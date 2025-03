Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"775d920c-e36c-44dd-b860-8010fccd1c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kulcsár Dávid szerint Rómában tudják a reptéren a szenteltvíztartójáról, hogy mi az, Budapesten nem.","shortLead":"Kulcsár Dávid szerint Rómában tudják a reptéren a szenteltvíztartójáról, hogy mi az, Budapesten nem.","id":"20250319_ferihegy-repuloter-pap-szenteltviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/775d920c-e36c-44dd-b860-8010fccd1c75.jpg","index":0,"item":"19c29209-f8ff-4a21-95e8-0424488cbbf0","keywords":null,"link":"/elet/20250319_ferihegy-repuloter-pap-szenteltviz","timestamp":"2025. március. 19. 11:00","title":"Fennakadt a veszprémi pap szenteltvíztartója a ferihegyi ellenőrzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"A napi adok-kapokban részt vevő politikusok ismertségében nagy különbségek vannak, és ez a népszerűségükre is hatással van – derül ki a Medián felméréséből.","shortLead":"A napi adok-kapokban részt vevő politikusok ismertségében nagy különbségek vannak, és ez a népszerűségükre is hatással...","id":"20250320_hvg-futnak-meg-median-felmeres-nepszeruseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7.jpg","index":0,"item":"0dd96641-db75-439e-9433-7631cae84042","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-futnak-meg-median-felmeres-nepszeruseg","timestamp":"2025. március. 20. 06:40","title":"Van, ami pártszimpátiától független: Gyurcsány Ferencet a nagy többség nem látná szívesen politikai vezetőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf12bc36-a468-4633-852b-e79628a71354","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A sportban mindig akadtak ügyeskedők, akik a szabályok átlépésével próbáltak előnyre szert tenni a riválisaikkal szemben. 