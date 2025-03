Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bcb523dc-2aea-421d-9e7f-3570bacd1d83","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett” – közölték.","shortLead":"„Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett” – közölték.","id":"20250316_Visszautasitjak-a-birok-Orban-poloskas-beszedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcb523dc-2aea-421d-9e7f-3570bacd1d83.jpg","index":0,"item":"cc7cabb7-71cf-42fb-91df-6c4f91cc501e","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Visszautasitjak-a-birok-Orban-poloskas-beszedet","timestamp":"2025. március. 16. 13:30","title":"Visszautasítják a bírók Orbán poloskás beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fiatal férfi beismerő vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy egy tartozás miatt bántalmazta az idős embert.","shortLead":"A fiatal férfi beismerő vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy egy tartozás miatt bántalmazta az idős embert.","id":"20250318_gyilkossag-ferfi-budapest-19-eves-beismero-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"143c0270-931d-4979-8eee-bf2c5f991101","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_gyilkossag-ferfi-budapest-19-eves-beismero-vallomas","timestamp":"2025. március. 18. 11:34","title":"Megöltek egy férfit Budapesten, egy 19 éves fiatal végezhetett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak a fejlesztők számára használható eszközökben érhető el a Google Gemini 2.0 Flash, a jelek szerint a vállalat nem szabott túl sok korlátot a használatához.","shortLead":"Bár egyelőre még csak a fejlesztők számára használható eszközökben érhető el a Google Gemini 2.0 Flash, a jelek szerint...","id":"20250317_google-gemini-20-flash-mesterseges-intelligencia-kepgeneralas-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf48b64-d0a0-4b42-a5db-c0eb51d89026.jpg","index":0,"item":"d47ba9be-a4be-4cda-8af7-0b69b48da28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_google-gemini-20-flash-mesterseges-intelligencia-kepgeneralas-hiba","timestamp":"2025. március. 17. 10:03","title":"Orbán Viktorról és a poloskájáról is kérdés nélkül készít képet a Google mesterséges intelligenciája – képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar Trailblazer nevű űreszközzel. A NASA azonban nem szeretné veszni hagyni az értékes eszközét, a szakemberek folyamatosan próbálkoznak a kapcsolat helyreállításával.","shortLead":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar...","id":"20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273.jpg","index":0,"item":"ffe11d82-2835-4a51-a682-db8c5cc18d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","timestamp":"2025. március. 18. 08:03","title":"Egy 34 milliárd forintos eszköz kering irányíthatatlanul az űrben, most próbálják valahogy szóra bírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463d3453-52fc-4e7f-befd-fde1eeb8fa76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Ha most mi Oroszországnak diplomáciai úton megadjuk azt, amit három éven keresztül háborúval nem volt képes elérni, akkor az egyértelműen vereségünket jelenti a biztonság megtartása terén Európában” – vélekedett Jan Lipavsky a közszolgálati Cseh Televízióban.","shortLead":"„Ha most mi Oroszországnak diplomáciai úton megadjuk azt, amit három éven keresztül háborúval nem volt képes elérni...","id":"20250317_lipavsky-csehorszag-kulugyminiszter-nato-ukrajna-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463d3453-52fc-4e7f-befd-fde1eeb8fa76.jpg","index":0,"item":"debbf738-2fc7-4a6e-a7ac-1db7246d8194","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_lipavsky-csehorszag-kulugyminiszter-nato-ukrajna-haboru","timestamp":"2025. március. 17. 05:21","title":"Cseh külügyminiszter: Csehországnak nem érdeke, hogy megtagadják Ukrajna jogát a NATO-tagságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","shortLead":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","id":"20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec.jpg","index":0,"item":"caf549e7-dbab-4b2d-b70f-f020e82c2a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","timestamp":"2025. március. 16. 17:14","title":"Az MTK-szurkolók is felszólaltak Orbán poloskázása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan hiába keresik a Copilot chatbotot a Windows legújabb frissítése után, egyszerűen kámforrá vált a rendszerből. Az eszköz azonban nem szűnt meg, csak a Microsoft rendszere bicsaklott egyet.","shortLead":"Sokan hiába keresik a Copilot chatbotot a Windows legújabb frissítése után, egyszerűen kámforrá vált a rendszerből...","id":"20250317_microsoft-windows-11-frissites-copilot-alkalmazas-torles-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab.jpg","index":0,"item":"27b15cce-a763-4992-be8a-fccc464e3c4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_microsoft-windows-11-frissites-copilot-alkalmazas-torles-hiba","timestamp":"2025. március. 17. 16:03","title":"Mi történt? Váratlanul eltűnt a Microsoft MI-je a Windowsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d665b3-3904-4007-8fde-fbe636e91c67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai fúróhajó, a Meng Hsziang képes lehet olyan mélyre fúrni, hogy elérhetik vele a tudósok a földköpenyt.","shortLead":"A kínai fúróhajó, a Meng Hsziang képes lehet olyan mélyre fúrni, hogy elérhetik vele a tudósok a földköpenyt.","id":"20250317_meng-hsziang-kinai-furohajo-kutatas-geologia-foldkopeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d665b3-3904-4007-8fde-fbe636e91c67.jpg","index":0,"item":"3e2170b6-0f8c-4fc7-baa7-cad52719112c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_meng-hsziang-kinai-furohajo-kutatas-geologia-foldkopeny","timestamp":"2025. március. 17. 14:03","title":"11 kilométer mélyre fúr az új kínai hajó, onnan vehetnek mintát, ahonnan még senkinek sem sikerült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]