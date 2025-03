Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell befognia a pofáját.","shortLead":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell...","id":"20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5.jpg","index":0,"item":"58ff672b-b0cd-43e1-8b05-198d5c320730","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Bayer Zsolt bocsánatkérést követelt a poloskázáson felháborodott „túloldali világtól”, majd fehérjehalmaznak nevezett egy embercsoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedd23bd-1a7e-4043-85da-39bbb3d8151d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szülők állítása szerint Rábel Krisztina hazudott a bíróságon a tanárper során, ha kiderül, hogy igazuk van, perújítás is jöhet.","shortLead":"A szülők állítása szerint Rábel Krisztina hazudott a bíróságon a tanárper során, ha kiderül, hogy igazuk van, perújítás...","id":"20250317_Karinthys-szulok-egy-csoportja-feljelentette-a-tankeruleti-igazgatot-akivel-szemben-korabban-pert-vesztett-az-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bedd23bd-1a7e-4043-85da-39bbb3d8151d.jpg","index":0,"item":"ff9dc064-9141-448a-b069-7539519a772b","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Karinthys-szulok-egy-csoportja-feljelentette-a-tankeruleti-igazgatot-akivel-szemben-korabban-pert-vesztett-az-iskola","timestamp":"2025. március. 17. 11:41","title":"Karinthys szülők egy csoportja hazugság miatt feljelentette a tankerületi igazgatót, akivel szemben korábban pert vesztett az iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti javaslatot.","shortLead":"Szerinte ha a kormány annyira békepárti, Orbán felhívhatná Putyint és megkérdezhetné, miért nem fogadja el a tűzszüneti...","id":"20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"966f1db2-1d31-4484-8879-48be4b17408a","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_magyar-peter-pride-poloska-ukrajna-provokator","timestamp":"2025. március. 17. 20:51","title":"Fideszes provokátor várta az utcán Magyar Pétert, aki az ATV-ben elmondta, hogy nem megy ki a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34443545-3bfe-43ec-8557-df30c4fe339b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke a Nemzet Hangja elnevezésű népszavazási kezdeményezés újabb felvetését tette közzé.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a Nemzet Hangja elnevezésű népszavazási kezdeményezés újabb felvetését tette közzé.","id":"20250317_A-nyugdijasok-SZEP-kartyajara-vonatkozo-igeretbol-visszavett-kicsit-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34443545-3bfe-43ec-8557-df30c4fe339b.jpg","index":0,"item":"0aab13f6-8f1e-4090-a8c1-0492d826a371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_A-nyugdijasok-SZEP-kartyajara-vonatkozo-igeretbol-visszavett-kicsit-Magyar-Peter","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Magyar Péter visszavett kicsit a nyugdíjasok SZÉP-kártyájára vonatkozó ígéretéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c5262-5df1-4613-9bcf-af8b09c587cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Évtizedekbe is telhet az aknák eltávolítása és Szíria biztonságossá tétele.","shortLead":"Évtizedekbe is telhet az aknák eltávolítása és Szíria biztonságossá tétele.","id":"20250317_aknak-robbanoszerek-polgarhaboru-sziria-civil-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c5262-5df1-4613-9bcf-af8b09c587cf.jpg","index":0,"item":"844f2ba7-d769-439a-8349-e104cdce7b7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_aknak-robbanoszerek-polgarhaboru-sziria-civil-aldozatok","timestamp":"2025. március. 17. 09:33","title":"Aknák és más hátrahagyott robbanószerek végeztek az Aszad bukása után hazatérő szíriai civilek százaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8038ddac-b21a-4a64-a5bf-35811786bd32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyre melegebb nyarak gyorsítják az öregedést – sugallja egy amerikai kutatás.","shortLead":"Az egyre melegebb nyarak gyorsítják az öregedést – sugallja egy amerikai kutatás.","id":"20250317_hvg-oregedes-meleg-hoseg-kanikula-hatasa-epigenetikai-eletkorra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8038ddac-b21a-4a64-a5bf-35811786bd32.jpg","index":0,"item":"9c884795-2d23-4804-a914-3df19cbe1016","keywords":null,"link":"/360/20250317_hvg-oregedes-meleg-hoseg-kanikula-hatasa-epigenetikai-eletkorra","timestamp":"2025. március. 17. 16:30","title":"Öregít a nagy meleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d16f52-13de-4d9f-a2f0-68c411ff3188","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Szujó Zoltán szerint harc dúl az autósporton belül, a Magyar Gyorsulási Szövetség pedig valójában nem szövetség, csak egyesület. ","shortLead":"Szujó Zoltán szerint harc dúl az autósporton belül, a Magyar Gyorsulási Szövetség pedig valójában nem szövetség, csak...","id":"20250317_szujo-zoltan-mnasz-kurtyan-ferenc-magyar-gyorsulasi-szovetseg-autosport-belso-harc-lemondas-nyilt-level","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d16f52-13de-4d9f-a2f0-68c411ff3188.jpg","index":0,"item":"813fca30-f7d9-4755-b4b8-536ff486fa5c","keywords":null,"link":"/sport/20250317_szujo-zoltan-mnasz-kurtyan-ferenc-magyar-gyorsulasi-szovetseg-autosport-belso-harc-lemondas-nyilt-level","timestamp":"2025. március. 17. 13:55","title":"Balhé a magyar autós sportban, Szujó Zoltán lemondását követeli a gyorsulási szövetség vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Best of műsort sugárzott a rádió.","shortLead":"Best of műsort sugárzott a rádió.","id":"20250317_Hetfo-reggel-elmaradt-a-Retro-Radio-reggeli-elo-musora-Bochkor-Gaborek-nem-mentek-be","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a65e581c-ac44-46fd-8cf1-be428d370c44.jpg","index":0,"item":"3f9371c9-9872-4951-ab0d-d75548ec28b3","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Hetfo-reggel-elmaradt-a-Retro-Radio-reggeli-elo-musora-Bochkor-Gaborek-nem-mentek-be","timestamp":"2025. március. 17. 08:14","title":"Hétfő reggel elmaradt a Retro Rádió reggeli élő műsora, Bochkor Gáborék nem mentek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]