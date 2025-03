Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d586b3fe-4b74-433f-b909-79f148a70be8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez manapság egy nyolchengeres X5 M Competition szintje. ","shortLead":"Ez manapság egy nyolchengeres X5 M Competition szintje. ","id":"20250317_630-loeros-lehet-a-legerosebb-debreceni-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d586b3fe-4b74-433f-b909-79f148a70be8.jpg","index":0,"item":"6d84dad4-a164-420b-a669-73fdb8549298","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_630-loeros-lehet-a-legerosebb-debreceni-BMW","timestamp":"2025. március. 17. 08:57","title":"630 lóerős lehet a legerősebb debreceni BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71410b7-ef4c-4b1d-967b-7a8785728b20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kimutatható mértékben veszélyesebbek a pénteki műtétek, állapította meg egy amerikai-kanadai kutatás.","shortLead":"Kimutatható mértékben veszélyesebbek a pénteki műtétek, állapította meg egy amerikai-kanadai kutatás.","id":"20250317_hetvege-elotti-mutetek-halal-kompliklaciok-kockazata-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a71410b7-ef4c-4b1d-967b-7a8785728b20.jpg","index":0,"item":"3883f12e-4e4e-4a3b-b419-45bb8170ecce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_hetvege-elotti-mutetek-halal-kompliklaciok-kockazata-kutatas","timestamp":"2025. március. 17. 08:03","title":"Immár tudományos tény: nagyobb eséllyel hal meg, akit közvetlenül a hétvége előtt műtenek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee5d199-1674-47fa-a6c8-3b0d5fe6e9ee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az innovatív fizetési megoldások és az ezekkel járó kiberbiztonsági kockázatok kezelése áll a zágrábi Money Motion konferencia fókuszában. A résztvevők például olyan kérdésekre keresik a választ, hogyan lehet munkaerőhiányos időszakban felvenni a versenyt az egyre kifinomultabb csalásokkal, vagy éppen milyen lehetőségeket tartogat a kereskedők számára az, hogy egyre többen fizetnek digitálisan.","shortLead":"Az innovatív fizetési megoldások és az ezekkel járó kiberbiztonsági kockázatok kezelése áll a zágrábi Money Motion...","id":"20250317_money-motion-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee5d199-1674-47fa-a6c8-3b0d5fe6e9ee.jpg","index":0,"item":"b3a214de-df7c-4ce2-acce-ff120d5c71a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_money-motion-konferencia","timestamp":"2025. március. 17. 16:01","title":"Kinek jobb, ha a mobilommal fizetek? A kereskedőnek vagy nekem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kettős gyilkossággal vádolják azt a férfit, aki megölte a fonói kisbolt eladóját, és bántalmazott egy arra járó nőt, aki a kórházban vesztette életét. Az elkövetőt a bíróság folyosóján kérdezte a TV2 riportere.","shortLead":"Kettős gyilkossággal vádolják azt a férfit, aki megölte a fonói kisbolt eladóját, és bántalmazott egy arra járó nőt...","id":"20250318_Kotekedett-a-Tenyek-riporterevel-a-fonoi-gyilkos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7893513d-bf68-4314-adb4-83b8f07841dc.jpg","index":0,"item":"295487eb-c191-42da-92f6-30355368dc14","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Kotekedett-a-Tenyek-riporterevel-a-fonoi-gyilkos","timestamp":"2025. március. 18. 11:29","title":"Kötekedett a Tények riporterével a fonói gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b04b5246-503c-48cc-8b68-db60aec902f6","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A tárgyalások már zajlanak, a friss adatok szerint jól is haladnak. ","shortLead":"A tárgyalások már zajlanak, a friss adatok szerint jól is haladnak. ","id":"20250318_hvg-Muegyetem-fenntarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b04b5246-503c-48cc-8b68-db60aec902f6.jpg","index":0,"item":"fc502e03-9dea-4998-8acc-cdebb63a6b15","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-Muegyetem-fenntarto","timestamp":"2025. március. 18. 14:05","title":"Már sejthető, melyik magyar multi lehet hamarosan a Műegyetem fenntartója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","shortLead":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","id":"20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9.jpg","index":0,"item":"25ddecab-9820-47a0-adbe-274dea2ac9b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","timestamp":"2025. március. 18. 10:50","title":"Nagy Márton szerint 16 százalékos árcsökkenést hozott az árrésstop első napja, de azért megfenyegette a beszállítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el, hogy “lehet, hogy valakit egy-egy megfogalmazás érzékenyebben érint”. A Korda-házaspár ennél kicsit jobban a szívére vette az elhangzottakat. ","shortLead":"Hajós a Nagy Duett zsűritagjaként beszólt Balázs Klárinak, amit a csatorna röviden azzal intézett el...","id":"20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/375c324e-fdae-4d0c-b4de-625739a5d7d8.jpg","index":0,"item":"2ac00a3b-56f8-4941-87c4-06088d5c7ac2","keywords":null,"link":"/elet/20250318_Korda-Gyorgy-Balazs-Klari-Hajos-Andras-TV2-reakcio-Nagy-Duett","timestamp":"2025. március. 18. 13:54","title":"„A humor szubjektív dolog” – reagált a TV2 Hajós András poénkodására, ami miatt Kordáék már jogi lépéseket tennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azonnali ellenőrzéseket indított a fogyasztóvédelem.","shortLead":"Azonnali ellenőrzéseket indított a fogyasztóvédelem.","id":"20250317_arresstop-fogyasztovedelem-azonnali-ellenorzes-7-millios-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaef067-c957-49ac-9840-b49c70889f3a.jpg","index":0,"item":"9c13f890-0dbf-4cbb-89b9-17e109256fa6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_arresstop-fogyasztovedelem-azonnali-ellenorzes-7-millios-birsag","timestamp":"2025. március. 17. 08:48","title":"Akár 7 millióra is bírságolhatják az árrésstopot megsértő boltokat, ráadásul naponta többször is büntethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]