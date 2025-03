Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter Gémesi György gödöllői polgármester levelére válaszolt, jóval kulturáltabb stílusban, mint minisztériumának dolgozói két nappal korábban, akik „huhogók rágalmairól” írtak.","shortLead":"A miniszter Gémesi György gödöllői polgármester levelére válaszolt, jóval kulturáltabb stílusban, mint minisztériumának...","id":"20250314_Nagy-Marton-szolidaritasi-ado-nem-elvonas-igazsagos-ujraelosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"d81e5dd8-c72a-4d5e-ae97-6be8554f8685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Nagy-Marton-szolidaritasi-ado-nem-elvonas-igazsagos-ujraelosztas","timestamp":"2025. március. 14. 13:33","title":"Nagy Márton pénteken már sokkal visszafogottabban reagált arra, hogy mi lett a település által kötelezően befizetendő szolidaritási adó sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660a5783-f1e4-4f8b-85fa-d9c16a10ae3f","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"90 éves volt a legendás sportkommentátor.","shortLead":"90 éves volt a legendás sportkommentátor.","id":"20250314_Meghalt-Vitar-Robert-sportkommentator-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/660a5783-f1e4-4f8b-85fa-d9c16a10ae3f.jpg","index":0,"item":"9a5908a8-0448-492d-bd70-46911b252736","keywords":null,"link":"/sport/20250314_Meghalt-Vitar-Robert-sportkommentator-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 11:15","title":"Meghalt Vitár Róbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ab7031-d8fe-4287-87cd-8c5a096f463b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A bőség zavara gyakran megbénítja vagy felületes kapcsolódáshoz szoktatja azokat, akik online keresnek társat, de számos más oka is van, hogy sokan vannak egyedül manapság. 