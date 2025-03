A körzet eddigi képviselője, a DK-s Varju László tűnik a legesélyesebbnek arra, hogy megnyerje a március 23-i, vasárnapi időközi országgyűlési választást Budapest 11-es egyéni választókerületében. A voksolást azért kellett kiírni, mert Varju – aki 2018 óta mindig nyerni tudott egyéniben az újpesti körzetben –, lemondott a mandátumáról.

Előzőleg Varjut jogerősen pénzbüntetésre ítélte a Kúria az MTVA-székházban 2018 telén történtek miatt. A DK koncepciós eljárást emlegetett. Félő volt, hogy az ítélet miatt a kormánypárti többség kimondja az összeférhetetlenségét – ahogy a momentumos Fekete-Győr Andrásnál is történt –, így elveszítette volna a képviselői mandátumát.

Varju László az MTVA épületében éppen garázdálkodik – ő van a földön, rajta ülnek MTVA

Varju ezt megelőzve maga mondott le a mandátumáról, kikényszerítve egy időközi voksolást. Ezt, a várható veresége miatt a Fidesz elkerülte volna, ők elhúzhatták volna az ügyet áprilisig, amikortól már – egy évvel a 2026-os választások előtt – nem lehet időközit tartani és a DK-nak listáról kellett volna Varjut pótolnia. Így viszont

nemcsak, hogy megtartják Budapesten az időközi választást, hanem ráadásul ezt még a régi körzethatárok alapján bonyolítják le, nem pedig a tavaly ősszel a Fidesz-KDNP által kétharmaddal átírt és a kormánypártoknak kedvezőbb körzethatárok mellett.

Sebkötözés helyett amputáció: a legtöbb fővárosi körzetre rá sem lehet ismerni az új határokkal – ami a Fidesznek kedvezhet Teljesen átszabja Budapest választókerületi térképét a Fidesz. Van körzet, amely eddig Budán volt, most Pestre került. Megszűnik az egyetlen olyan választókerület, amelyik egyben lefedett egy teljes kerületet – most négyfelé szabdalták. Pest megyében is teljes a káosz, de itt, úgy tűnik, a Fidesz jár rosszul a körzethatár-bűvészkedéssel.

Idén ez lesz a második, és az egyéves tilalmi időkorlát miatt az utolsó időközi választás. Az előzőt január 12-én – Potápi Árpád halála miatt – Tolnában tartották, és a papírforma szerinti esélyes, a Fidesz jelöltje, Csibi Krisztina nyerte meg. A most vasárnapi voksoláson a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint összesen hat képviselőjelölt indul:

Renge Zsolt (Fidesz-KDNP)

Szabó Bálint (független)

Balog Csaba (Mi Hazánk)

Preyer Máté Márk (Munkáspárt)

Horváth Ildikó (független)

Varju László (DK)

A vasárnapi voksolás előtt a hat jelölt kampányát részletesen feltérképezte a Republikon Intézet. Elemzésükben megállapítják, hogy Varju a legesélyesebb, mivel már zsinórban kétszer nyerte a körzetet, erre is épül a kampányának kommunikációja: mintha hivatalban lévő politikusként kötelező kört futna az újraválasztásért. Persze

a DK-nak valójában létfontosságú a győzelem, hiszen azzal magukat potens, a Fideszt legyőzni képes pártként tüntethetik fel.

A Fidesznek ez a választás – szemben a tolnaival – csak nyűg. Tudják, hogy Renge győzelme csoda lenne, ez abból is látszik, hogy sokkal kevesebb erőforrást rendelt a pártközpont Renge kampányához, mint pár hónapja Csibiéhez. Renge mellett kevesebb országos politikus állt ki, kevesebbet szerepel, médiajelenléte is jelentéktelenebb.

Renge Zsolt, a Fidelitas budapesti elnöke, a Fidesz képviselőjelöltje Renge Zsolt / Facebook

Renge – aki a Fidelitas budapesti elnöke – 2014-2019 között önkormányzati képviselő volt Újpesten. A tisztségért 2019-ben és 2024-ben is elindult, ám mindkétszer vesztett. Egyedüli emlékezetes megnyilvánulása az volt, amikor egy ‘56-os rendezvényen az ellenzéki politikusokat a forradalmi tömegre tüzet nyitó ÁVÓ tisztekhez hasonlította.

A Republikon elemzése szerint Rengével ellentétben a Mi Hazánkos Balog Csabát erősen támogatja pártja – ahogy Dúró Dórát januárban Tolnában. Ám Balog biztos nem számíthat a Dúróéhoz hasonló, 20 százalék körüli eredményre: Budapesten gyengébb a Mi Hazánk, mint országosan, ráadásul Újpesten Balog pláne nem túl erős induló.

Amúgy se, hiszen például amikor Balog Csaba a 2024-es választáson Tóth József évtizedek óta regnáló polgármester ellenfeleként elindult jelöltként, végül csak 3,47 százalékot ért el. Ezen kívül egyéni képviselőjelöltként is indult egy Újpesttel szomszédos angyalföldi választókerületben, de ott meg utolsó lett 7,83 százalékos eredménnyel.

Az Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i ünnepi beszédébe egy szemközti ablakból beletrombitáló, politikai botrányhős Szabó Bálint is indul, de a Republikon elemzése szerint nem úgy kampányol, mint aki győzni akar, “számára a választás csupán egy eszköz, amelyet felhasználva performanszaival tovább növelheti politikai értelemben vett hírhedtségét”.

