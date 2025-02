Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hétvégi Patrióta-csúcsnak helyet adó Madrid piacán szólították meg rajongók Orbán Viktor miniszterelnököt.","shortLead":"A hétvégi Patrióta-csúcsnak helyet adó Madrid piacán szólították meg rajongók Orbán Viktor miniszterelnököt.","id":"20250208_Orban-Viktor-Madrid-patriotak-piac-utca-embere-video-szelsojobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67d37b72-3549-4b45-a888-51f72445b53f.jpg","index":0,"item":"afce5ab5-631e-42e7-936a-a4c1275d82f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Orban-Viktor-Madrid-patriotak-piac-utca-embere-video-szelsojobb","timestamp":"2025. február. 08. 09:54","title":"„Először még túl kell élnem” – mondta Orbán Viktor Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába a biztonsági intézkedések, a hackerek is aktívan keresik a kiskapukat, és kihasználják a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket. Ugyan nem támadások indítására használják az MI-t, de így is hatékony eszköz lehet a támadások megtervezéséhez.","shortLead":"Hiába a biztonsági intézkedések, a hackerek is aktívan keresik a kiskapukat, és kihasználják a mesterséges...","id":"20250208_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalata-hackerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"335e4b79-cd46-4d70-9f81-4f1c618207e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalata-hackerek","timestamp":"2025. február. 08. 08:03","title":"Már a Google is erről beszél: államilag támogatott bűnözők használják az MI-jét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5cee9-2539-47cd-af58-e8e7e1ee619a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Betekintést engedett az Apple abba, min is dolgoznak a mérnökei a robotika terén. Új tanulmányukban egy olyan robotot mutatnak be, ami nem egyszerűen funkcionális – azaz teljesíti a kért feladatot, és kész –, hanem egészen természetes módon tud interakcióba lépni a felhasználóval.","shortLead":"Betekintést engedett az Apple abba, min is dolgoznak a mérnökei a robotika terén. Új tanulmányukban egy olyan robotot...","id":"20250207_apple-robot-video-kifejezo-eszkoz-lampa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5e5cee9-2539-47cd-af58-e8e7e1ee619a.jpg","index":0,"item":"3097670a-bbba-4978-8b2f-b8ce50c603f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_apple-robot-video-kifejezo-eszkoz-lampa","timestamp":"2025. február. 07. 15:03","title":"Ilyen aranyos robot még nem volt: az Apple lámpája minden mozdulatra figyel, de akár együtt is táncol az emberrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a4c8ff-7be3-494d-b116-96ce0aec8142","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korábban Magyar Péter azzal vádolta a Demokratikus Koalíciót, hogy összejátszik a Fidesszel, ezért nem születik megállapodás. Most a kormánypárt kivonult, a többiek megszavazták: új pályázatokat kell kiírni. ","shortLead":"Korábban Magyar Péter azzal vádolta a Demokratikus Koalíciót, hogy összejátszik a Fidesszel, ezért nem születik...","id":"20250207_fovarosi-cegek-igazgatosagi-felugyelobizottsagi-tagok-karacsony-gergely-magyar-peter-fidesz-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5a4c8ff-7be3-494d-b116-96ce0aec8142.jpg","index":0,"item":"1065883d-bbe6-48aa-88a6-6c37b0ffe577","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_fovarosi-cegek-igazgatosagi-felugyelobizottsagi-tagok-karacsony-gergely-magyar-peter-fidesz-megallapodas","timestamp":"2025. február. 07. 16:49","title":"Megegyeztek a fővárosi cégek igazgatósági és a felügyelőbizottsági tagjainak ügyében, a Fidesz kivonult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kerület alpolgármestere kiakadt a döntésen, szerinte egy hétköznapi állampolgárral nem így jártak volna el.","shortLead":"A kerület alpolgármestere kiakadt a döntésen, szerinte egy hétköznapi állampolgárral nem így jártak volna el.","id":"20250207_delhusa-gjon-rendorigazolvany-nyomozas-megszuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f74ff539-b31a-4d75-9ad3-4b3821d26573.jpg","index":0,"item":"d479658d-a2a9-479a-8881-99648e5d967a","keywords":null,"link":"/elet/20250207_delhusa-gjon-rendorigazolvany-nyomozas-megszuntetes","timestamp":"2025. február. 07. 18:22","title":"Megszüntették az eljárást a rendőrigazolványnak látszó iratot lobogtató Delhusa Gjon ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb437f49-b9e8-49cc-96dc-458700d66721","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A központ szerint az intézmények vezetői döntenek ebben a kérdésben. ","shortLead":"A központ szerint az intézmények vezetői döntenek ebben a kérdésben. ","id":"20250208_osztalykirandulas-valtozas-tankerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb437f49-b9e8-49cc-96dc-458700d66721.jpg","index":0,"item":"1a2ac13e-1bd3-4964-9d0d-06e9de2cad6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_osztalykirandulas-valtozas-tankerulet","timestamp":"2025. február. 08. 10:20","title":"Van, ahol csak egynapos osztálykirándulásokat lehet szervezni, az illetékes tankerület szerint nincs tiltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b22e1ad-fef3-42b8-b2ec-3b7a76a49495","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az önkormányzatoknak kifizetett ellátási támogatás átlagos havi összegének felére csökkenése összefügg azzal, hogy közben a kormány szűkítette a háború sújtotta ország egyes részeiből – például Kárpátaljáról – érkezők támogatását.","shortLead":"Az önkormányzatoknak kifizetett ellátási támogatás átlagos havi összegének felére csökkenése összefügg azzal...","id":"20250207_kormany-ukrajnai-haboru-menekultjei-onkormanyzatoknak-fizetett-tamogatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b22e1ad-fef3-42b8-b2ec-3b7a76a49495.jpg","index":0,"item":"7d1001af-e6d7-4741-90a6-57619019f9ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_kormany-ukrajnai-haboru-menekultjei-onkormanyzatoknak-fizetett-tamogatas-ebx","timestamp":"2025. február. 07. 18:26","title":"Tavaly még jobbára havi 100-110 milliót költött a kormány az ukrajnai háború menekültjeire, egy ideje már csak 40-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a6bc5c-d7f1-4af1-ac81-6fd529163315","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A New York Post kérdésére az amerikai elnök kizárta, hogy kitoloncolná a brit királyi sarjat az országból. Szerinte épp elég baja van Harrynek Meghannal, aki Trump szerint „szörnyű egy nő”.","shortLead":"A New York Post kérdésére az amerikai elnök kizárta, hogy kitoloncolná a brit királyi sarjat az országból. Szerinte épp...","id":"20250208_Trump-sajnalja-Harry-herceget-Meghan-Markle-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1a6bc5c-d7f1-4af1-ac81-6fd529163315.jpg","index":0,"item":"1c29fd87-39da-4923-a1a5-648133aa18c8","keywords":null,"link":"/elet/20250208_Trump-sajnalja-Harry-herceget-Meghan-Markle-miatt","timestamp":"2025. február. 08. 21:18","title":"Trump megszólalt Harry hercegről: sajnálja Meghan Markle miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]