatjak-Ukrajnat-a-haboruert","timestamp":"2025. február. 27. 14:07","title":"Főleg a fideszesek és a Mi Hazánk szavazói hibáztatják Ukrajnát a háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","shortLead":"„Nem biztos, hogy tetszik nekem, de rendben van” – mondta Trump Keir Starmer tárgyalási stílusáról.","id":"20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c566f55a-b81e-4cb7-b737-d119ea6fd9a8.jpg","index":0,"item":"99a402b5-8da6-44fe-8cc7-5726d6d82c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_trump-starmer-washington-targyalas-vammentesseg","timestamp":"2025. február. 28. 05:27","title":"Donald Trump kemény tárgyalópartnernek nevezte a brit miniszterelnököt és vámmentességet is kilátásba helyezett Nagy-Britanniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]