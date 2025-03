Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor is elindította a Fidesz saját, de csak egykérdéses politikai szavazós akcióját. Abban hasonlítanak, hogy egyik se igazi referendum, de tartalmukban és így akár hatásukban nem is lehetnének eltérőbbek. ","shortLead":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor...","id":"20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"19bacb56-a6fb-473d-a00a-e7416d633ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 06:30","title":"Sárkány ellen sárkányfű? Magyar Péter saját márkás “népszavazásával” Orbánt hívja ki, de ez is inkább konzultáció, mint referendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8286769-d49a-451a-9e67-29a203b3a092","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sofőrt letartóztatta a rendőrség.","shortLead":"A sofőrt letartóztatta a rendőrség.","id":"20250315_Harman-megserultek-amikor-auto-hajtott-a-tuntetok-koze-Belgradban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8286769-d49a-451a-9e67-29a203b3a092.jpg","index":0,"item":"f1a1e533-38e4-4d19-bff5-ae5d40b4a9a0","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Harman-megserultek-amikor-auto-hajtott-a-tuntetok-koze-Belgradban","timestamp":"2025. március. 15. 17:06","title":"Hárman megsérültek, amikor autó hajtott a tüntetők közé Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem kellene többé spekulálni a havi fixekkel.","shortLead":"Nem kellene többé spekulálni a havi fixekkel.","id":"20250316_hatoslotto-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"badc4d9c-47e7-4b1a-94ec-9a7b65d1de33","keywords":null,"link":"/kkv/20250316_hatoslotto-nyeroszamok","timestamp":"2025. március. 16. 16:57","title":"Ezt a hat számot kellett volna eltalálni ahhoz, hogy vehessen egy bármit akárhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja, merre járnak a rokonai, ismerősei. ","shortLead":"Hasznos új funkció érkezett az androidos mobilok készülékkeresőjéhez, az engedélyük birtokában már szemmel tarthatja...","id":"20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e6f8434-fd43-4d4f-898c-0fdfe9d52687.jpg","index":0,"item":"aeb585e7-8adf-4373-a512-d9d3ce70d1e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_google-android-keszulekkereso-find-my-valos-ideju-pozicio-megosztas","timestamp":"2025. március. 17. 09:03","title":"Androidos? Most már élőben követheti az ismerőseit egy térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca14087-b63e-4153-8aaf-8cd578397377","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A négy Oscar, amit Sean Baker az Anoráért átvehetett, eddigi összes munkájának, elkötelezettségének a jutalma. Huszonöt éve készít filmeket, sokszor kifejezetten zord körülmények között, az amatőr szereplők alkalmazásával esélyt adva sok nehéz sorsú embernek. Kitartó munkájának köszönhetően világszerte többen ismerhetik meg Amerika másik, kevéssé ragyogó arcát, de a sikerhez szerény, kedves karaktere is hozzájárulhatott","shortLead":"A négy Oscar, amit Sean Baker az Anoráért átvehetett, eddigi összes munkájának, elkötelezettségének a jutalma. Huszonöt...","id":"20250315_hvg-szexmunkasor-meglepetes-oscar-arnyalt-abrazolas-elet-a-periferian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca14087-b63e-4153-8aaf-8cd578397377.jpg","index":0,"item":"7c1a15d5-a47f-4cbd-8d7e-ab6ffcc8d580","keywords":null,"link":"/360/20250315_hvg-szexmunkasor-meglepetes-oscar-arnyalt-abrazolas-elet-a-periferian","timestamp":"2025. március. 15. 19:30","title":"A szexmunkások árnyalt ábrázolásával kezdte, majd bemutatta azokat, akik Trumpra szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt azt veti ellenzékiek szemére, hogy nem háborodtak fel az O1G-zésen.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője többek közt azt veti ellenzékiek szemére, hogy nem háborodtak fel az O1G-zésen.","id":"20250316_Kocsis-Mate-szerint-Magyar-Peter-a-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"3424f45d-1a79-46eb-8415-fa1e74310ddb","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Kocsis-Mate-szerint-Magyar-Peter-a-poloska","timestamp":"2025. március. 16. 18:46","title":"Kocsis Máté szerint Magyar Pétert „a fél ország poloskának nevezi”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ed34c4-7352-4396-ab85-3142f2ceaec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A választási iroda döntése ellen még van idő fellebezni, igaz, nem sok. ","shortLead":"A választási iroda döntése ellen még van idő fellebezni, igaz, nem sok. ","id":"20250316_romania-valasztas-elnokjeloltek-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93ed34c4-7352-4396-ab85-3142f2ceaec6.jpg","index":0,"item":"dbb74fb2-f16e-4e2f-ad36-30d37664df0c","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_romania-valasztas-elnokjeloltek-hatarido","timestamp":"2025. március. 16. 18:53","title":"Eddig nyolc politikust zártak ki a román elnökválasztásból, és ezt nem mindenki fogadta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb523dc-2aea-421d-9e7f-3570bacd1d83","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett” – közölték.","shortLead":"„Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett” – közölték.","id":"20250316_Visszautasitjak-a-birok-Orban-poloskas-beszedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcb523dc-2aea-421d-9e7f-3570bacd1d83.jpg","index":0,"item":"cc7cabb7-71cf-42fb-91df-6c4f91cc501e","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Visszautasitjak-a-birok-Orban-poloskas-beszedet","timestamp":"2025. március. 16. 13:30","title":"Visszautasítják a bírók Orbán poloskás beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]