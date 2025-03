Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ab2d401b-059a-4246-8236-a68f6e0f62c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a mondanivaló maga, hanem a közlő személye is fontos.","shortLead":"Nemcsak a mondanivaló maga, hanem a közlő személye is fontos.","id":"20250314_Nem-mindegy-ki-mondja-Median-Orban-Magyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab2d401b-059a-4246-8236-a68f6e0f62c7.jpg","index":0,"item":"649691a1-5ace-4e14-bb94-d5004bb19736","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Nem-mindegy-ki-mondja-Median-Orban-Magyar-ebx","timestamp":"2025. március. 14. 18:50","title":"Medián-kutatás Orbánról és Magyarról: Nem mindegy, ki mondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek róla. Kétségbeesett próbálkozásai a valóság felfedésére csak tovább erősítették az üldözők hitét. Szerkesztett részlet Dan Ariely Tévhit című könyvéből.","shortLead":"Egy neves viselkedéskutató egy nap arra ébredt, hogy a neten a világ egyik legveszélyesebb manipulátoraként beszélnek...","id":"20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a84ed6c4-5894-4159-9814-7aed5ecdef20.jpg","index":0,"item":"5eb34152-9ace-4415-bcbd-c25a5127fb9e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250315_Dan-Ariely-Tevhit-konyvreszlet","timestamp":"2025. március. 15. 19:15","title":"Ördögnek kikiáltva: Az ember, aki egy szörnyű konteó középpontjába került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17518667-12b5-4d47-8101-adfa5681ceb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem aprózták el: egyből 87 tevékenységi kört jegyeztek be. ","shortLead":"Nem aprózták el: egyből 87 tevékenységi kört jegyeztek be. ","id":"20250315_Uj-ceget-alapitott-Meszaros-Lorinc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17518667-12b5-4d47-8101-adfa5681ceb9.jpg","index":0,"item":"8d6d147f-8e8e-450f-adee-400087266109","keywords":null,"link":"/360/20250315_Uj-ceget-alapitott-Meszaros-Lorinc","timestamp":"2025. március. 15. 15:45","title":"Új céget alapított Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A nanoműanyagok egészségügyi kockázatait vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói együttműködve a Cambridge-i és az Ulmi Egyetemmel – közölte az intézmény.","shortLead":"A nanoműanyagok egészségügyi kockázatait vizsgálják a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói együttműködve...","id":"20250315_szegedi-tudomanyegyetem-nanomuanyagok-vizsgalat-szennyezes-kockazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ad6abb4-5c69-48db-94c5-68646c901f6a.jpg","index":0,"item":"496a09f5-9298-4b08-b341-8fb529d9ee18","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_szegedi-tudomanyegyetem-nanomuanyagok-vizsgalat-szennyezes-kockazat","timestamp":"2025. március. 15. 14:03","title":"Most aztán tényleg kiderülhet, mennyire veszélyesek a nanoműanyagok – főszerepben a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Világos, hogy ezeknek nem küldhetem vissza, ezért egyetértek a javaslattal, elárverezem” – írja a műsorvezető.","shortLead":"„Világos, hogy ezeknek nem küldhetem vissza, ezért egyetértek a javaslattal, elárverezem” – írja a műsorvezető.","id":"20250314_Havas-Henrik-elarverezi-a-Tancsics-dijat-a-penzt-Ivanyi-Gabor-alapitvanya-kapja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/216d9cc3-31c8-463a-bec1-21079beccb7b.jpg","index":0,"item":"7158b277-af59-4941-b723-6a17c7b1a90f","keywords":null,"link":"/elet/20250314_Havas-Henrik-elarverezi-a-Tancsics-dijat-a-penzt-Ivanyi-Gabor-alapitvanya-kapja","timestamp":"2025. március. 14. 15:57","title":"Havas Henrik elárverezi a Táncsics-díját, a pénzt Iványi Gábor alapítványa kapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e831986b-886c-4f81-93ef-988ad4303b3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési Hatóság Szabad Európa birtokába került leveléből arra lehet következtetni, hogy nem volt szabályos a korábbi pályázat: valójában ugyanis koncesszióról van szó, amit közbeszerzési eljárás nélkül nem lehet lebonyolítani. A MÁV először a vártnál nagyobb érdeklődéssel indokolta az új eljárást, újabban azonban már projektcégek alakításáról, koncesszióról és közbeszerzésről beszél – tudta meg a lap.","shortLead":"A Közbeszerzési Hatóság Szabad Európa birtokába került leveléből arra lehet következtetni, hogy nem volt szabályos...","id":"20250314_Torvenyellenes-lehet-a-palyaudvarok-berbeadasara-kiirt-palyazat-ezert-vonhatta-vissza-a-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e831986b-886c-4f81-93ef-988ad4303b3e.jpg","index":0,"item":"5c2d0c44-ee8e-4457-b163-3c722b22b194","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Torvenyellenes-lehet-a-palyaudvarok-berbeadasara-kiirt-palyazat-ezert-vonhatta-vissza-a-MAV","timestamp":"2025. március. 14. 21:05","title":"Törvényellenes lehet a pályaudvarok bérbeadására kiírt pályázat, ezért vonhatta vissza a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter Gémesi György gödöllői polgármester levelére válaszolt, jóval kulturáltabb stílusban, mint minisztériumának dolgozói két nappal korábban, akik „huhogók rágalmairól” írtak.","shortLead":"A miniszter Gémesi György gödöllői polgármester levelére válaszolt, jóval kulturáltabb stílusban, mint minisztériumának...","id":"20250314_Nagy-Marton-szolidaritasi-ado-nem-elvonas-igazsagos-ujraelosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e731196b-29d2-45b7-af39-0c3dbf7bff17.jpg","index":0,"item":"d81e5dd8-c72a-4d5e-ae97-6be8554f8685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Nagy-Marton-szolidaritasi-ado-nem-elvonas-igazsagos-ujraelosztas","timestamp":"2025. március. 14. 13:33","title":"Nagy Márton pénteken már sokkal visszafogottabban reagált arra, hogy mi lett a település által kötelezően befizetendő szolidaritási adó sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vállalat „szilárd meggyőződése”, hogy a kormányhivatal „a legmagasabb szintű szakmai hozzáértéssel és szigorral járt el”.","shortLead":"A vállalat „szilárd meggyőződése”, hogy a kormányhivatal „a legmagasabb szintű szakmai hozzáértéssel és szigorral járt...","id":"20250314_catl-debrecen-gyar-kornyezethasznalati-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/014e9330-5307-4b78-b0f0-1d343e6f7134.jpg","index":0,"item":"dded2aaa-7bf1-40ed-8e2c-d405705cad31","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_catl-debrecen-gyar-kornyezethasznalati-engedely","timestamp":"2025. március. 14. 18:41","title":"Reagált a CATL arra, hogy a szakvélemények szerint hibás és hiányos az épülő debreceni gyár környezethasználati engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]