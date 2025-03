Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","shortLead":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","id":"20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea.jpg","index":0,"item":"b8c677fb-e129-428d-be58-88b592414095","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","timestamp":"2025. március. 12. 20:21","title":"Fejbe lőttek Szombathelyen egy autón fekvő macskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8bf946-8fa1-4cfa-bb74-ab8dc53648d9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta a tervek szerint 2026-tól használná élesben azt a házon belül fejlesztett processzort, amivel a cég mesterséges intelligenciáját lehet majd betanítani.","shortLead":"A Meta a tervek szerint 2026-tól használná élesben azt a házon belül fejlesztett processzort, amivel a cég mesterséges...","id":"20250312_meta-processzor-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-betanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a8bf946-8fa1-4cfa-bb74-ab8dc53648d9.jpg","index":0,"item":"2122a39f-3031-4af1-a9a9-95d93f94be9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_meta-processzor-mesterseges-intelligencia-fejlesztes-betanitas","timestamp":"2025. március. 12. 10:03","title":"Már teszteli a saját processzorát a Meta, felpörgetheti a mesterséges intelligenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Evolut lifestyle ügynökség nemrégiben átfogó kutatást végzett a szépségipar 100 vezető márkájának hirdetései alapján. A vizsgálat során 300 kiemelkedően teljesítő reklámot elemeztek az európai és amerikai piacokon, és meglepő eredményekre jutottak.","shortLead":"Az Evolut lifestyle ügynökség nemrégiben átfogó kutatást végzett a szépségipar 100 vezető márkájának hirdetései...","id":"20250311_evolut-beauty-hirdetes-kutatas-szepsegipar-marka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5.jpg","index":0,"item":"4aec4e51-9927-414f-89de-3fd9245725b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_evolut-beauty-hirdetes-kutatas-szepsegipar-marka","timestamp":"2025. március. 12. 14:25","title":"Evolut-kutatás: Így kell hatékonyan kommunikálnia egy beauty márkának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","shortLead":"Csak azon múlik, hogy az újságírók mit kérdeznek tőle.","id":"20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a8bb87-f221-48e2-b1b4-ca1e23d4b0cd.jpg","index":0,"item":"140d99e6-cc57-4730-8d27-3afeaca4a71b","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_Putyin-akar-Ukrajnarol-is-beszelhet-csutortokon-a-Kreml-szovivoje-szerint","timestamp":"2025. március. 13. 06:55","title":"Putyin akár Ukrajnáról is beszélhet csütörtökön a Kreml szóvivője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.","shortLead":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.","id":"20250312_oszlo-noi-holttest-duna-szigetujfalu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13.jpg","index":0,"item":"61f85643-8c52-4143-8ac1-30a37e31efd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_oszlo-noi-holttest-duna-szigetujfalu","timestamp":"2025. március. 12. 18:36","title":"Oszló női holttestet találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zelenszkij barátjaként és Brüsszel katonájaként ábrázolják Magyar Pétert a félperces szösszenetben.","shortLead":"Zelenszkij barátjaként és Brüsszel katonájaként ábrázolják Magyar Pétert a félperces szösszenetben.","id":"20250312_Tamad-a-cica","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed44070-1467-4d8f-bd08-8d30f2f26ea9.jpg","index":0,"item":"0c73a2fd-cddc-43db-b0ff-67f43b9a0061","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Tamad-a-cica","timestamp":"2025. március. 12. 13:55","title":"„Támad a cica” – Lázár János is reagált a Tisza Párt himnuszára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az alvás maga a pihenés, amikor a szervezet is regenerálódik – úgy tűnik azonban, hogy ez nem teljes egészében igaz. Egy friss kutatás ugyanis rávilágított, hogy az agy még ilyenkor is meglepően aktív marad, legalábbis erre lehet következtetni a pupilla változásaiból.","shortLead":"Az alvás maga a pihenés, amikor a szervezet is regenerálódik – úgy tűnik azonban, hogy ez nem teljes egészében igaz...","id":"20250313_nyitott-szemmel-alvas-agyi-aktivitas-eth-zurich-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c55d1938-6bbf-4cff-93d8-95c4edc06a44.jpg","index":0,"item":"c750576a-b6d4-40b8-aa6e-689ef93a626f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_nyitott-szemmel-alvas-agyi-aktivitas-eth-zurich-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 13. 08:03","title":"Nyitott szemmel kellett aludniuk az embereknek, hogy megfigyeljék őket – és ez egy fontos felfedezéshez vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","shortLead":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","id":"20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d6a199a5-4f1d-4976-a736-4dfcf12bd56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","timestamp":"2025. március. 12. 06:53","title":"Trump mégsem emeli 50 százalékosra a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]