Szabó Bálint trombitál már cius 15-én – itt már nem az ablakban, hanem az utcán Túry Gergely

Komolyabban veszi a választást Horváth Ildikó, aki a független szót tűzte zászlajára (és plakátjaira, szórólapjaira), ám a pártkötődés hiánya nemcsak jelszavak szintjén látszik meg a kampányában, hanem annak a többiekéhez képest “amatőr megvalósításában is”. Profi csapatának hiányát az elemzés szerint “lelkesedése nem tudja pótolni”.

Horváth viszont még “civilként” is komolyabb politikai teljesítményt tudott a kampányban nyújtani, mint a munkáspárti Preyer Márk, akinek tán még kampánya sem volt – jegyzi meg a Republikon Intézet. Preyer amúgy tavaly még Kőbányán, idén pedig egy óbudai időközi önkormányzati választáson indult el, de mindkétszer utolsó lett.

A Republikon a jelöltek személye mellett az általuk vitt kampánytémákat is vizsgálta, és a hat jelöltet üzeneteik alapján két csoportba sorolta: azok, akik tematizálják a Varju ellen hozott ítéletet és azok, akik nem ezzel foglalkoznak. Előbbi csoportba a két esélyesebb, Varju és Renge tartozik, utóbbi kategóriába pedig a másik négy induló.

A kampányban Varju nem tudta elkerülni, hogy megmagyarázza lemondását, de magát koncepciós per áldozatának állítja be, akit a kormány le akart venni a képviselői “sakktábláról”. Ez az üzenet segít, hogy a Renge által megfogalmazott bűnöző vádakat menedzselni tudja úgy, hogy a DK saját törzsszavazóit is megvédi. Utóbbi fontos, mert

Magyar Péter feltűnése óta most először van igazi esélye a DK-nak, hogy a Tisza távolmaradásának köszönhetően erőt tudjon felmutatni.

Magyar Péter az EP választáson szavaz – most, az időközin a Tisza nem is indult Veres Viktor

A DK-nak nem elég jól szerepelni, győznie is kell, hiszen Varju két győzelme után egy vereség egy választáson, ahol rajta kívül a Fidesztől balra lévő parlamenti ellenzék és a Tisza nem indít jelöltet, nem lenne jó a DK-nak. Ezért is Varju egyik legfontosabb üzenete (a plakátjain is), hogy már kétszer legyőzte a Fideszt, harmadszor is le fogja.

Varju kommunikációja azonban atipikus egy időközi választási kampányhoz képest – jegyzi meg a Republikon. Keveset kommunikál ugyanis a választásról, leginkább úgy viselkedik, mint regnáló képviselő: szobrot avat, adományt visz, élelmiszert gyűjt és helyi ügyekről értekezik – közben DK-s és országos ügyekkel is foglalkozik. Célja, hogy

azt mutassa, ő egy szinttel a többi jelölt felett áll, ismeri a körzetet, aktív annak közéletében, számára a választás csak egy dolog a kerületi ügyek közül, ami fontos, de a kerület problémáinak megoldása élvez elsőbbséget.

Renge kampánya viszont nem az újpesti ügyekre fókuszál, hanem Varju személyére. Legfontosabb üzenete, hogy hogy el akarja távolítani őt a közéletből. Kampányában megjelenik a rendpártiság is, elsősorban a hajléktalan emberekre és a köztisztaságára fókuszálva. Emellett a kormány intézkedéseit is sokat kommunikálja a kampányban.

Szabó kampánya a tőle megszokott provokatív módon, performansz akciókra fókuszál. Szeged után Újpesten is felöltötte a botrányhős politikus köpönyegét. A többiekkel szemben kizárólag videókban kommunikál, amikből napi 6-7-et is megoszt. Ezekben olykor, burkoltan az ellenfelei plakátjainak rongálására bújtja fel szimpatizánsait.

A március 23-i időközi választás plakátjai Republikon Intézet

Balog Csaba, a Mi Hazánk jelöltje tematizálja leginkább a helyi témákat kampányában. Ő az Varju kihívói közül, aki a legtöbbet van jelen Újpest külsőbb részein. Kampányában az egészségügyet és annak újpesti vetületeit hangsúlyozza, a rendpártiság nála kevésbé – talán csak a bevándorlást érintve – jelenik meg, mint fideszes ellenfelénél, Rengénél.

Az “Érték a függetlenség” szlogennel kampányoló Horváth egy rövid programtervet és önéletrajzot is megosztott. Eszerint saját építőipari vállalkozása van, és korábban a nyíri önkormányzat független képviselője volt. Politikusi Facebook-oldalán csak 75 követője van, kampányából pedig az derül ki, hogy nem igazán üzen semmit a választóinak.

Üzenni márpedig a jelöltek főleg a plakát- és mádiakampányokkal szoktak, ezért a Republikon ezeket is vizsgálta. Varju plakátjain a DK kékje mellett az Újpest lilája is központi helyet kap. Renge plakátja standard, fideszes arculatot hoz, de nála is megjelenik az ikonikus újpesti lila szín, emellett a „becsület” szót emeli ki plakátján.

Balog plakátja Mi Hazánk-standard, de használja a lilát és ráírta, hogy “Újpest is a Mi Hazánk”. Horváth plakátja a független szó köré épül fel. Szabónak nincs is plakátja, ahogy Preyernek sincs, ő inkább a TikTokon nyomul pártja üzeneteivel. Amúgy a közösségi médiában a terep kiegyenlített, öt jelöltnek van saját közösségi oldala is.