Pénteken nyújtották be a törvényjavaslatot arról, hogy ezentúl ne csak az országgyűlési képviselőknek kelljen vagyonnyilatkozatot közzé tenni, hanem az európai parlamenti képviselőknek is – megválasztásukkor, majd évente, és megbízatásuk megszűnésekor is. Ezzel a javaslattal többek között Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét is arra kényszerítenék rá, hogy EP-képviselőként közölje vagyonnyilatkozatát olyan formában, ahogyan például minden év februárjában Orbán Viktor miniszterelnök is teszi ezt. A törvényjavaslat szerint a Nemzeti Választási Bizottság visszavonhatná az EP-képviselők mandátumát, ha kifogást talál a vagyonnyilatkozatukban

Magyar Péter a szombati, Facebookon is posztolt közleményében nemcsak reagált a törvénymódosításra, hanem közzé is tette a vagyonnyilatkozatát. „Tényleg azt gondoltátok, hogy ha a tegnap beadott törvényjavaslat alapján majd vagyonnyilatkozatot kell tennem, akkor sikerül megfosztanotok az európai parlamenti képviselői mandátumomtól és akkor az idők végezetéig maharadzsa maradsz? Bohócok vagytok, de a rosszabbik fajtából való. Nemcsak a saját vagyonnyilatkozatom lesz nyilvános, hanem a hozzátartozóimé is. Lehet követni! Toljuk le együtt a nadrágot miniszterelnök úr! Áll az alku?” – írta Magyar.

A Tisza Párt vezetője ezután felsorolta a vagyonnyilatkozatában érintett tételeket. E szerint van egy kisebb és egy nagyobb lakása, egy balatonhenyei üres telke, körülbelül 90 millió forint lakáshitele és ennél egy kicsivel több megtakarítása (forintban, euróban és részvényben). Tulajdonosa egy minimális hasznot nyújtó Zrt.-nek, van egy pianínója, 5 festménye és egy 7 éves Volvója. Magyar megjegyezte azt is, hogy a havi fizetése felét minden hónapban jótékonysági célra ajánlja fel.

Magyar több anekdotával is színesítette a közleményét. Azt írta, hogy Orbán felesége, Lévai Anikó mesélt neki egy tabajdi estén arról, hogy a hatvanpusvztai birtokra darabonként 30 millió forintért vásároltak előnevelt fákat. Magyar azt is állította, hogy Orbán alkoholos befolyásoltság alatt vezetett. „Emlékszel, amikor egy üveg bor elfogyasztása után hazavezettél Felcsútra?” – kérdezte a miniszterelnöktől. Hatvanpusztára visszautalva ezt is írta: „A családi freskó elkészült már a főépületben? Tényleg félnek az unokák a kis házi szafaridban nevelkedő zebráktól? Hallom 20 év miniszterelnökség és havi 7,2 milliós fizetés mellett nincs megtakarításod. Ha nagyon megszorulsz, szólj. Nem szeretném, ha a zebrák szükséget szenvednének! Tényleg, mit esznek? Zabot?”

Arról, hogy Hatvanpusztán az Orbán családnak milyen kastélya épült, a HVG rántotta le a leplet: