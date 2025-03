Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f94bc9b8-3b13-4a58-928a-5ae03fd3b6fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint Varga Zs. Andrásnak nem volt joga elmozdítani Kovács András bírót.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint Varga Zs. Andrásnak nem volt joga elmozdítani Kovács András bírót.","id":"20250318_Kuria-tanacselnok-Varga-Zs-Andras-Kovacs-Andras-fovarosi-torvenyszek-munkaugyi-per-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f94bc9b8-3b13-4a58-928a-5ae03fd3b6fe.jpg","index":0,"item":"ebb0321c-5395-4504-9bf4-6a5e1936bb30","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Kuria-tanacselnok-Varga-Zs-Andras-Kovacs-Andras-fovarosi-torvenyszek-munkaugyi-per-itelet","timestamp":"2025. március. 18. 10:36","title":"Törvényt sérthetett a Kúria elnöke, amikor indoklás nélkül felfüggesztett egy tanácselnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96fd521-e966-4e29-9b5c-7354a3851205","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új lemeze jelenik meg március 28-án a színész-rappernek. Az egyik dala az inkriminált 2022-es Oscar-gáláról fog szólni.","shortLead":"Új lemeze jelenik meg március 28-án a színész-rappernek. Az egyik dala az inkriminált 2022-es Oscar-gáláról fog szólni.","id":"20250317_Megenekli-az-Oscar-pofont-is-Will-Smith-jon-az-uj-albuma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c96fd521-e966-4e29-9b5c-7354a3851205.jpg","index":0,"item":"217372f8-dbbd-40b9-ac02-bf57e7517211","keywords":null,"link":"/kultura/20250317_Megenekli-az-Oscar-pofont-is-Will-Smith-jon-az-uj-albuma","timestamp":"2025. március. 17. 14:51","title":"Megénekli az Oscar-pofont is Will Smith – jön az új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nehéz idők jönnek a transzatlanti viszonyban. Sokkal többet számít akár az Európai Tanács bármelyik határozatánál, hogy Macron francia elnök bevette a briteket az új Európa-politika alakításába. Donald Trump sokat tanulhatna a lengyel Szolidaritás egykori kulcsfigurájától, a későbbi államfőtől, Lech Walesától. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Nehéz idők jönnek a transzatlanti viszonyban. Sokkal többet számít akár az Európai Tanács bármelyik határozatánál...","id":"20250317_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"05defffe-7e98-411a-8724-5c4d4c3785ad","keywords":null,"link":"/360/20250317_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 17. 10:30","title":"Guardian-vélemény: Trump mézesheteinek vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dfe206-22ff-4b50-adb3-244f5b90f387","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"„Humor nélkül az élő ember is szétporlad” – állítja a művésznő, aki a Belvárosi Színház két nem vidám témájú bemutatójában, a María Luisában és A legenda házában is megnevetteti a nézőket. A közéleti kabaré szerinte az irányítottsága miatt fonnyadt el, a Rádiókabaréban nem lehet kimondani azt a szót, hogy Orbán, meg azt sem, hogy Viktor.","shortLead":"„Humor nélkül az élő ember is szétporlad” – állítja a művésznő, aki a Belvárosi Színház két nem vidám témájú...","id":"20250316_hvg-hernadi-judit-szineszno-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5dfe206-22ff-4b50-adb3-244f5b90f387.jpg","index":0,"item":"d32b758f-ce2d-41b2-bb08-b30616709cd7","keywords":null,"link":"/360/20250316_hvg-hernadi-judit-szineszno-interju","timestamp":"2025. március. 16. 20:00","title":"Hernádi Judit: Azt tudom, hogy jövőre hová fogok szavazni, ha lehet még szavazni. Persze ez sem fix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ételkiszállító cég banki problémával magyarázza a járandóságok elmaradását. Késésről ugyanakkor szerintük nincs szó.","shortLead":"Az ételkiszállító cég banki problémával magyarázza a járandóságok elmaradását. Késésről ugyanakkor szerintük nincs szó.","id":"20250317_Foodora-futarok-kifizetes-csuszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e.jpg","index":0,"item":"d181d67f-7224-41ab-9d63-2580e8c96ad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_Foodora-futarok-kifizetes-csuszas","timestamp":"2025. március. 17. 08:15","title":"Népszava: Nem fizette ki a Foodora a futárjait, többen emiatt \"sztrájkba helyezték magukat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","shortLead":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","id":"20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9.jpg","index":0,"item":"25ddecab-9820-47a0-adbe-274dea2ac9b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","timestamp":"2025. március. 18. 10:50","title":"Nagy Márton szerint 16 százalékos árcsökkenést hozott az árrésstop első napja, de azért megfenyegette a beszállítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Visszatért a Ford legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"2777c329-7ced-4b6d-8578-2ca7ca940334","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok alapján a Somogysámson-kőolajmezőn található kút napi 1200 hordó termelésre képes.","shortLead":"A vizsgálatok alapján a Somogysámson-kőolajmezőn található kút napi 1200 hordó termelésre képes.","id":"20250318_Somogy-megyeben-talalt-koolajat-a-Mol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2777c329-7ced-4b6d-8578-2ca7ca940334.jpg","index":0,"item":"1bbff140-e282-49d1-8103-4284504a7173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_Somogy-megyeben-talalt-koolajat-a-Mol","timestamp":"2025. március. 18. 13:13","title":"Somogy megyében talált kőolajat a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]