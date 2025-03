Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","shortLead":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","id":"20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d6a199a5-4f1d-4976-a736-4dfcf12bd56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","timestamp":"2025. március. 12. 06:53","title":"Trump mégsem emeli 50 százalékosra a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A GVH szabálytalanul bírságolta meg kartellezésért a Nitrogénműveket. A vállalat már visszakapta a befizetett bírságot és a kamatokat, a versenyhivatal újra lefolytatja az eljárást.","shortLead":"A GVH szabálytalanul bírságolta meg kartellezésért a Nitrogénműveket. A vállalat már visszakapta a befizetett bírságot...","id":"20250313_Bige-Laszlo-vegleg-harcot-nyert-a-raronto-Csanyi-es-Orban-ellen-a-11-milliard-forintos-kartellugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e4e089a-a97e-4a9f-b732-cc15bfaf5824.jpg","index":0,"item":"99f240dd-428d-431c-aded-82a8cd98084e","keywords":null,"link":"/kkv/20250313_Bige-Laszlo-vegleg-harcot-nyert-a-raronto-Csanyi-es-Orban-ellen-a-11-milliard-forintos-kartellugyben","timestamp":"2025. március. 13. 11:34","title":"Bige László nyert a GVH-bírság ügyében, amely mögött szerinte Csányi és Orbán állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök újabb vámokkal fenyegetőzik, áprilisban az Egyesült Államokba érkező autókra kivetett importvámokat akarja jelentősen megemelni.","shortLead":"Az amerikai elnök újabb vámokkal fenyegetőzik, áprilisban az Egyesült Államokba érkező autókra kivetett importvámokat...","id":"20250311_Trump-megduplazza-a-kanadai-aluminiumra-es-acelra-kivetett-vamokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75a3d070-9158-4a0e-a47e-8d9fa3133043.jpg","index":0,"item":"4ec72adf-48f0-48dd-b8b6-dfd3fb1e8ae3","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Trump-megduplazza-a-kanadai-aluminiumra-es-acelra-kivetett-vamokat","timestamp":"2025. március. 11. 21:34","title":"Trump megduplázza a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741e5478-9cfc-428b-bd6c-19bbf0b7b6bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ilyennel még a sokat látott biztonsági személyzet sem találkozott.","shortLead":"Ilyennel még a sokat látott biztonsági személyzet sem találkozott.","id":"20250312_teknos-csempesz-repuloter-alsonadrag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741e5478-9cfc-428b-bd6c-19bbf0b7b6bd.jpg","index":0,"item":"20f68638-68e6-4b06-a02e-779c9aa4a97b","keywords":null,"link":"/elet/20250312_teknos-csempesz-repuloter-alsonadrag","timestamp":"2025. március. 12. 15:59","title":"12 centis élő teknős került elő egy férfi alsónadrágjából a reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7693dd58-0da3-415b-b7f6-ba07573cfbcb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alacsonyan szálló gépet a főváros több pontján is látták.","shortLead":"Az alacsonyan szálló gépet a főváros több pontján is látták.","id":"20250311_szaud-arabia-zaszlo-helikopter-budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7693dd58-0da3-415b-b7f6-ba07573cfbcb.jpg","index":0,"item":"f89390f9-dd9e-4859-ac70-7fb78eb76b64","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_szaud-arabia-zaszlo-helikopter-budapest-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 14:16","title":"Kiderült, hogy miért repkedett egy szaúd-arábiai zászlót húzó helikopter Budapest fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d2e947-6952-45de-a2ab-94b09b566649","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányfő szerint azt akarják, hogy azok a nők, akik szülnek, ne legyenek rosszabb helyzetben, mint azok, akik nem vállalnak gyereket.","shortLead":"A kormányfő szerint azt akarják, hogy azok a nők, akik szülnek, ne legyenek rosszabb helyzetben, mint azok, akik nem...","id":"20250312_orban-gyermeket-nevelo-30-ev-alatti-anyak-szja-mentesseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8d2e947-6952-45de-a2ab-94b09b566649.jpg","index":0,"item":"986b9b93-384d-4033-ada0-9f338d1617e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_orban-gyermeket-nevelo-30-ev-alatti-anyak-szja-mentesseg-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 16:29","title":"Orbán: Döntött a kormány, az egy gyermeket nevelő 30 év alatti anyák is szja-mentességet kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac145c9-1659-441e-a23f-275a1dfd18aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A háború 2022-es fellángolása óta húszezerre becsülik azoknak a gyerekeknek a számát, akiket Oroszországba vittek. Közülük soknak nincsenek már ukrán iratai, és lassan eloroszosítják őket. Egy amerikai kutatócsoport genetikai adatbank létrehozását sürgetni.","shortLead":"A háború 2022-es fellángolása óta húszezerre becsülik azoknak a gyerekeknek a számát, akiket Oroszországba vittek...","id":"20250311_hvg-elhurcolt-ukran-gyerekek-azonositasa-genetikai-adatbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ac145c9-1659-441e-a23f-275a1dfd18aa.jpg","index":0,"item":"750b2063-a6f9-4f59-b62e-aac97cf8fecc","keywords":null,"link":"/360/20250311_hvg-elhurcolt-ukran-gyerekek-azonositasa-genetikai-adatbank","timestamp":"2025. március. 11. 14:30","title":"Putyin, Trump, DNS: így azonosíthatják majd az oroszok által elhurcolt ukrán gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A két cég az összeolvadásról tárgyalt korábban, aminek egyik akadályozója lett a Nissan főnöke.","shortLead":"A két cég az összeolvadásról tárgyalt korábban, aminek egyik akadályozója lett a Nissan főnöke.","id":"20250311_tavozik-a-Nissan-vezerigazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038cf5ac-aba6-419a-9061-87273688bda7.jpg","index":0,"item":"d75e0dc3-4f58-4654-8f19-bea0dca66267","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_tavozik-a-Nissan-vezerigazgatoja","timestamp":"2025. március. 11. 12:40","title":"Megkapta a Honda, amit akart: távozik a Nissan vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]