„Korábban azt gondoltam, hogy összességében jó irányba mennek a dolgok, és legalább nem azok kormányoznak. Orbán Viktorig úgysem ér el. De ha őszinte akarok lenni magammal, én is tudtam. Sokan mások pedig most vallják be maguknak. És nem is a korrupció a legfelháborítóbb, hanem hogy közben minden tönkrement, az egész ország” – mondta Magyar Péter a HVG-nek, amikor elkísértük őt a Tisza Párt országjárása.

Az erről szóló exkluzív riportunkat itt olvashatja el.

„Szétlopják az országot, aztán az arcába vágják az embereknek, hogy minden jó. Eddig semmi nem sikerült, de most, most majd megcsináljuk! Nincs ennél pofátlanabb. De nehéz a propagandáról leszakadni, mert az ember saját magát is megkérdőjelezi. Én voltam a hülye? Nem, ezek az emberek változtak meg. Vagy mindig ilyenek voltak, csak nem mutatták…” – vélekedett a Fideszről Magyar Péter a riportban, amelyben a Tisza Párt segítői, háttéremberei is elmesélték a saját történetüket, és hogy milyen együtt dolgozni a párt vezetőjével.

Magyar Péter: „Ha lehajtod a fejed, ezek bedarálnak egy pillanat alatt” – exkluzív riport a Tisza országjárásáról „Minél jobban fáj, annál jobban megy előre” – mondja stábtagja Magyar Péterről, akivel egy napot töltöttünk a Tisza Párt országjárásán. Az állomások között, kocsikban és kisbuszokban beszélgettünk a pártelnökkel és segítőivel, egyebek mellett arról, milyen vezető Magyar, mit gondolnak róla közvetlen munkatársai, és ő hogyan látja magát, milyen hibái vannak.

Nyitókép: Reviczky Zsolt / HVG