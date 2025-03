Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","shortLead":"Akár adatokat is ellophatnak a hackerek a Windowsokban lévő sebezhetőségeket kihasználva, de már befutott a javítás.","id":"20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"b988f06f-052f-4a95-a24e-33b4aacd949f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_microsoft-windows-10-11-frissitesek-hibajavitas-nulladik-napi-sebezhetoseg","timestamp":"2025. március. 12. 19:03","title":"Vészfrissítés jött a Windowshoz, több tucat veszélyes hibát javított a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakosok az utcára menekültek, a környéken több iskola zárva tartott, súlyos sérültekről egyelőre nincs hír.","shortLead":"A lakosok az utcára menekültek, a környéken több iskola zárva tartott, súlyos sérültekről egyelőre nincs hír.","id":"20250313_Napoly-foldrenges-intenziv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9a0979-c49a-460e-8b40-8c51ab7a7f3b.jpg","index":0,"item":"26c23236-7140-4bd6-b2f3-7bc788bc202f","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Napoly-foldrenges-intenziv","timestamp":"2025. március. 13. 12:39","title":"Erős földrengés volt éjjel Nápoly mellett, felzaklatott lakosok követelték, hogy nyissák meg nekik a korábbi NATO-bázist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Míg Magyarországon 5,6 százalék volt az infláció februárban, addig Romániában csak 5 százalék. Az élelmiszerek és a szolgáltatások drágulása is jóval gyorsabb volt Magyarországon, mint Romániában.","shortLead":"Míg Magyarországon 5,6 százalék volt az infláció februárban, addig Romániában csak 5 százalék. Az élelmiszerek és...","id":"20250313_A-magyarorszagi-inflacio-ismet-megelozte-a-romaniait-zsebben-az-Europa-bajnoki-cim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24.jpg","index":0,"item":"2ed188b0-245c-496a-b5bb-513c0ea7392b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_A-magyarorszagi-inflacio-ismet-megelozte-a-romaniait-zsebben-az-Europa-bajnoki-cim","timestamp":"2025. március. 13. 10:54","title":"A magyar infláció ismét megelőzte a románt, zsebben az Európa-bajnoki cím","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","shortLead":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","id":"20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8.jpg","index":0,"item":"0983c329-8b93-40e0-b951-510bdbff9e20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","timestamp":"2025. március. 13. 16:19","title":"Újabb, az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügy miatt razziáztak a belga rendőrök a Huawei brüsszeli irodáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.","shortLead":"A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az eset körülményeit.","id":"20250312_oszlo-noi-holttest-duna-szigetujfalu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee618e41-396a-4cd0-a17b-007f1aaedc13.jpg","index":0,"item":"61f85643-8c52-4143-8ac1-30a37e31efd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_oszlo-noi-holttest-duna-szigetujfalu","timestamp":"2025. március. 12. 18:36","title":"Oszló női holttestet találtak a Dunában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világhírű szlovén filozófus azt mondja, hogy Európának elvi pragmatizmusra kell támaszkodnia, ha helyt akar állni a világban, és abba kell hagynia a „szokványos baloldali-liberális nyafogást”. Putyinnak már volt dolga egy-két kemény amerikai elnökkel, de Trump nem tartozik közéjük. Milyen történelmi példák alapján dönthet Ukrajnáról az amerikai elnök? Tárgyalási taktikát jelent Trumpnál a vámok bevezetése, vagy nagyon is komolyan gondolja a dolgot? Szélsőjobbos mártírt csinál az ultranacionalista Georgescuból, hogy a román Alkotmánybíróság megtiltotta indulását a májusi elnökválasztáson. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A világhírű szlovén filozófus azt mondja, hogy Európának elvi pragmatizmusra kell támaszkodnia, ha helyt akar állni...","id":"20250312_Nemzetkozi-lapszemle-Slavoj-Zizek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"1be04611-67b3-4875-a33f-6d7569cefe35","keywords":null,"link":"/360/20250312_Nemzetkozi-lapszemle-Slavoj-Zizek","timestamp":"2025. március. 12. 11:22","title":"Slavoj Žižek: „Európának új szuperhatalommá kell válnia”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","shortLead":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","id":"20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55.jpg","index":0,"item":"3e124929-0fdd-42bd-b82e-94f680fe8045","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","timestamp":"2025. március. 12. 11:36","title":"Az orosz és az amerikai hírszerzés igazgatója megállapodott, hogy rendszeresen tartani fogják a kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24feaf-0c0c-4e7f-ac4c-51ee86ba814b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mobilok után a robotokba is beköltözhet a Google Gemini, a cég most két, ehhez használatos, speciális nyelvi modellt is bemutatott.","shortLead":"A mobilok után a robotokba is beköltözhet a Google Gemini, a cég most két, ehhez használatos, speciális nyelvi modellt...","id":"20250313_google-gemini-robot-mesterseges-intelligencia-nyelvi-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f24feaf-0c0c-4e7f-ac4c-51ee86ba814b.jpg","index":0,"item":"05c6ea28-c352-4a1c-a2ce-cc256082a336","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_google-gemini-robot-mesterseges-intelligencia-nyelvi-modell","timestamp":"2025. március. 13. 16:03","title":"A Google beépítette egy robotba az MI-jét, és ez új korszakot nyithat a robotikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]