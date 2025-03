Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"828937d5-9fb3-4f82-a05c-80e7d3c5978d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az AgiBot nevű cég olyan rendszert fejlesztett a humanoid robotjához, ami minden korábbi hasonló eszköz teljesítményét felülmúlta.","shortLead":"Az AgiBot nevű cég olyan rendszert fejlesztett a humanoid robotjához, ami minden korábbi hasonló eszköz teljesítményét...","id":"20250311_humanoid-robot-agibot-go-1-mesterseges-intelligencia-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/828937d5-9fb3-4f82-a05c-80e7d3c5978d.jpg","index":0,"item":"5fa930bb-a071-4a40-a998-61e31f8ed42e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_humanoid-robot-agibot-go-1-mesterseges-intelligencia-video","timestamp":"2025. március. 11. 17:03","title":"Minden eddiginél precízebb ez az új kínai robot, videón a képességei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Átlátszó kérte ki az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni jegyzőkönyvét, melyet erősen cenzúrázva kaptak meg. Így is kiolvasható volt belőle az újabb hiba.","shortLead":"Az Átlátszó kérte ki az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni jegyzőkönyvét, melyet erősen cenzúrázva kaptak meg...","id":"20250310_Paks-II-ujabb-kivitelezesi-hiba-vi-munkagodor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c.jpg","index":0,"item":"802b1db8-7718-43b1-8a41-a809e070537c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250310_Paks-II-ujabb-kivitelezesi-hiba-vi-munkagodor","timestamp":"2025. március. 10. 14:39","title":"Paks II.: a januárban beomlott munkagödör mellett egy másik munkagödörben is kivitelezési hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Manus nevű mesterséges intelligencia képes önálló döntéseket hozni, és már nemcsak segíti az ember munkáját, hanem el is végzi azt. Kínai fejlesztés, ami az Egyesült Államok vezető szerepét is megkérdőjelezi.","shortLead":"A Manus nevű mesterséges intelligencia képes önálló döntéseket hozni, és már nemcsak segíti az ember munkáját, hanem el...","id":"20250310_kinai-mesterseges-intelligencia-manus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"e974bcd8-c4cc-4e93-9870-7455820f0621","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_kinai-mesterseges-intelligencia-manus","timestamp":"2025. március. 10. 18:03","title":"Kína megcsinálta a mesterséges intelligenciát, ami már tényleg elveheti az ember munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c18d442e-79d0-47c1-84a5-0078cf3c8147","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Reformok kritikus tömegével lehetne pénzügyileg fenntartható és beruházásvezérelt növekedési pályára vinni a gazdaságot. Szükséges, de nem elégséges feltétel a jogállam visszaépítése. Anélkül nem lesz felzárkózás – véli Bokros Lajos, az 1995-ös stabilizációs program egyik kidolgozója.","shortLead":"Reformok kritikus tömegével lehetne pénzügyileg fenntartható és beruházásvezérelt növekedési pályára vinni...","id":"20250312_hvg-bokros-lajos-bokros-csomag-1995-evfordulo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c18d442e-79d0-47c1-84a5-0078cf3c8147.jpg","index":0,"item":"13b529fe-8410-4f31-8e5b-229add835654","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-bokros-lajos-bokros-csomag-1995-evfordulo-interju","timestamp":"2025. március. 12. 06:30","title":"Bokros Lajos: Ha folytatták volna, amit elkezdtem, a magyarok már osztrák színvonalon élhetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1620d21f-d6bb-4719-8d23-85293cdf522a","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közel 13 milliárd forinttal lett könnyebb az önkéntes nyugdíjpénztári vagyon a kormány intézkedésének hatására. A legtöbben hitelt törlesztenek belőle.","shortLead":"Közel 13 milliárd forinttal lett könnyebb az önkéntes nyugdíjpénztári vagyon a kormány intézkedésének hatására...","id":"20250311_onkentes-nyugdijpenztar-ingatlancelu-felhasznalas-penzkivonas-ingatlan-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1620d21f-d6bb-4719-8d23-85293cdf522a.jpg","index":0,"item":"51f90e7d-05ee-474a-969a-3a162546d878","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_onkentes-nyugdijpenztar-ingatlancelu-felhasznalas-penzkivonas-ingatlan-mnb","timestamp":"2025. március. 11. 11:33","title":"Milliárdokat vettek ki nyugdíjcélú megtakarításaikból a magyarok, hogy ingatlanjukra fordítsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d6fb03-1010-4f17-aace-3f4558217623","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Esett hétfőn az összes nagy amerikai tőzsde, 2 százalék fölötti a csökkenés. A háttérben Donald Trump által belengetett büntetővámok okozta bizonytalanság áll.","shortLead":"Esett hétfőn az összes nagy amerikai tőzsde, 2 százalék fölötti a csökkenés. A háttérben Donald Trump által belengetett...","id":"20250311_usa-tozsdek-eses-sp-500-nasdaq-dow-jones-trump-vamhaboruja-buntetovamok-amerikai-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2d6fb03-1010-4f17-aace-3f4558217623.jpg","index":0,"item":"e3637132-ff21-46fe-9755-8e9a43f17411","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_usa-tozsdek-eses-sp-500-nasdaq-dow-jones-trump-vamhaboruja-buntetovamok-amerikai-gazdasag","timestamp":"2025. március. 11. 09:18","title":"Bukóba viszi az amerikai tőzsdéket Trump vámháborús árnyékboksza, szakadt a Tesla árfolyama is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közvagyon megvédése érdekében indítanak pert.","shortLead":"Közvagyon megvédése érdekében indítanak pert.","id":"20250311_jozsefvaros-konnektor-ajtofelfa-kecskemeti-laszlo-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"a38f8c8c-225d-4a18-b9dc-eb40329f7d6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_jozsefvaros-konnektor-ajtofelfa-kecskemeti-laszlo-per","timestamp":"2025. március. 11. 14:25","title":"Józsefváros beperli a fideszes képviselőt, aki konnektorokat és ajtófélfát vitt el abból az önkormányzati lakásból, ahol jogtalanul élt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dc7430-1251-4f99-ac1d-54ad14a2a498","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Megduplázódik a gyár kapacitása. ","shortLead":"Megduplázódik a gyár kapacitása. ","id":"20250312_400-ezer-autot-gyarthat-jovo-evtol-a-kecskemeti-Mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71dc7430-1251-4f99-ac1d-54ad14a2a498.jpg","index":0,"item":"dcaa0d1f-93a1-48e6-a7fe-fdb527443054","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_400-ezer-autot-gyarthat-jovo-evtol-a-kecskemeti-Mercedes","timestamp":"2025. március. 12. 07:29","title":"400 ezer autót gyárthat jövő évtől a kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]